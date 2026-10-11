English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk tranh thủ vốn ODA, đa dạng nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chủ Nhật, 15:15, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh giải ngân vốn ODA, đồng thời chủ động vận động vốn vay ưu đãi nước ngoài, kết hợp các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng trọng điểm, tạo thêm động lực phát triển.


Năm 2026, Đắk Lắk có 5 dự án ODA đang triển khai, với tổng mức đầu tư hơn 2.836 tỷ đồng. Kế hoạch vốn nước ngoài được giao trong năm gần 704 tỷ đồng, đã phân bổ 100% cho các dự án. Tuy nhiên, đến ngày 30/9, số vốn giải ngân mới đạt gần 174 tỷ đồng, tương đương 24,69% kế hoạch.

Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk định hướng ưu tiên vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài cho các công trình giao thông kết nối liên vùng, thủy lợi, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển đô thị. Đắk Lắk cũng chú trọng các dự án xử lý nước thải, cung cấp nước sạch và những công trình có khả năng tạo tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội.

Dak lak tranh thu von oda, da dang nguon luc cho muc tieu tang truong hai con so hinh anh 1
Trạm cấp nước sạch Krông Kmar, Krông Bông được đầu tư từ nguồn vốn dự án ODA -

Để đạt hiệu quả lan tỏa của vốn ODA, phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu việc vận động vốn phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương và định hướng của các nhà tài trợ.

“Phải xác định được thứ tự ưu tiên, phải có thông tin của nhà tài trợ vốn họ đang quan tâm đến lĩnh vực gì, trên cơ sở đó mới xác định nhu cầu của chúng ta. Đề xuất 10 dự án thì lựa chọn 3 dự án để vận động ODA, mà những dự án đó phải có thời gian độ trễ chậm hơn so với những dự án cấp bách hiện nay đang sử dụng nguồn lực là đầu tư công của tỉnh”, ông Văn nói.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tăng hiệu quả quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài
Tăng hiệu quả quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Tăng hiệu quả quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Tăng hiệu quả quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Sửa Luật Quản lý nợ công: Mở đường cho dòng vốn ODA chảy hiệu quả hơn
Sửa Luật Quản lý nợ công: Mở đường cho dòng vốn ODA chảy hiệu quả hơn

VOV.VN - Việc sửa Luật Quản lý nợ công được xem như bước đi kịp thời, quan trọng khơi thông nguồn lực cho phát triển khi rút ngắn thời gian xét duyệt vốn vay ODA xuống còn tối đa 14 tháng. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng "Chỉ khi đó, các khoản vay mới có hiệu quả".

Sửa Luật Quản lý nợ công: Mở đường cho dòng vốn ODA chảy hiệu quả hơn

Sửa Luật Quản lý nợ công: Mở đường cho dòng vốn ODA chảy hiệu quả hơn

VOV.VN - Việc sửa Luật Quản lý nợ công được xem như bước đi kịp thời, quan trọng khơi thông nguồn lực cho phát triển khi rút ngắn thời gian xét duyệt vốn vay ODA xuống còn tối đa 14 tháng. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng "Chỉ khi đó, các khoản vay mới có hiệu quả".

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 26/8/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 26/8/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.

Đổi mới phương thức quản lý và sử dụng vốn ODA theo hướng minh bạch và hiệu quả hơn
Đổi mới phương thức quản lý và sử dụng vốn ODA theo hướng minh bạch và hiệu quả hơn

VOV.VN - Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài đang dần ít đi. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường đổi mới phương thức huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA cũng như vốn vay ưu đãi.

Đổi mới phương thức quản lý và sử dụng vốn ODA theo hướng minh bạch và hiệu quả hơn

Đổi mới phương thức quản lý và sử dụng vốn ODA theo hướng minh bạch và hiệu quả hơn

VOV.VN - Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài đang dần ít đi. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường đổi mới phương thức huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA cũng như vốn vay ưu đãi.

Rút ngắn quy trình, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ODA
Rút ngắn quy trình, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Rút ngắn quy trình, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ODA là điểm nhấn chính sách được thông tin tại Hội thảo phổ biến Nghị định số 242 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài, do Bộ Tài chính tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Rút ngắn quy trình, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ODA

Rút ngắn quy trình, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Rút ngắn quy trình, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ODA là điểm nhấn chính sách được thông tin tại Hội thảo phổ biến Nghị định số 242 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài, do Bộ Tài chính tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp