Đắk Lắk tranh thủ vốn ODA, đa dạng nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số



Năm 2026, Đắk Lắk có 5 dự án ODA đang triển khai, với tổng mức đầu tư hơn 2.836 tỷ đồng. Kế hoạch vốn nước ngoài được giao trong năm gần 704 tỷ đồng, đã phân bổ 100% cho các dự án. Tuy nhiên, đến ngày 30/9, số vốn giải ngân mới đạt gần 174 tỷ đồng, tương đương 24,69% kế hoạch.

Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk định hướng ưu tiên vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài cho các công trình giao thông kết nối liên vùng, thủy lợi, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển đô thị. Đắk Lắk cũng chú trọng các dự án xử lý nước thải, cung cấp nước sạch và những công trình có khả năng tạo tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trạm cấp nước sạch Krông Kmar, Krông Bông được đầu tư từ nguồn vốn dự án ODA -

Để đạt hiệu quả lan tỏa của vốn ODA, phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu việc vận động vốn phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương và định hướng của các nhà tài trợ.

“Phải xác định được thứ tự ưu tiên, phải có thông tin của nhà tài trợ vốn họ đang quan tâm đến lĩnh vực gì, trên cơ sở đó mới xác định nhu cầu của chúng ta. Đề xuất 10 dự án thì lựa chọn 3 dự án để vận động ODA, mà những dự án đó phải có thời gian độ trễ chậm hơn so với những dự án cấp bách hiện nay đang sử dụng nguồn lực là đầu tư công của tỉnh”, ông Văn nói.