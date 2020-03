Đến nay, cả nước có 99% số xã bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã qua 30 ngày. Trong đó, có 41 tỉnh, thành phố đủ điều kiện công bố hết dịch. Hiện cả nước chỉ còn 106 xã, chiếm 1% tổng số xã có dịch thuộc 22 tỉnh, thành phố dịch chưa qua 30 ngày.

Đẩy nhanh tái đàn sau khi dịch tả lợn Châu Phi cơ bản được khống chế.

Trong gần 3 tháng qua, các ổ dịch tả lợn Châu Phi chỉ Từ đầu năm đến nay, cả nước chỉ phát sinh thêm 24 ổ dịch tả lợn Châu Phi làm 20 nghìn 177 con lợn buộc phải tiêu hủy.

Cụ thể là các ổ dịch xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp dụng hoặc có áp dụng nhưng chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh phòng dịch, an toàn sinh học. Tính đến ngày 26 tháng 3, cả nước không phát sinh ổ dịch tả lợn Châu Phi mới. Đây là điều kiện thuận lợi để công bố hết dịch, để tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn.

Đến thời điểm này, đàn lợn trên cả nước đạt gần 24 triệu con, bằng gần 74% so với thời điểm trước khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào cuối tháng 12/2018.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, cho biết, sau khi báo cáo của các địa phương gửi về, Bộ đã tổng hợp sau khi chống dịch tả lợn Châu Phi còn 109.000 con ông bà cụ kỵ, 2,72 triệu con đàn nái.

“Với cơ sở vật chất và năng lực sản xuất thức ăn, an toàn sinh học đã được tổng kết các mô hình gia trại, trang trại ở các địa phương thì hoàn toàn có điều kiện để tái đàn, tăng đàn trong các tháng tiếp theo. Năm nay chúng ta sẽ phấn đấu để đạt 3,9 triệu tấn thịt lợn, tăng hơn so với năm 2019 là 18,4%, và tăng so với 2018 là 2,1%”, ông Tiến khẳng định./.