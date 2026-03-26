Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1 sớm đưa công trình vào sử dụng

Công trình giao thông trọng điểm, quy mô lớn

Theo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), cầu Đại Ngãi 1 là hạng mục quan trọng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi, có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 15,14km. Điểm đầu dự án kết nối Quốc lộ 54 tại tỉnh Vĩnh Long, điểm cuối nối với tuyến Nam sông Hậu tại thành phố Cần Thơ. Đây là công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, giữ vai trò chiến lược trong phát triển hạ tầng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngã tư đi qua Cù Lao Dung là một bùng binh khá lớn

Dự án gồm hai cầu chính là Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2, quy mô 4 làn xe; hệ thống đường dẫn được đầu tư theo từng giai đoạn. Đến nay cầu Đại Ngãi 2 cơ bản hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn hai đầu cầu đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Cầu Đại Ngãi 1 có chiều dài hơn 3km, trong đó phần cầu chính dài 2,59km, thiết kế dây văng với hai trụ tháp chữ A cao khoảng 110m. Do nằm trong khu vực nền đất yếu, gần cửa biển, công trình được áp dụng giải pháp kỹ thuật hiện đại với hệ cọc khoan nhồi đường kính lớn tới 2,5m, sâu đến 116m – thuộc nhóm lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Tăng tốc thi công, nhiều hạng mục vượt tiến độ

Mặc dù điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn do địa chất phức tạp, thời tiết mưa gió thất thường và ảnh hưởng của thủy triều, song các nhà thầu đã chủ động điều chỉnh biện pháp thi công linh hoạt, tăng cường thiết bị chuyên dụng, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Điểm cuối của dự án nối với tuyến Nam sông Hậu tại thành phố Cần Thơ cơ bản hoàn thành

Cụ thể, toàn bộ cọc khoan nhồi cầu chính và cầu dẫn đã hoàn thành 100%; dầm Super T đạt khoảng 93%; bệ trụ đạt trên 90%; thân trụ đạt hơn 80%. Tổng sản lượng thực hiện của gói thầu đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tương đương trên 58% giá trị hợp đồng. Một số nhịp cầu dẫn đã hoàn thành lao lắp dầm và bản mặt cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước thi công tiếp theo.

Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung thi công thân trụ chính, đặc biệt là các trụ quan trọng như P21, P26; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xà mũ, tiếp tục lao lắp dầm cầu dẫn và xử lý nền đường hai đầu cầu. Các hạng mục nền đường đã hoàn thành xử lý bằng cọc xi-măng đất, đang trong giai đoạn gia tải, chờ lún theo đúng quy trình kỹ thuật.

Quyết tâm hoàn thành sớm, bảo đảm chất lượng

Đại diện các đơn vị thi công cho biết, mục tiêu đặt ra là hoàn thành phần thân tháp cầu trong năm 2027 để chuyển sang thi công hệ dây văng và nhịp chính. Để đạt được mục tiêu này, các nhà thầu đang tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Đầu cầu Đại Ngãi 1 phía bờ Cù Lao Dung, TP. Cần Thơ

Bên cạnh những kết quả tích cực, dự án vẫn đang đối mặt với một số khó khăn, nhất là tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng như đá, cát, cấp phối đá dăm. Giá nhiên liệu tăng cũng kéo theo chi phí vận chuyển và giá vật liệu đầu vào tăng cao, gây áp lực không nhỏ đến tiến độ và chi phí thi công. Tuy nhiên, các nhà thầu đã chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế, tối ưu phương án vận chuyển để hạn chế tối đa ảnh hưởng.

Qua kiểm tra thực tế tại công trường, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, biểu dương đội ngũ kỹ sư, công nhân với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, bám trụ công trường trong điều kiện khó khăn. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thi công nhằm rút ngắn thời gian, sớm hoàn thành công trình.

Các trụ nằm phía bờ Vĩnh Long

Theo kế hoạch, gói thầu 15-XL sẽ hoàn thành phần thi công chính vào tháng 3/2028 và hoàn thiện, bàn giao vào tháng 6/2028. Khi hoàn thành, dự án cầu Đại Ngãi sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Quốc lộ 60, tạo trục giao thông ven biển quan trọng, rút ngắn khoảng 80km quãng đường từ Cà Mau đi thành phố Hồ Chí Minh so với tuyến Quốc lộ 1 hiện nay.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1 không chỉ thể hiện quyết tâm của các nhà thầu mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy liên kết vùng, mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.