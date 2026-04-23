Sau khi được thông qua, các quy hoạch phân khu, chi tiết dọc tuyến sẽ được cập nhật, điều chỉnh theo quy định.

Dự án có chiều dài khoảng 53,8km, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350km/h.

Tuyến bắt đầu từ khu vực Công viên 23/9 (Bến Thành), đi qua nhiều trục chính như: Ký Con, Vĩnh Khánh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, sau đó bám theo trục Rừng Sác đến Cần Giờ.

Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Giai đoạn 1 bố trí 2 ga tại Bến Thành và Cần Giờ.

Để hoàn thiện cơ sở pháp lý, Sở kiến nghị UBND TP phê duyệt phương án tuyến sau khi thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án chuyển tiếp đoạn ngầm – nổi tại đường Nguyễn Tất Thành và lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất TP giao Sở Xây dựng tham mưu chủ trương mở rộng đường Nguyễn Tất Thành theo quy hoạch, triển khai đồng thời với tuyến đường sắt nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong đầu tư hạ tầng.