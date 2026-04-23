Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

Thứ Năm, 18:52, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Sau khi được thông qua, các quy hoạch phân khu, chi tiết dọc tuyến sẽ được cập nhật, điều chỉnh theo quy định.

Dự án có chiều dài khoảng 53,8km, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350km/h. 

Tuyến bắt đầu từ khu vực Công viên 23/9 (Bến Thành), đi qua nhiều trục chính như: Ký Con, Vĩnh Khánh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, sau đó bám theo trục Rừng Sác đến Cần Giờ.

Giai đoạn 1 bố trí 2 ga tại Bến Thành và Cần Giờ.

Để hoàn thiện cơ sở pháp lý, Sở kiến nghị UBND TP phê duyệt phương án tuyến sau khi thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án chuyển tiếp đoạn ngầm – nổi tại đường Nguyễn Tất Thành và lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất TP giao Sở Xây dựng tham mưu chủ trương mở rộng đường Nguyễn Tất Thành theo quy hoạch, triển khai đồng thời với tuyến đường sắt nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong đầu tư hạ tầng.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Đề xuất bổ sung đường sắt đi Cần Giờ vào quy hoạch chung của TP.HCM

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về đầu tư tuyến đường sắt kết nối trung tâm TP.HCM đến huyện Cần Giờ.

Vingroup trình đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ

VOV.VN - Vingroup vừa đề xuất xây dựng tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao, dài 48,5km, nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ. Tuyến đường sắt này có tốc độ lên đến 250km/h, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Cần Giờ – động lực tăng trưởng mới của du lịch TP.HCM

VOV.VN - Trong bối cảnh không gian nội đô TP.HCM đang chịu áp lực lớn về hạ tầng và môi trường, Cần Giờ được xác định là động lực tăng trưởng mới của du lịch TP.HCM, với lợi thế chuyển tiếp độc bản giữa sông – rừng – biển, không thể tìm thấy ở khu vực khác.

TP.HCM lập Hội đồng thẩm định dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuyến dài hơn 14 km, vốn sơ bộ hơn 104.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 6/2026.

