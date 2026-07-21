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Đề xuất nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang lên cao tốc theo hình thức PPP

Thứ Ba, 15:03, 21/07/2026
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VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận để một đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), làm cơ sở xem xét chủ trương đầu tư dự án.

Theo Bộ Xây dựng, việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP), Luật Đường bộ năm 2024 và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời bảo đảm phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về chất lượng công trình.

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Bộ Xây dựng chấp thuận nhà đầu tư lập đề xuất dự án mở rộng QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc.

Nhà đầu tư có trách nhiệm tự tổ chức lập hồ sơ đề xuất dự án bằng nguồn kinh phí của mình và tự chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, không được phê duyệt hoặc không lựa chọn được nhà đầu tư để triển khai theo phương thức PPP.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, hồ sơ đề xuất dự án phải được hoàn thiện và nộp trước ngày 30/9/2026 tại Ban Quản lý dự án 2.

Để bảo đảm tính đồng bộ của dự án, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Xây dựng TP Hà Nội thống nhất phạm vi và lộ trình đầu tư đối với đoạn tuyến đi trùng đường Vành đai 3. Trên cơ sở đó, tham mưu Bộ Xây dựng làm việc với UBND TP Hà Nội nhằm thống nhất phương án đầu tư toàn tuyến.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam được giao làm việc với nhà đầu tư BOT hiện hữu để rà soát các nội dung đã thỏa thuận, đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết để phù hợp với phương án đầu tư mới.

Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án; rà soát tư cách pháp nhân, năng lực của đơn vị tư vấn và thành phần hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn (cửa khẩu Hữu Nghị) có tổng chiều dài khoảng 137 km, quy mô từ 6 đến 8 làn xe. Trong đó, đoạn Hà Nội - Bắc Giang dài khoảng 46 km được quy hoạch với quy mô 8 làn xe và tốc độ thiết kế 120 km/h.

Phi Long/VOV.VN
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