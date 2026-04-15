Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Thứ Tư, 12:49, 15/04/2026
VOV.VN - Bộ Tài chính đang đề xuất nâng mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng, nhằm phù hợp với biến động giá cả, thu nhập và mức sống hiện nay.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế được áp dụng giảm trừ.

Cụ thể, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá 3 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với hiện hành.

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng (Ảnh minh họa: KT)

Theo Bộ Tài chính, mức tăng này cao hơn mức tăng của chi tiêu bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay và dự báo cho một số năm tiếp theo. Đồng thời cũng cao hơn mức thu nhập bình quân để xác định hộ nghèo tại khu vực thành thị quy định tại Nghị định 351/2025 của Chính phủ.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Tài chính cho rằng, mức thu nhập để xác định người phụ thuộc được quy định tại Thông tư 111/2013 từ năm 2013. Đến nay, giá cả, mức chi tiêu, thu nhập đã thay đổi, do đó, cần thiết điều chỉnh mức này cho phù hợp với thực tế. Đồng thời, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 351/2025 quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, điều chỉnh mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, việc điều chỉnh mức thu nhập để xác định người phụ thuộc có thể tham chiếu vào mức chi tiêu bình quân, thu nhập bình quân thực tế.

Theo Bộ Tài chính, chi tiêu bình quân đầu người năm 2024 (là 2,977 triệu đồng/người/tháng) tăng khoảng 1,6 lần so với năm 2014 (là 1,888 triệu đồng/người/tháng). Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 (là 5,15 triệu đồng/người/tháng) tăng khoảng 2 lần so với năm 2014 (là 2,637 triệu đồng/người/tháng).

Do đó, căn cứ mức thu nhập bình quân, mức chi tiêu bình quân và tiêu chí về thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2026-2030 nêu trên, Bộ đề xuất mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc tương đương với mức thu nhập xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị cũng như mức chi tiêu bình quân đầu người.

Dự thảo cũng quy định người phụ thuộc gồm con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cha mẹ, cha mẹ vợ hoặc chồng; cha dượng, mẹ kế; cha mẹ nuôi của người nộp thuế. Hoặc là con từ 18 tuổi trở lên trong các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, khuyết tật; con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12); là người không có khả năng lao động.

Người nộp thuế thực hiện việc đăng ký, thay đổi người phụ thuộc theo quy định về quản lý thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc đăng ký, thay đổi người phụ thuộc. Cùng với đó, người nộp thuế chịu trách nhiệm về việc xác định người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức quy định.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai đúng, trung thực thu nhập của người phụ thuộc quy định tại Điều này. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện kê khai không đúng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự kiến Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Nếu được thông qua, quy định mới không chỉ giúp chính sách thuế tiệm cận hơn với thực tế thu nhập của người dân, mà còn góp phần hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình, đặc biệt trong bối cảnh áp lực chi tiêu ngày càng gia tăng.

Cẩm Tú/VOV.VN
Thuế thu nhập cá nhân: Vì sao nhiều người không được tính giảm trừ gia cảnh?
VOV.VN - Theo quy định hiện hành, người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh khi có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, quy định này được đánh giá đã quá lạc hậu khiến người nộp thuế rất thiệt thòi bởi thực tế, không ai có thể sống nổi với mức thu nhập này.

VOV.VN - Theo quy định hiện hành, người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh khi có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, quy định này được đánh giá đã quá lạc hậu khiến người nộp thuế rất thiệt thòi bởi thực tế, không ai có thể sống nổi với mức thu nhập này.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công: Những điều cần lưu ý
VOV.VN - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1296/CT-NVT hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Theo đó, quy định rõ các trường hợp phải quyết toán, được miễn quyết toán, hồ sơ cần cần chuẩn bị và những mốc thời hạn quan trọng người nộp thuế cần lưu ý.

VOV.VN - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1296/CT-NVT hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Theo đó, quy định rõ các trường hợp phải quyết toán, được miễn quyết toán, hồ sơ cần cần chuẩn bị và những mốc thời hạn quan trọng người nộp thuế cần lưu ý.

Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Hàng triệu người chuẩn bị được giảm thuế?
VOV.VN - Trên cơ sở góp ý của Quốc hội, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điểm mới: tăng giảm trừ gia cảnh, điều chỉnh biểu thuế lũy tiến và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh lên mức phù hợp hơn.

VOV.VN - Trên cơ sở góp ý của Quốc hội, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điểm mới: tăng giảm trừ gia cảnh, điều chỉnh biểu thuế lũy tiến và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh lên mức phù hợp hơn.

