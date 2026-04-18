Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6

Thứ Bảy, 21:26, 18/04/2026
VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị định 72/2026 về giảm thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết ngày 30/6/2026.

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc gia hạn hiệu lực áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

De xuat tiep tuc giam thue nhap khau xang dau ve 0 den het 30 6 hinh anh 1
Đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6/2026. (Ảnh minh họa: Công Hiếu)

Nghị định 72 có hiệu lực từ ngày 9/3 đến hết ngày 30/4, quy định mức thuế nhập khẩu MFN đối với nhiều loại xăng dầu đã được điều chỉnh giảm sâu về 0%. Cụ thể, thuế với xăng động cơ không chì (như RON 95) và các nguyên liệu pha chế được giảm từ 10% xuống 0%. Tương tự, dầu diesel và nhiên liệu bay được hạ từ 7% xuống 0%. Nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất xăng dầu như naphtha, reformate, condensate...cũng được áp dụng mức thuế suất về 0%.

Trong dự thảo Nghị quyết mới, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị định 72 thêm 2 tháng, đến hết ngày 30/6/2026. Đồng thời, cơ quan soạn thảo kiến nghị mở rộng danh mục được hưởng thuế suất 0% đối với một số nguyên liệu khác thuộc các mã hàng 2710.19.20 (dầu thô đã tách phần nhẹ), 2710.19.89 (các loại dầu trung khác và chế phẩm) và 2711.19.00 (các loại khác).

Lý giải cho đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết chính sách giảm thuế theo Nghị định 72 đã mang lại hiệu quả rõ rệt ngay sau khi triển khai. Việc đưa thuế về 0% không chỉ trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung mà còn giảm thiểu các tác động tiêu cực từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn chuỗi cung ứng từ các thị trường truyền thống như Hàn Quốc và ASEAN, chính sách thuế 0% đã giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận các nguồn hàng thay thế ngoài khu vực. Nhờ đó, nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa được đảm bảo, đồng thời tăng khả năng chủ động của các doanh nghiệp đầu mối.

Tuy vậy, tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến nguồn cung toàn cầu chưa ổn định và giá năng lượng có xu hướng tăng. Đại diện một số doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hay Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng nhận định, ngay cả khi xung đột chấm dứt, hệ thống hạ tầng dầu khí tại khu vực này cần ít nhất 5 - 7 tuần để khôi phục công suất khai thác như ban đầu.

Trong khi đó, nếu chính sách thuế 0% kết thúc vào ngày 30/4/2026, thị trường có thể đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trở lại. Ngoài ra, chi phí nhập khẩu từ các nguồn được hưởng ưu đãi thuế theo các hiệp định như ATIGA hay VKFTA vẫn ở mức cao, tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính cho rằng việc ban hành Nghị quyết gia hạn Nghị định 72 là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, đồng thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu.

Bằng Lăng/VTC News
Tag: Bộ Tài chính Nghị định 72/2026/NĐ-CP thuế nhập khẩu xăng dầu thuế suất MFN gia hạn chính sách thuế nguồn cung xăng dầu biến động giá năng lượng doanh nghiệp xăng dầu thị trường năng lượng chuỗi cung ứng toàn cầu
Chính thức giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng xăng dầu về 0%
Chính thức giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng xăng dầu về 0%

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu nhằm chủ động nguồn cung, góp phần ổn định thị trường trong nước.

Chính thức giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng xăng dầu về 0%

Chính thức giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng xăng dầu về 0%

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu nhằm chủ động nguồn cung, góp phần ổn định thị trường trong nước.

