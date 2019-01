Địa lan Trần Mộng có gì đặc biệt mà đại gia “săn” chơi Tết?

Địa lan kiếm Trần Mộng đang "gây sốt" thị trường khi nhiều "đại gia" sẵn sàng chi cả ngàn đô (vài chục triệu đồng) để mua chậu lan quý hiếm này về chơi Tết. Lan Trần Mộng là loại lan có lá hẹp bản dài và to ngang, đầu to, dò hoa lan dài vươn lên uyển chuyển thanh cao, màu nâu nhạt. Hoa lan Trần Mộng thường nở vào mùa đông sang tới đầu xuân. Khi hoa nở thường hơi uốn cong về phía sau trông rất duyên dáng. Bông hoa khá to, cánh đài của hoa thì xòe rộng, cánh hoa có màu hồng pha mầu cánh gián. Mỗi chùm hoa lại có nhiều bông và cao đến 80cm, 90cm. Giá mỗi cành lan Trần Mộng khoảng 1 triệu đồng. Một chậu lan 68 cành này có giá lên đến 68 triệu đồng. Chậu lan này có 21 cành, giá tương đương 21 triệu đồng. Trông như những ánh sao rơi, giúp liên tưởng tới những điều tốt lành để khởi đầu năm mới,... Lan Trần Mộng thường được trưng làm cảnh trong nhà. Chậu lan được cho là sẽ mang đến bình an, phát đạt, suôn sẻ cho gia chủ. Địa lan kiếm Trần Mộng có mùi thơm ngọt, dịu nhẹ và không hắc như các loại khác. Lan Trần Mộng đặc biệt vì được trồng ở Việt Nam, không phải lan nhập khẩu. Những cành lan loại này thường nở hết, chứ không bị rụng nụ như một số lan ngoại nhập. Đây là loài địa lan rất khó tính, chỉ sinh trưởng và phát triển tốt ở nơi có khí hậu mát mẻ. Nhất là thời kỳ lan chuẩn bị ra hoa, phải có cách chăm sóc phù hợp để hoa to và có sắc, lâu tàn, hương thơm lan xa. Lan Trần mộng có đặc tính ưa ấm. Lan phát triển trong điều kiện lý tưởng nhất là môi trường có độ ẩm cao. Người nổi danh nhất trong giới chơi lan Việt Nam tự xưa đến nay có lẽ vẫn là vua Trần Anh Tông (thế kỷ thứ XIII) đã có “Ngũ Bách Lan Viên”, kế đến phật hoàng Trần Nhân Tông với huyền thoại về loài lan Trần Mộng - Giấc mộng vua Trần để nói đến tích rũ sạch bụi trần để bước vào cõi thiền thuần khiết. Tương truyền, vua Trần trong một đêm ngủ mộng thấy được xem một loài địa lan lạ, hoa màu đỏ hồng, rất đẹp và rất thơm. Khi tỉnh giấc, nhà vua ngẩn ngơ, bần thần. Kỳ lạ thay, trong ngày hôm đó, có người mang tiến vua một chậu lan như trong giấc mộng. Thế là từ đó, loài lan quý được mang tên địa lan Trần Mộng, tức giấc mộng của vua Trần. Đây là loài hoa vương giả với vẻ đẹp đến mê đắm lòng người, mang bản tính hướng thiện cùng cái đẹp trong tâm hồn của người yêu lan./.

