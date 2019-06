BĐS Hạ Long: Dự án shophouse với bài toán sinh lời thu hút nhà đầu tư

Cuộc chạy đua “cam kết lợi nhuận” với phân khúc BĐS du lịch dần khép lại, khi nhà đầu tư có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới “bài toán sinh lời thực” của dự án để quyết định “xuống tiền” hay không?

Phương án tài chính “khả dĩ”

Ở giai đoạn sôi động 2017-2018, bất động sản là kênh rót vốn hấp dẫn, đặc biệt là BĐS du lịch nghỉ dưỡng. Đi kèm với đó, những quảng cáo cam kết lợi nhuận “khủng” khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng, chỉ cần bỏ vốn là đã thu lời mà không cần quan tâm tới các hoạt động để tái tạo dòng vốn.

Trên thực tế, theo các chuyên gia BĐS du lịch, dù là dòng sản phẩm nào, chủ đầu tư hay nhà đầu tư vận hành, người mua cần nắm được bài toán sinh lời thực tế. Trong đó, triển vọng tăng trưởng của du lịch địa phương và chính sách hỗ trợ tài chính của chủ đầu tư là các yếu tố cần đặt lên hàng đầu.

Chẳng hạn, dự án Sun Plaza Grand World tại Hạ Long (Quảng Ninh) - thị trường BĐS sôi động hàng đầu phía Bắc hiện nay, vừa tung ra thị trường các căn shophouse tại tiểu khu Élyseé thuộc phân khu châu Âu (Shophouse Europe) với ưu đãi cực hấp dẫn, mang đến phương án tài chính thuận lợi cho việc quản lý dòng tiền của nhà đầu tư.



Theo đó, với số vốn ban đầu chỉ từ 3,4 tỷ đồng, người mua đã có thể trở thành chủ nhân của căn shophouse kiến trúc châu Âu sang trọng trên mặt đường Hạ Long (TP Hạ Long). Trong khi tiến độ xây dựng Shophouse Europe hiện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài và các tiện ích nội khu. Điều này đồng nghĩa, nhà đầu tư có thể nhận bàn giao và đưa shophouse vào kinh doanh dự kiến ngay từ cuối năm nay.

Đáng chú ý, với chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng của chủ đầu tư, chủ nhân shophouse dự kiến sẽ có các loại hình dịch vụ du lịch , ngành kinh doanh đang “hái ra tiền” tại Hạ Long lúc này. Như vậy, trong vòng 1 năm rưỡi, nhà đầu tư không phải chịu bất kỳ áp lực tài chính nào, “thảnh thơi” chờ đợi shophouse tăng giá hoặc sử dụng dòng tiền từ 70% giá trị còn lại của shophouse (đáng ra phải thanh toán trong thời gian này) để đầu tư cơ sở vật chất và vận hành phục vụ hoạt động kinh doanh.

Chủ shophouse có 18 tháng “thảnh thơi” để kinh doanh mà không phải chịu “áp lực tài chính”

Bên cạnh cơ hội lớn từ kinh doanh dịch vụ du lịch, chủ sở hữu shophouse hoàn toàn có điều kiện chuyển nhượng dự án kiếm lời theo đà tăng trưởng của BĐS du lịch Hạ Long hiện nay. Chưa kể, đặc quyền hấp dẫn đó là cam kết mua lại sản phẩm bằng 130% giá bán sau 8 năm từ Shophouse Europe.

“Bảo chứng” bởi đà tăng trưởng của du lịch

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Bên cạnh sức hấp dẫn nội tại của dự án, kỳ vọng kinh doanh sinh lời và gia tăng giá trị của shophouse theo thời gian cũng được “bảo chứng” bởi tốc độ tăng trưởng như vũ bão của du lịch Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung những năm gần đây.

Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đón 12,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, tăng trên 22% so cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 24.000 tỷ đồng, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm 2017.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Với đà tăng trưởng đó, chỉ sau 6 tháng đầu năm 2019, Quảng Ninh đã đón trên 8,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 14% so với cùng kỳ. Thời gian lưu trú trung bình của du khách đạt từ 2,7 – 3 ngày trở lên. Trong đó khách quốc tế đạt 2,8 triệu lượt, tăng 14%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Du lịch Hạ Long tăng trưởng “phi mã” thời gian qua



Chắp cánh cho đà tăng trưởng của du lịch Quảng Ninh không gì khác chính là sự bứt phá của du lịch Hạ Long với điểm nhấn là quần thể du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Bãi Cháy và sự vượt trội so với các tỉnh thành phía Bắc ở hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ.



Từ bãi tắm khang trang, bến cảng hiện đại để thăm Vịnh, những cung đường ven biển ngoạn mục cho đến những khu nghỉ dưỡng, tổ hợp vui chơi giải trí quy mô thuộc hàng bậc nhất Đông Nam Á, hệ sinh thái Bãi Cháy thời gian gần đây trở thành “thỏi nam châm” hút dòng khách khổng lồ đổ về vùng “Đất Rồng”.

Sản phẩm du lịch đặc sắc và hệ thống giao thông nâng cấp mạnh mẽ thời gian qua giúp lượng du khách ghé thăm Hạ Long đang tăng trưởng bứt phá. Đây cũng chính là nguồn cầu hấp thụ dịch vụ lưu trú, mua sắm, thư giãn giải trí tại các dự án BĐS du lịch nơi đây.

Nằm giữa hệ sinh thái du lịch Bãi Cháy, kề cạnh quần thể nghỉ dưỡng 5 sao Sun Premier Village Halong Bay và Quảng trường Sun Carnival Plaza – sân khấu của các lễ hội suốt 4 mùa ở Hạ Long, tổ hợp nhà phố Thương mại Sun Plaza Grand World – Shophouse Europe sở hữu ưu thế hưởng trọn vẹn dòng khách khổng lồ ghé thăm Hạ Long mỗi năm. Đặc biệt, tiểu khu Élyseé xác lập sự độc đáo và sang trọng với kiến trúc châu Âu diễm lệ chưa từng có tại thành phố di sản./.