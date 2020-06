Chủ tịch tỉnh Quảng Bình: “Đà Nẵng là đất lành cho đại bàng về xây tổ“

“Đà Nẵng được biết đến như là một thành phố đáng sống nhất trong cả nước, là thành phố động lực kinh tế của miền Trung, là đất lành chim đậu, là nơi cho đại bàng về xây tổ. Và ngày hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng The SANG - một trong những doanh nghiệp tiêu biểu ở Quảng Bình rất may mắn và vinh dự được góp phần đầu tư một công trình tầm cỡ trên mảnh đất xinh đẹp này!” - ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã phát biểu như vậy tại lễ khởi công dự án chung cư cao cấp The SANG Residence (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) sáng 20/6. Tham dự lễ khởi công còn có ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình và chủ đầu tư dự án The SANG Residence cùng các đối tác thực hiện nghi lễ khởi công dự án.

“Với kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và năng lực trong tốp đầu doanh nghiệp ở Quảng Bình, tôi tin tưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng The SANG sẽ làm tốt công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả nhất. Tôi xin cám ơn lãnh đạo TP Đà Nẵng và Ngũ Hành Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty The SANG triển khai dự án này!” – ông Trần Công Thuật nói.

The Sang Residence được xem là công trình nhà ở tiên phong trong việc góp phần kiến tạo diện mạo đô thị, một tiêu chuẩn sống mới cho thành phố Đà Nẵng. Dự án nằm trên đường Phạm Kiệt, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đây được đánh giá là trung tâm du lịch đắt giá nhất thành phố, với sự có mặt của rất nhiều dự án bất động sản hạng sang thuộc phân khúc du lịch – nghỉ dưỡng.

Dự án có tổng diện tích đất 2.854 m2; diện tích xây dựng 1.442 m2; mật độ xây dựng 50,35 %; tổng diện tích sàn xây dựng là 35.234,3 m2. Dự án gồm 28 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm với 298 căn hộ có diện tích đa dạng từ 62.00 m2 – 105,5 m2, bố trí 1, 2, 3 phòng ngủ, đáp ứng nhiều nhu cầu nhiều khách hàng. Đặc biệt, 80% căn hộ của dự án có tầm nhìn thoáng rộng ra biển Mỹ Khê, phần còn lại nhìn về trung tâm thành phố Đà Nẵng và khu vực bắn pháo hoa trong tương lai.

80% căn hộ của dự án The SANG Residence có tầm nhìn thoáng rộng ra biển Mỹ Khê.

Đặc biệt, với hệ thống bãi đậu xe thông minh lắp đặt tại hai tầng hầm, đây là dự án chung cư cao cấp có số lượng chỗ đậu xe lớn nhất Đà Nẵng, giải quyết một trong những nhu cầu bức thiết nhất hiện nay của thành phố.

Theo ông Lê Quốc Đạt - Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng The SANG, dự án thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng khi được công bố trên thị trường bởi tính pháp lý rõ ràng. Dự án đã có đầy đủ các giấy tờ quan trọng nhất để triển khai và đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng ngày 28/5/2020./.