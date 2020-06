Dừng thi công dự án sân golf​ Thiên An do chưa đủ thủ tục

Trước đó, ngày 30/5, tại phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, công ty cổ phần Thiên An tổ chức rầm rộ lễ khởi công dự án này khi chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý do cấp có thẩm quyền phê duyệt.



Dự án quần thể sân golf Thiên An, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, do Công ty Cổ phần Thiên An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép đầu tư lần đầu vào tháng 10/2007.



Tuy nhiên, dự án không triển khai, tháng 3/2017, chủ đầu tư xin điều chỉnh dự án. Theo đó, dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đến Quý III/2017, hoàn thành 18 đường golf, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhà xưởng, ki ốt; giai đoạn 2, đến Quý IV/2017, khai trương sân golf đưa vào kinh doanh và xây dựng hệ thống biệt thự nhà vườn. Dự án có diện tích khoảng 78,32 ha với tổng vốn đầu tư 267 tỷ đồng, bao gồm sân golf, các dịch vụ đi kèm gồm sân 18 lỗ, khu biệt thự, nhà vườn bán và cho thuê…

Ngày 25/1/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn chưa xem xét việc đề xuất giãn tiến độ dự án. Đến ngày 14/12/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn đồng ý chủ trương cho phép Công ty CP Thiên An thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án khu quần thể sân golf và dịch vụ đi kèm.

Đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành phương án điều chỉnh quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định. Thế nhưng, ngày 30/5, chủ đầu tư đã tiến hành lễ khởi công dự án này.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dự án chưa đủ điều kiện để tổ chức khởi công do chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Cụ thể, chưa được chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án. UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án sân golf Thiên An không được tổ chức thi công thực hiện dự án khi chưa đảm bảo thủ tục.

"UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản giao cho Sở Xây dựng phối hợp với xã Hương Thủy để kiểm tra, giám sát. Chúng tôi cũng đã có văn bản yêu cầu dừng mọi hoạt động thi công cho đến khi có được giấy phép. Nếu vi phạm sẽ xử lí nghiêm. Hiện tại, chúng tôi đã đề nghị dừng mọi hoạt động thi công cho đến khi xong thủ tục giấy phép mới được triển khai" - ông Phan Thiên Định nhấn mạnh./.