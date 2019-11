Giới thượng lưu thi nhau “săn” biệt thự hướng biển

Một vợ, hai con, ba lầu (nhà), bốn bánh (xe), là câu nói vui mà dân nam bộ thường dùng để miêu tả mức độ thành đạt của một cá nhân nào đó. Gần đây, nhóm đại gia mới nổi bổ sung thêm 1 yếu tố nữa – đó là 5 sao. Tức một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh, và năm sao (biệt thự nghỉ dưỡng).

“Danh mục tài sản phải có”

Sau 1 tuần nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị khách hàng cùng các đối tác tại Phan Thiết, ông Phan Minh Thuận, chủ một doanh nghiệp chuyên về vận tải tại TP.HCM vừa lựa chọn một căn biệt thự biển tại đây. Quyết định nhanh chóng ngay trong lần tham quan đầu tiên của vị chủ doanh nghiệp này khiến nhiều người đi cùng không khỏi ngỡ ngàng về độ chịu chi của vị đại gia gốc Sài Gòn này.

“Năm nào cũng đưa gia đình đi nghỉ dưỡng vài lần. Khoảng 2 năm trở lại đây, khi tài chính vững vàng hơn trước, tôi bắt đầu đầu tư vào BĐS nghỉ dưỡng. Cũng đã mua khá nhiều, có cái chuyển nhượng lấy lời, có cái thì giữ lại để dành sau này cho gia đình nghỉ ngơi. Đợt này ra Phan Thiết, đánh gôn cùng mấy ông bạn mới có cơ hội tham quan dự án. Quá ưng ý nên lựa chọn luôn”, ông Thuận kể.

Sự ưng ý đó, theo ông Thuận, chính là vị trí ngay gần bờ biển của căn biệt thự ông chọn. Căn nhà còn có vườn, nơi ông có thể cùng nhóm bạn của mình tổ chức những tiệc BBQ, Cocktail... Trong khi các bà vợ có thể mua sắm, làm đẹp, thì bọn trẻ có thể vui chơi ở khu giải trí với đầy đủ các tiện ích tiêu chuẩn quốc tế.

"Hai ông bạn trong nhóm doanh nghiệp vận tải cũng đã sở hữu hai căn bên cạnh nên chắc những dịp nghỉ ngơi tụ họp sẽ rất thú vị”, ông Thuận tiết lộ. Rõ ràng, quyết định của vị đại gia này không hoàn toàn là vì dự án quá ưng ý mà còn bao hàm cả quan điểm sống của họ. Người giàu luôn muốn kết giao với những người giàu hơn.

Phối cảnh Biệt thự nghỉ dưỡng tại Dự án NovaWorld Phan Thiet quy mô 1.000 ha.

BĐS hàng hiệu “gây thương nhớ”



Những người như ông Thuận và mấy người bạn được giới nghiên cứu gọi bằng một mỹ từ khác - tầng lớp thượng lưu - vốn đang tăng lên rất nhanh ở Việt Nam. Theo báo cáo "The wealth report 2019” của Knight Frank, Việt Nam có 12.327 triệu phú USD vào năm 2018, tăng 23% so với cách đây 5 năm. Dự báo đến năm 2023, số lượng triệu phú USD của Việt Nam sẽ tăng lên 15.776 người.

Nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả của tầng lớp này ngày càng cao, đặc biệt là các mặt hàng, sản phẩm siêu cao cấp và một trong số đó chính là Biệt thự biển. Với đặc tính thuộc nhóm có vị trí khó kiếm bên những bãi biển đẹp, khẳng định được đẳng cấp, khai thác cho thuê tốt và khả năng tăng giá trong dài hạn cao..., Biệt thự biển luôn là lựa chọn của tầng lớp mới nổi này.

Căn biệt thự biển của anh Thuận và nhóm bạn cũng thỏa những đặc tính này. Đó là dòng biệt thự Second home nằm trong khu Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet do tập đoàn Novaland phát triển. “Nằm trong khu đô thị được quy hoạch chuẩn chỉnh giữa trung tâm thành phố biển, second home tại NovaWorld Phan Thiet chắc chắn sẽ gia tăng giá trị khi sân bay và cao tốc ở Phan Thiết hoàn thành. Đặc biệt, tôi quá thích cụm sân Gôn 36 lỗ theo tiêu chuẩn PGA. Với nhóm bạn cùng thích Gôn như chúng tôi thì không còn gì tuyệt vời hơn là có căn nhà liền kề sân gôn ngon lành thế này”.

“Có thể nói, khoảng 2 năm trở lại đây, tôi đặc biệt thích đầu tư BĐS nghỉ dưỡng, vừa sinh lợi bền vững, vừa thỏa mãn khi mình có một “bộ sưu tầm” độc, lạ...,” anh Thuận chia sẻ thêm.

