Hàng loạt sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Hoài Đức

Cụ thể, Kết luận Thanh tra số 325/KL-TTr, công tác thuyết minh một số đồ án quy hoạch chưa cụ thể chức năng sử dụng đất, chưa có đề xuất tổ chức không gian và một số nội dung như điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500 khu đất dịch vụ (khu 3+4) cụm công nghiệp xã An Khánh, đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất dịch vụ (khu lô 1, khu lô 2) xã An Khánh, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất dịch vụ xã An Thượng…

Một số đồ án chưa lập phê duyệt thiết kế đô thị theo quy hoạch như đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đất dịch vụ Khu Chéo đường tàu xã La Phù, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đất dịch vụ xã Di Trạch…

Những nhà kho, xưởng được xây dựng trên đất nông nghiệp ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Trong công tác quản lý trật tự xây dựng: Kiểm tra tình hình quản lý trật tự xây dựng tại 161 công trình thì có 37 công trình xây dựng chưa phù hợp nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Nhiều sai phạm khác cũng được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ và trách nhiệm thuộc về UBND TP Hà Nội, các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc; Xây dựng, UBND huyện Hoài Đức và UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Qua đó, Kết luận thanh tra số 325/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ: Kiến nghị UBND huyện Hoài Đức và UBND các xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật và sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về quy hoạch xây dựng. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn quản lý tốt công tác quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý theo quy định.

Kiểm tra, rà soát đối với các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trên địa bàn huyện; kiến nghị và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp các quy định hiện hành của pháp luật. Đảm bảo phủ kín quy hoạch xây dựng trên địa bàn, làm cơ sở quản lý việc thực hiện theo quy hoạch có hiệu quả, quản lý cấp phép xây dựng và phát triển đô thị theo định hướng bền vững.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và có ngay các giải pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trong Báo cáo Kết quả thanh tra./.

Hà Nội: Dân đổ đất san nền lấn chiếm đất nông nghiệp VOV.VN -Đề án chuyển đổi đất nông nghiệp sang trồng cây hết hiệu lực. Phường Ngọc Thụy vẫn để người dân san lấp, xây dựng trên đất nông nghiệp. Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp xen kẹt đã làm nhà ở? VOV.VN -Hà Nội có thể sẽ cấp sổ đổ cho các trường hợp đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt nhưng chủ sử dụng đã tự chuyển đổi mục đích sử dụng làm nhà ở.