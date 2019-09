Chiều 30/9, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 năm 2019 của Bộ Xây dựng, vấn đề về thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc, vụ Công ty CP địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 2.500 tỉ đồng, dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.. được báo chí quan tâm.



Bộ Xây dựng cho biết, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã vào làm việc với Thanh tra Bộ Xây dựng để xem xét xử lý, kỷ luật tập thể và cá nhân liên quan sau vụ việc Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt tại Vĩnh Phúc… Phía Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đang chờ kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương để thực hiện.

Ông Lê Văn Lãng, phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, đến thời điểm này, Công an Vĩnh Phúc vẫn chưa thông báo chính thức về tội danh của bà Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn Thanh tra. Hiện Thanh tra Bộ vẫn chưa nắm thêm được thông tin, vẫn phải đợi cơ quan Công an Vĩnh Phúc điều tra, xem xét.

“Cơ quan công an chưa đưa ra chính thức tội danh hành vi của chị Kim Anh. Chúng ta phải chờ công bố chính thức từ cơ quan công an” - ông Lê Văn Lãng nói.

Họp báo Bộ Xây dựng "nóng" vấn đề thanh tra nhận hối lộ, địa ốc Alibaba.

Ông Lê Văn Lãng thông tin thêm, do đoàn thanh tra cũ chưa kết thúc việc thanh tra đã xảy ra vụ việc trên nên Bộ đã thành lập thanh tra thứ 2 theo quy định. Đoàn thanh tra thứ 2 cũng kết thúc việc thanh tra tại Vĩnh Phúc. Kết quả thanh tra đang chờ lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt để ban hành kết luận chính thức.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, phía Bộ Xây dựng đã có báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng liên quan. Nội dung báo cáo bao gồm diễn biến vụ việc, vấn để bổ nhiệm cán bộ tham gia đoàn thanh tra…

Trước đó ngày 15/6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Đoàn thanh tra, và ông Đặng Hải Anh, thành viên đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng, có hành vi “nhận hối lộ”. Ngày 18/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba thành viên của Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về tội nhận hối lộ.

Trong vụ Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 2.500 tỉ đồng, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, trách nhiệm chính của UBND các tỉnh là thanh tra, kiểm tra dự án, xử lý vi phạm; thu hồi, điều chỉnh, tạm dừng, cho phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật

“Việc triển khai các dự án liên quan đến rất nhiều công đoạn và nhiều luật như: Luật đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật kinh doanh bất động sản... Do đó, nếu gọi dự án vi phạm thì phải xác định, làm rõ vi phạm ở giai đoạn nào, từ đó mới xác định được trách nhiệm ở khâu nào” - ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết.

Các dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba vi phạm tất cả các luật vì đây là "dự án ma" nên không tuân thủ pháp luật. Theo quy định, Bộ Xây dựng có trách nhiệm thanh kiểm tra việc thực thi pháp luật về kinh doanh bất động sản và phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát dự án. Còn trách nhiệm chính của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là thanh tra, kiểm tra dự án, xử lý vi phạm; thu hồi, tạm dừng, cho phép chuyển nhượng…

Trong bối cảnh xuất hiện một số dự án vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng, theo chức năng quản lý nhà nước, đã có văn bản 1684 ngày 19/7/2019 gửi các địa phương. Trong văn bản này, Bộ Xây dựng đã nêu rõ thực trạng kinh doanh trái pháp luật về dự án bất động sản tại một số địa phương. Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương thực hiện các giải pháp, trong đó thực hiện nghiêm Chỉ thị 11 của Thủ tướng; kiểm tra, nắm bắt tình hình và xử nghiêm pháp luật về đất đai, xây dựng, thậm chí có thể xử lý hình sự, ông Nguyễn Trọng Ninh cho biết thêm./.