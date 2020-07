Khách hàng “ăn quả lừa” từ Công ty Địa ốc Đất Vàng ở Bình Dương

Dành dụm được chút tiền với mong muốn có mảnh đất xây nhà, hàng chục người dân đã tin tưởng mua đất Dự án khu dân cư Chơn Thành New City 2 ở xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước của Công ty Địa ốc Đất Vàng ở Bình Dương. Sau khi nhận được "sổ đỏ", khách hàng mới biết mình bị lừa, bởi "sổ đỏ" không thể hiện đường đi như công ty đã thỏa thuận.



Khách hàng ăn “bánh vẽ”

Dự án khu dân cư Chơn Thành New City 2 ở xã Minh Thắng do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng Phát triển Địa ốc Đất Vàng (Công ty Địa ốc Đất Vàng) có trụ sở tại thành phố mới, tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư và được chào bán cách đây hơn 2 năm. Dự án hơn 100 lô nền, diện tích từ 250 đến 1.000m2 đều là đất nông nghiệp.

Theo thông tin chào bán, khách hàng mua đất sẽ sở hữu nền đất với mặt đường rộng từ 6 - 8m, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, có "sổ đỏ" riêng. Mỗi nền giao động từ 450 -650 triệu đồng. Dự án tiếp giáp với khu công nghiệp Becamex Chơn Thành được quảng cáo sẽ là cơ hội vàng để các nhà đầu tư gửi gắm kỳ vọng kinh doanh.

Dự án được Công ty Địa ốc Đất Vàng "vẽ" ra trên giấy để chào bán cho khách hàng.

Trước những lời quảng cáo “có cánh”, cùng khẳng định chắc nịch của nhân viên tư vấn, bán hàng của Công ty Địa ốc Đất Vàng, hàng chục khách hàng đã ký hợp đồng, xuống tiền mua đất Dự án khu dân cư Chơn Thành New City 2. Để rồi sau đó, họ thất vọng, bức xúc khi công ty không làm đúng như cam kết.

Ông Nguyễn Minh Cường, mua lô đất C12 cho biết, khi mua đất ông giao tiền và công chứng ngay nhưng 2 năm sau mới nhận được "sổ đỏ". Để lấy được sổ, ông phải trầy trật vì công ty hẹn tới, hẹn lui. Nhận được sổ thì lại không xác định được vị trí lô đất mình đã mua.

“Giao sổ đỏ xong, công ty không nói gì về việc giao đất nên tôi phải khiếu nại. Nhiều lần khiếu nại, công ty mới cho nhân viên gọi điện dẫn lên giao đất. Thay vì đóng 4 cái cọc để xác định vị trí lô đất thì công ty chỉ đóng có 2 cọc phía trước, phía sau không có. Bây giờ, tôi thật sự không biết đất của mình bao nhiêu mét” - ông Cường nói.

Suốt một thời gian chờ đợi, những tưởng khi nhận được "sổ đỏ", khách hàng sẽ vui mừng vì có được mảnh đất của chính mình, nhưng niềm vui ấy lại không trọn vẹn. Khi bán đất, công ty giới thiệu đất có đường nhựa 6m, nhưng trong "sổ đỏ" lại không thể hiện đường đi. Mặt khác, khu đất Dự án khu nhà ở Chơn Thành New City 2 được công ty “vẽ ra” với đầy đủ tiện ích như chợ, trường mần mon, công viên… thì nay chỉ là một đám đất trống với hai con đường đổ đá xanh ở giữa.

Ông Trần Quốc Dũng, mua lô đất C9 cho hay, công ty hứa khi lấy sổ, người dân muốn chuyển thành thổ cư sẽ được hỗ trợ. Công ty cũng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi như dự án đã vẽ trên giấy. Nhưng khi bàn giao cho khách hàng, công ty lại phủi tay.

“Tôi chỉ mong sao công ty có trách nhiệm cho tất cả mọi người. Trên cuốn sổ phải thể hiện con đường để sau này chúng tôi còn xin được thổ cư xây dưng nhà. Trong dự án công ty giới thiệu có con đường 6m thì buộc miếng đất phải thể hiện con đường trong sổ đỏ” - ông Dũng cho biết.

Công an vào cuộc điều tra

Trao đổi với phóng viên VOV, bà Trang, tự giới thiệu là Giám đốc điều hành Công ty Địa ốc Đất Vàng cho rằng, khách hàng mua đất Dự án khu dân cư Chơn Thành New City 2 đã có sổ chứ không phải dự án “ma” do công ty tự vẽ ra.

Khách hàng tố Công ty Địa ốc Đất Vàng lừa dân vì bán hành không đúng thỏa thuận.

Nhưng khi phóng viên đặt câu hỏi về hồ sơ pháp lí của dự án, bà Trang cho biết, bà mới về làm giám đốc điều hành của công ty nên không nắm rõ và sẽ trả lời bằng văn bản qua email. Theo bà Trang, trước đây, công ty không cam kết sẽ trao sổ đỏ có đường đi cho khách hàng.

“Cam kết phải thể hiện trên văn bản. Nếu thể hiện trên văn bản khách hàng đã đi đến cơ quan, đến tòa án kiện chứ không phải nhờ đến cơ quan này cơ quan kia khi bên công ty làm sai” - bà Trang cho biết.

Còn theo tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn xã Minh Thắng hiện không có một dự án bất động sản nào được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt. Những lô đất do Công ty Địa ốc Đất Vàng bán cho dân được tách thửa bán theo Quyết định 40/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Hiện khu đất này đang quy hoạch là đất trồng cây lâu năm, muốn chuyển đổi mục đích sử dụng và xin mở đường, Công ty Địa ốc Đất Vàng phải lập dự án và được các cấp phê duyệt. Phía người dân không thể tự đi cập nhật đường đi vào "sổ đỏ" của mình và xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

Ngăn chặn các "dự án ma" tự phân lô, tách thửa, lừa bán đất, lãnh đạo xã Minh Thắng cho biết, địa phương đã cắm các bảng cảnh báo người dân. Công an xã cũng thường xuyên kiểm tra, nhưng không thể kiểm soát việc họ giao dịch ở những nơi khác. Do đó, khi muốn đầu tư đất người dân phải đến gặp cán bộ địa chính xã để tìm hiểu, tránh "tiền mất, tật mang".

Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũng xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân và đang vào cuộc làm rõ. Trước đó, năm 2019, Công an thành phố Thủ Dầu Một cũng đã nhận được nhiều đơn tố cáo của khách hàng liên quan đến các dự án do Công ty Địa ốc Đất Vàng ký bán. Tuy nhiên, sau đó công ty và khách hàng đã thỏa thuận được phương án giải quyết nên rút đơn./.