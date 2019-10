Nhầm lẫn thương hiệu bất động sản, hàng trăm khách hàng mua dự án “ma”

Liên quan Dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nhiều khách hàng của dự án này cho rằng, mua đất tại dự án vì nghĩ rằng chủ đầu tư là một thương hiệu uy tín tại TP HCM.



Từ đầu tháng 10 tới nay, nhiều khách hàng mua đất tại Dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường và dự án khu dân cư Đất xanh Long An tìm đến trước cổng các cơ quan chức năng tỉnh Long An, căng các băng rôn với nội dung tố cáo Công ty đầu tư bất động sản Hưng Thịnh (tại Long An) và Công ty TNHH MTV Đất Xanh Long An đã lập dự án “ma” bán cho khách hàng.

Gần đây nhất là ngày 21/10, nhóm khách hàng gần 100 người lại tập trung trước cổng UBND tỉnh Long An. Anh Trần Minh Tuấn, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM - một trong các khách hàng của dự án Đất Xanh Long An cho biết, khi được các tư vấn viên của sàn giao dịch bất động sản đưa đi xem Dự án Đất xanh Long An, đập vào mắt là cổng chào rất lớn và băng rôn treo dọc đường nên cũng yên tâm vì nghĩ rằng dự án phải đầy đủ tính pháp lý nên mới tổ chức được như thế.

Cổng chào dự án Hưng Thịnh Cát Tường được chủ đầu tư xây rất "hoành tráng".

Sau đó, anh Tuấn được các tư vấn viên cho biết, đây là dự án của một đơn vị bất động sản có tiếng tại TP HCM nên càng yên tâm hơn và ký “Hợp đồng nguyên tắc quyền sử dụng đất”, mua 2 lô đất nền tại dự án dự án Đất xanh Long An (có địa chỉ tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với kí hiệu là C201 và C231 với trị giá là hơn 2 tỷ đồng, đến nay đã nộp hơn 1,3 tỷ đồng. Nhưng đến giờ anh mới biết sự thật không như lời quảng cáo của các nhân viên tư vấn.

“Cũng như bên Hưng Thịnh nhưng doanh nghiệp Hưng Thịnh thêm chữ Cát Tường khiến nhiều người nhầm tưởng là doanh nghiệp khác. Những người sale và những nhân viên của công ty đã quảng cáo với khách hàng rằng, Đất Xanh chỉ có 1 nên mọi người tin tưởng vào vấn đề này cũng như tỉ lệ quy hoạch 1/500 của UBND tỉnh và huyện cấp nên rủ nhau đầu tư vào, đến nay hoàn toàn thất vọng”, anh Tuấn nói.

Một phần giai đoạn 2 (27ha) của dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường vẫn là ruộng lúa.

Theo chị Nguyễn Thị Cẩm Hạnh, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM, nhiều người dân đổ xô mua dự án khu dân cư Hưng Thịnh - Cát Tường (có địa chỉ tại 119 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do khi tìm hiểu dự án, thấy cổng chào to và chủ đầu tư cũng đang tiến hành làm đường nên cứ nghĩ là dự án đầy đủ về mặt pháp lý, tên của chủ đầu tư là một công ty bất động sản uy tín tại TP HCM nên tin tưởng.

Chỉ đến khi phát hiện nhầm chủ đầu tư, thấy họ gian dối nên mọi người ngưng đóng tiền và nhờ chính quyền can thiệp, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. “Mọi người vẫn nghĩ một dự án lớn đặt trên đất Long An khai trương rầm rộ như vậy, nếu có vấn đề gì thì chính quyền đã vào cuộc. Cho nên, khi người dân đi mua họ đặt niềm tin vào sự quản lý của chính quyền. Nhưng nay xảy ra vụ việc lại không thấy chính quyền bảo vệ quyền lợi cho người dân”, chị Hạnh cho biết.

Mới đây, khi xảy ra sự việc khách hàng nhầm lẫn tên thương hiệu bất động sản, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh đã ra thông báo với nội dung: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) và các công ty thành viên khẳng định không liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (địa chỉ 119 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), cũng như Dự án Hưng Thịnh Cát Tường do doanh nghiệp này triển khai.

Ông Nguyễn Nam Hiền, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) có trụ sở tại TP HCM cho biết, hiện công ty đã khởi kiện Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh, cũng như Dự án Hưng Thịnh Cát Tường tại TAND tỉnh Long An theo Thông báo thụ lý số 09/TB-TLVA với đề nghị giải quyết việc vi phạm thương hiệu “Hưng Thịnh” và sẽ tiếp tục khởi kiện các công ty khác có hành vi vi phạm tương tự.

Khách hàng của dự án Hưng Thịnh - Cát Tường và dự án Đất Xanh Long An đến trước cơ quan chức năng tỉnh Long An tố cáo chủ đầu tư dự án.

Liên quan đến việc mạo danh như trên, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (thuộc Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, trường hợp đối tượng có hành vi lợi dụng thương hiệu để lừa đảo người khác nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, doanh nghiệp có thể sử dụng các biện pháp liên quan đến trách nhiệm dân sự.

Đó là căn cứ vào Điều 592, Bộ luật Dân sự để yêu cầu người gây thiệt hại bồi thường do việc sử dụng uy tín công ty trái phép nhằm lừa đảo người khác. “Trong trường hợp các đối tượng có hành vi lợi dụng danh tiếng công ty để lừa đảo, gây thiệt hại nghiêm trọng, có thể bị xử lý về hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017”, Luật sư Diệp Năng Bình nói.

Hiện nay, không hiếm các công ty bất động sản mới thành lập lấy tên và lập dự án giống các thương hiệu bất động sản có uy tín, cố tình lập lờ, gây hiểu nhầm cho khách hàng để họ tin tưởng đầu tư vào dự án. Để tránh gặp phải những trường hợp tương tự, khi có nhu cầu, khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin về dự án từ nhiều phía, đặc biệt là chính quyền địa phương./.