Park City – Khu đô thị xanh đáng sống trong lòng Hà Nội

Khu đô thị Park City Hà Nội tọa lạc tại vị trí vàng nằm tại phía Tây Nam Hà Nội. Không chỉ có nhiều lợi thế về vị trí, dự án còn mang tới cho khách hàng nhiều lợi ích hấp dẫn khi lựa chọn sinh sống tại đây. Sở hữu diện tích 77ha với thiết kế độc đáo, thân thiện với thiên nhiên. Park City Hà Nội hứa hẹn sẽ là một thiên đường đáng sống trong lòng thủ đô khiến bao người mơ ước.

Sở hữu vị trí vàng trong lòng Hà Nội

Park City Hà Nội tọa lạc trên đường Lê Trọng Tấn, tuyến đường giao thông quan trọng của quận Hà Đông, Hà Nội. Sở hữu vị trí giao thông trọng điểm, giúp cho việc di chuyển trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Dự án Park City Hà Nội nằm trên trục của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông và tuyến xe bus nhanh Yên Nghĩa - Kim Mã. Đây quả thực là một điểm cộng được đánh giá cao của dự án.

Dự án Park City Hà Nội sở hữu vị trí vàng trong lòng Hà Nội

Ngoài ra, rất nhiều các tuyến đường khác liên tiếp được đầu tư cải tạo, mở rộng và làm mới như: Khu vực nút giao Vạn Phúc - Lê Văn Lương kéo dài, hầm chui Thăng Long - Khuất Duy Tiến, đường Lê Trọng Tấn - Văn Phú, các cầu vượt, hầm chui… Từ đó, tạo sự thông suốt cho tam giác phía Tây là Hà Đông - Nam Từ Liêm - Cầu Giấy.



Khu đô thị không những nằm trên trục đường trọng điểm, giao nhau giữa các tuyến đường lớn. Mà từ dự án cư dân còn có thể dễ dàng di chuyển tới các dự án lân cận lớn như: Geleximco Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Dương Nội Nam Cường, dự án Nam An Khánh, và đặc biệt là dự án của tập đoàn Vingroup như: Vinhomes Thăng Long, Vinhomes Smart City và chung cư cao cấp Imperia Smart City… giúp cư dân có cơ hội được mua sắm, được vui chơi và tận hưởng nhiều hơn những phúc lợi hấp dẫn khác.

Không gian sống lý tưởng với những ý tưởng tuyệt vời

Dự án ParkCity Hà Nội Hà Nội được coi như một thiên đường nghỉ dưỡng dành riêng cho những cư dân đang mong muốn và luôn tìm kiếm nhịp sống bình lặng. Nhìn tổng quan vào dự án, khách hàng sẽ thấy nơi đây chủ yếu là màu xanh, tươi mát và trong lành.

Mỗi tiểu khu trong dự án Park City Hà Nội đều được thiết kế rất ấn tượng theo tên của 15 loài hoa rực rỡ cùng với thiên nhiên trong lành. Dự án với 77ha cùng với các loại hình sản phẩm như: Liền kề, Biệt thự, Căn hộ chung cư. Cùng với hệ thống công viên điều hòa, cây xanh bao phủ, dịch vụ tiện ích hấp dẫn.

Dự án Park City Hà Nội - Không gian sống hiện đại, gần gũi với thiên nhiên.

Các tiểu khu đều được tận dụng tối đa công năng sử dụng. Nhằm đem lại tiện nghi cho khách hàng. Hơn nữa, nơi đây còn vô cùng an toàn với hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Chỉ với một cổng bảo vệ được canh gác nghiêm ngặt, hàng rào bảo vệ, hệ thống ánh sáng, công tác ra vào cổng,… Nhằm mang đến cho cư dân cuộc sống an toàn.

Thiết kế phong cách Châu Âu hiện đại

Sống tại KĐT Park City Hà Nội, cư dân sẽ được sống trong một không gian thiết kế vô cùng hiện đại và sang trọng. Dự án khoác trên mình một không gian sống đặc sắc ấn tượng với lối thiết kế độc đáo lấy ý tưởng từ phân khu Adiva – Kuala Lumpur vô cùng thông thoáng, gần gũi với thiên nhiên.

Hầu hết các ngôi nhà tại các khu biệt thự đều có thiết kế thông tầng. Mang lại cảm giác thông thoáng và có thể tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên cho cả ngôi nhà. Đây chính là một cách tối ưu hóa không gian thiên nhiên cho một không gian sống đẳng cấp.

Không chỉ có thiết kế độc đáo, mang mong cách Châu Âu đậm nét, dự án còn được đánh giá cao về không gian sống xanh. Nơi đây sở hữu công viên điều hòa xanh mướt, rộng lớn cùng với không gian đi bộ rộng rãi, đẹp tuyệt vời.

Sở hữu hệ thống tiện ích vượt trội

Các dịch vụ tiện ích tại KĐT Park City Hà Nội là một trong những điểm cộng hấp dẫn được khách hàng mong chờ và đánh giá rất cao. Hệ thống dịch vụ tiện ích nơi đây bao gồm: Một hội trường đa năng, bơi ngoài trời, khu vườn nướng và lửa trại, sân chơi khám phá,… sẽ góp phần mang lại cho cư dân cảm giác tiện nghi, thoải mái nhất.

Dự án Park City Hà Nội sở hữu nhiều tiện ích nội ngoại khu hấp dẫn

Không những vậy, Park City Hà Nội hiện đang hấp dẫn khách hàng bởi khu tiện ích ParkCity Club Hanoi đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2017. ParkCity Club Hanoi là khu phức hợp tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế, có quy mô 1,7ha và được đầu tư tới 20 triệu USD.

Nơi đây giống như một thành phố đa tiện ích thu nhỏ có thể đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của cư dân như: Khu thương mại mua sắm, thư viện, nhà trẻ, bể bơi, phòng tập gym, sân tennis, khu nướng BBQ, lầu vọng cảnh…

Khu đô thị Park City Hà Nội sở hữu vị trí đặc địa cùng với thiết kế hiện đại, cao cấp. Hệ thống tiện ích đa dạng, đồng bộ với nhiều tổ hợp thương mại và dịch vụ tiện nghi. Hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân nơi đây một cuộc sống khỏe mạnh, tiện nghi, chất lượng để có thể an cư lập nghiệp./.