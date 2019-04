ParkCity Hanoi trao thưởng hàng tỷ đồng cho khách mua The Mansions

Lễ bốc thăm trúng thưởng “Mua nhà đẹp - Trúng xe Mercedes” diễn ra ngày 07/04 vừa qua tại khu đô thị ParkCity Hanoi (Lê Trọng Tấn, Hà Đông), đã chính thức lộ diện những khách hàng may mắn nhận quà tặng với tổng trị giá lên tới gần 2 tỷ đồng khi sở hữu biệt thự nhà vườn liền kề The Mansions.

“Mua nhà đẹp - Trúng xe Mercedes” là chương trình bốc thăm trúng thưởng dành riêng cho khách hàng đã đăng ký thỏa thuận đặt cọc hoặc hợp đồng mua bán biệt thự nhà vườn liền kề The Mansions thuộc khu đô thị ParkCity Hanoi trước ngày 31/3/2019.

Buổi lễ được tổ chức công khai dưới sự chứng kiến và giám sát của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan báo chí cùng hàng trăm khách mời, ban lãnh đạo và nhân viên công ty. Sau gần 3 giờ hồi hộp, khách hàng may mắn nhất chương trình chính thức được xác định: ông Trần Văn Rĩnh chủ sở hữu căn nhà mã 0081-TH-TM-VIDC thuộc phân khu The Mansions, khu biệt thự nhà vườn liền kề cao cấp nhất khu đô thị ParkCity Hanoi.

Ông Rĩnh bày tỏ: “Tôi rất bất ngờ và vui mừng vì suốt 28 năm kinh doanh làm việc cùng nhiều đối tác lớn, tham gia các sự kiện bốc thăm có quà tặng giá trị nhưng chưa bao giờ trúng thưởng. Chiếc xe Mercedes có ý nghĩa với gia đình chúng tôi như món quà tân gia chào mừng chúng tôi về ngôi nhà The Mansions. Vì yêu thích thiên nhiên nên tôi đã quyết định lựa chọn The Mansions là nơi nghỉ dưỡng khi về hưu. Sắp tới tôi sẽ tiếp tục mua một căn The Mansions để đón con gái về sống tại ParkCity Hanoi. Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới chủ đầu tư khu đô ParkCity Hanoi về chương trình đặc biệt ý nghĩa này”..

Chân dung khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Mua nhà đẹp – Trúng xe Mercedes” do ParkCity HaNoi tổ chức.

Ông Rĩnh là khách hàng sở hữu một trong những căn biệt thự hiếm hoi còn lại tại phân khu cao cấp The Mansions của ParkCity Hanoi. Với ý tưởng về “những ngôi nhà trong công viên”, mỗi căn The Mansions được thiết kế thông minh nhằm thu trọn ánh sáng tự nhiên, tạo dòng đối lưu không khí thoáng đãng, đảm bảo sức khoẻ tinh thần và thể chất cho cư dân. Kiến trúc thông tầng ưu việt mở rộng không gian kết nối giữa những thành viên trong gia đình và được bao quanh bởi sự xanh mát của các công viên dạng tuyến trải dài, mang đến những cơ hội giao lưu, gặp gỡ, gắn kết với các gia đình trong khu.



Nằm trong khuôn viên nội khu đô thị ParkCity Hanoi - một không gian sống xanh đáng mơ ước tại Hà Nội với diện tích 77,4ha, the Mansions đáp ứng mọi nhu cầu về học tập, nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí, giao lưu gặp gỡ và chăm sóc sức khỏe của cư dân. Khu tiện ích đẳng cấp quốc tế 1,7 ha đem đến không gian sống tiện nghi và năng động mỗi ngày với nhà hàng và vườn BBQ, bể bơi 4 mùa, bể bơi ngoài trời, Yoga & Fitness, sân tennis, bóng rổ, cầu lông… Nhằm phục vụ các “cư dân nhí”, Trường Quốc tế ParkCity Hanoi áp dụng hệ thống chương trình giáo dục Cambridge sẽ khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 8 tới. Bênh cạnh đó, khu phức hợp giải trí, ẩm thực và mua sắm The Village với kiến trúc mở độc đáo chưa từng có sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay, hứa hẹn đem đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi và đẳng cấp.

Phát biểu tại lễ trao giải, Ông Yap Chin Hua, Tổng giám đốc ParkCity Hanoi chia sẻ: “ParkCity Hanoi được xây dựng dựa trên triết lý kiến tạo không gian sống hạnh phúc, thịnh vượng thông qua các giá trị gắn kết gia đình và cộng đồng. Đây là những giá trị cốt lõi đã làm nên một Châu Á thịnh vượng ngày hôm nay. Thành công của các khu đô thị phát triển bởi ParkCity Holdings tại Malaysia cũng như sự quan tâm lớn của khách hàng tới ParkCity Hanoi là minh chứng mạnh mẽ về một phong cách sống mới của giới thượng lưu Châu Á, là cơ sở để chúng tôi tự tin và vững vàng bước tiếp trên con đường đã lựa chọn.”

Với mật độ xây dựng thấp Hà Nội, cùng số lượng căn nhà chỉ giới hạn ở con số 146, The Mansions - khu biệt thự, nhà vườn liền kề cao cấp nhất ParkCity Hanoi được giới đầu tư ưu ái gọi là “những ngôi nhà hàng hiệu dòng limited”. The Mansions thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ của khách hàng trong nước mà cả cộng đồng quốc tế đến từ: Ý, Argentina, Hàn Quốc,... Trong số đó, đa phần người mua mới đến từ sự giới thiệu của những khách hàng cũ, làm nên tỷ lệ hấp thụ đáng mơ ước ngay cả với những dự án ở các quận trung tâm.

The Mansions được mệnh danh là “những ngôi nhà dòng limited” vì số lượng hạn chế chỉ 146 căn biệt thự.

Thành công của The Mansions được giới chuyên gia lý giải bởi tiềm năng từ vị trí, chất lượng sản phẩm cũng như uy tín của chủ đầu tư. Về “hiện tượng” The Mansions, Anh Phương Nguyễn, Phó Giám đốc một sàn môi giới bất động sản phân tích: “Giới thượng lưu mua The Mansions đa phần là doanh nhân nên có cái nhìn vô cùng sắc sảo. Họ đánh giá căn nhà không chỉ với giá trị ở mà còn dưới con mắt phân tích đầu tư. Khu vực phía Tây đang liên tục dẫn đầu vị thế. Trong đó, Hà Đông đang là "thỏi nam châm" hút khách với giá đất thổ cư tăng ổn định từ 10-20% hằng năm. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô đã hết, sở hữu một căn biệt thự trong công viên rộng lớn, giữa một khu vực mà chỉ 2-3 năm sau sẽ có giá “tấc đất tấc vàng”, ngang ngửa với những căn biệt thự phố ngột ngạt, đồng nghĩa với việc nắm trong tay những tài sản vô giá.”.

Về ParkCity Holdings: Được thành lập năm 1990, ParkCity Holdings là công ty đầu tư và phát triển bất động sản chuyên nghiệp, thuộc Tập đoàn đa quốc gia Samling có trụ sở tại Malaysia. Năm 1999, ParkCity Holdings ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản Malaysia khi biến khu đất rộng 191 hecta nằm cách trung tâm Kuala Lumpur 13km về phía Tây Bắc trở thành quần thể đánh sống bậc nhất dành riêng cho giới thượng lưu với dự án Desa ParkCity. Desa ParkCity nhanh chóng giành được những giải thưởng quốc tế danh giá: chiến thắng giải FIABCI Malaysia Property Award, giải bạc tại FIABCI Prix D’ Excellence Award,...

Gia Minh/VOV.VN

