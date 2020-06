Sẽ có cơ chế khuyến khích xây nhà ở thương mại giá thấp là thông tin được Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đưa ra tại toạ đàm “Thị trường bất động sản thế nào sau dịch Covid-19” diễn ra hôm nay (11/6).

Sắp hết quý 2/2020, nguồn cung bất động sản sụt giảm không chỉ do dịch Covid-19, mà còn do các dự án bị ách tắc từ năm 2019 do sự chồng chéo giữa các quy định của pháp luật. Điểm nghẽn lớn nhất là vấn đề đất công xen cài trong các dự án, đã được các bộ ngành đề xuất giải quyết trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng

Theo ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy, khi thị trường bất động sản khó khăn thì người thu nhập thấp là đối tượng cần được quan tâm nhất. Tuy nhiên, chính sách phát triển nhà ở xã hội đang có nhiều vướng mắc.

Ví dụ, hiện nay các dự án nhà ở thương mại thiếu quỹ đất để dành ra 20% diện tích đất xây nhà ở xã hội (theo quy định tại Nghị định 100/2015 của Chính phủ); hay việc lựa chọn chủ đầu tư nhà ở xã hội, ưu đãi với chủ đầu tư về lợi nhuận định mức... chưa được quy định rõ ràng trong Nghị định. Hiện Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cụ thể là cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào phân khúc này.

Ngoài ra, để giải quyết bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp, ông Ninh cho biết, Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng, báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển nhà ở thương mại giá thấp. Hiện nay thị trường mất cân đối, nhà ở trung và cao cấp thì nhiều mà nhà ở giá thấp còn ít. Nếu doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nhà ở thương mại giá thấp thì sẽ có cơ chế để khuyến khích.

“Theo dự kiến là dưới 70m2, giá bán dưới 20 triệu/m2 thì sẽ có ưu đãi. Dự kiến trong Quý 3/2020 thì sẽ có dự thảo Nghị quyết này để trình Chính phủ. Nếu Nghị quyết này ra đời thì thị trường sẽ phát triển ổn định và hài hoà”, ông Nguyễn Trọng Ninh cho biết thêm./.