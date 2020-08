Xu hướng đầu tư an toàn tại second home biển

Trong báo cáo mới đây, Savills nhận định Việt Nam có lợi thế thu hút nguồn vốn cho ngành du lịch và phân khúc bất động sản du lịch nhờ thiên nhiên ưu đãi, hệ thống giao thông cải thiện, chính sách đầu tư thông thoáng, tạo nhiều điều kiện cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, sản phẩm ngôi nhà thứ hai – second home đang được xem là xu hướng được giới đầu tư ưa chuộng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh.



Xu hướng đầu tư bất động sản du lịch thay đổi

Theo các chuyên gia, yêu cầu đầu tiên về bất động sản (BĐS) du lịch là môi trường trong sạch, yên tĩnh, thời tiết thuận lợi cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó, yếu tố không gian văn hóa, ẩm thực với nhiều nét độc đáo riêng biệt và sự thuận lợi về giao thông, cơ sở dịch vụ hạ tầng tốt…

Second home đa mục đích sử dụng đang là lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư (Ảnh: Mẫu second home biển tại NovaWorld Phan Thiet – Siêu thành phố biển – Du lịch – Sức khỏe)

Quan niệm đầu tư BĐS du lịch hiện nay cũng đã khác đi nhiều. Từ chỗ mua chỉ là mốt đầu tư thời thượng, đầu tư BĐS hiện đang hướng tới nhu cầu nghỉ dưỡng thực, mang lại lợi nhuận cao. Đó là được nghỉ ngơi thường xuyên trong một khu có quy hoạch đồng bộ, không quá xa trung tâm.



Theo khảo sát của Savills, ngày càng có nhiều khách du lịch cân nhắc việc thuê nhà nghỉ dưỡng ngắn hạn thay vì ở khách sạn. 92% khách du lịch dự định sẽ thuê nguyên căn hộ hoặc căn nhà trong những chuyến du lịch trong vòng 3 năm tới. Con số này cao hơn hẳn so với 67% chọn thuê khách sạn và resort. Vì vậy, một trong những loại hình bất động sản du lịch nổi bật trong bối cảnh hiện tại là second home đáp ứng cả nhu cầu tích trữ tài sản lẫn đầu tư sinh lời nhờ mức độ gia tăng gía trị ổn định theo thời gian cũng như tiềm năng cho thuê hấp dẫn.

Một khảo sát của Savills thực hiện tại 5 thị trường second home nổi bật trên thế giới ghi nhận, cứ ba người thì có một người cho biết sinh lời tốt từ việc cho thuê ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình. Khảo sát tại 5 thị trường lớn cho thấy tỷ suất sinh lời trung bình ở mức 6,4% một năm. Giá nhà nghỉ dưỡng trung bình là 291.000 USD, giá cho thuê trung bình 21.000 USD một năm.

"Mô hình này thỏa mãn nhu cầu sở hữu, cho thuê, kinh doanh và nghỉ ngơi trong thời gian bố trí được. Đây là lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư nếu muốn đa dạng gói đầu tư", bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội nhận định.

Phối cảnh công viên biển tại NovaWorld Phan Thiet (Phan Thiết, Bình Thuận).

Second home tại Thành phố biển – “đích đến” mới của nhà đầu tư



Vừa qua, khảo sát về nhu cầu đầu tư second home do báo VnExpress thực hiện thu hút hơn 3.000 độc giả, trong đó 74,8% người trả lời thích second home của mình toạ lạc ở vùng biển. Việt Nam có hơn 1.300km đường bờ biển, có lợi thế trong phát triển du lịch. Tuy nhiên những khu vực có bờ biển đẹp nhất, có kinh doanh nhiều nhất nhìn chung là ở miền Trung và Nam Trung Bộ.

Theo đó, Thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách nội địa và quốc tế, trở thành khu vực phù hợp phát triển mô hình second home nhờ khả năng kết nối tốt với TP HCM và toàn bộ khu vực Nam Trung Bộ.

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2020-2021. Ba tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Cam Lâm dự kiến khởi công tháng 09/2020. Sân bay Phan Thiết quy mô hơn 10.000 tỷ đồng - một trong 3 sân bay quy mô nhất miền Trung, đang hoàn thiện thủ tục để sớm thi công bước đầu vào tháng 10/2020. Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Long Thành cũng đang gấp rút chuẩn bị để đảm bảo khởi công dự án vào cuối năm 2020 và đưa vào khai thác từ năm 2025, với công suất 100 triệu hành khách mỗi năm.

Nổi bật trong các dự án giới thiệu sản phẩm second home tại đây là NovaWorld Phan Thiet - Siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe - với quy mô gần 1.000 ha, cung cấp đa dạng sản phẩm như nhà phố nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng trong sân gôn, nhà phố thương mại... do Novaland phát triển.

Dự án sở hữu hàng trăm tiện ích đẳng cấp quốc tế như: Công viên biển 16ha có câu lạc bộ bãi biển, quảng trưởng và khu vui chơi, câu lạc bộ thể thao biển; Công viên giải trí 25 ha với công viên nước, công viên mở chủ đề “Lost valley”; Sân gôn PGA và khu thể thao phức hợp quy mô 220ha; Trung tâm biểu diễn (Arena); Khu bán lẻ hàng hiệu (Outlet); Các khu khách sạn-resort; Trường học; Bệnh viện; Hệ thống chắm sóc sức khỏe, sắc đẹp; Làng hưu trí…