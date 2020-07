Yêu cầu làm rõ phản ánh sai phạm quản lý đất đai ở Bình Dương

Hôm nay (2/7), UBND tỉnh Bình Dương đã nhận được công văn chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra phản ánh của báo chí, đơn thư về vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại Bình Dương.



Công văn nêu rõ, những ngày qua, một số bài báo phản ánh các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thị xã Bến Cát của tỉnh Bình Dương. Văn phòng Chính phủ cũng nhận đơn thư do Thanh tra Bộ Thông tin-Truyền thông chuyển đến có nội dung phản ánh về các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng.

Dự án Biconsi Reverside ở thị xã Tân Uyên cũng bị xử phạt về Hành vi vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật không có giấy phép xây dựng.

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và đơn thư, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/9/2020.

Trước đó, để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phân lô, bán nền tại các dự án bất động sản ở Bình Dương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu-Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung toàn bộ hồ sơ liên quan đến Kết luận kiểm tra số 250/KL-UBND ngày 13-11-2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân lô bán nền trên địa bàn thành phố Thuận An.

Dự án Phú Hồng Thịnh VIII là một trong 17 dự án ở Bình Dương mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu-Bộ Công an đang điều tra làm rõ việc phân lô, bán nền.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu-Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, UBND thành phố Thuận An, UBND thành phố Dĩ An cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thực hiện 17 dự án bất động sản của 4 công ty: Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh, Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam, Công ty cổ phần Phú Gia Khiêm Land, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bất động sản Phú Phong.

Trao đổi với VOV, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, những sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất theo kết luận kiểm tra số 250 tỉnh đã xử lý kỷ luật các cán bộ có liên quan. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, UBND tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra lại việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng thời gian qua./.