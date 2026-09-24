Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến quy tụ 1.500 đại biểu

UBND TP.HCM vừa ban hành Đề án tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 – Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026).

Theo kế hoạch, Diễn đàn diễn ra từ ngày 26 đến 29/10/2026. Các phiên chính được tổ chức trong hai ngày 27 và 28/10 tại trung tâm hội nghị Thiskyhall.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. (Ảnh minh hoạ: Tỷ Huỳnh)

Với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era), AEF 2026 dự kiến quy tụ khoảng 1.500 đại biểu, gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương; đại diện tổ chức quốc tế, định chế tài chính, quỹ đầu tư; tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo; cùng các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện hệ sinh thái khởi nghiệp.

Diễn đàn hướng tới trở thành không gian đối thoại chính sách, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các mô hình hợp tác mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của địa chính trị, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Nội dung diễn đàn tập trung vào bốn trụ cột: Vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn cũng sẽ diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề, trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư, cùng nhiều hoạt động đối ngoại. (Ảnh minh hoạ: Tỷ Huỳnh)

Ngày 27/10, Diễn đàn có các phiên thảo luận chuyên đề, trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư, cùng nhiều hoạt động đối ngoại.

Ngày 28/10 sẽ diễn ra các hoạt động trọng tâm, gồm phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chương trình đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Các hoạt động này dự kiến được truyền hình trực tiếp.

Chiều cùng ngày, phiên tham luận chuyên sâu và đối thoại giữa lãnh đạo cấp bộ các nước sẽ tập trung vào chủ đề “Các xu hướng toàn cầu và khung hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Nội dung thảo luận xoay quanh những động lực tăng trưởng mới, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các sáng kiến hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ diễn đàn còn có chương trình CEO 500 – TEA CONNECT với chủ đề “Góc nhìn mới từ bài toán FDI – Công nghệ – Dòng chảy tài chính toàn cầu”; các hội thảo song phương; không gian hợp tác và trình diễn công nghệ... (Ảnh minh hoạ: Tỷ Huỳnh)

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự kiến đồng thương hiệu, tham gia xây dựng nội dung và phối hợp tổ chức AEF 2026; đồng thời huy động mạng lưới chuyên gia, đối tác và doanh nghiệp toàn cầu tham dự. WEF cũng dự kiến phối hợp tổ chức các phiên thảo luận về vị thế của Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai ngành sản xuất.

Trong khuôn khổ diễn đàn còn có chương trình CEO 500 – TEA CONNECT với chủ đề “Góc nhìn mới từ bài toán FDI – Công nghệ – Dòng chảy tài chính toàn cầu”; các hội thảo song phương; không gian hợp tác và trình diễn công nghệ; chương trình C4IR; hoạt động kết nối đầu tư và tham quan thực địa.

TP.HCM chủ trì tổ chức, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, WEF và các đối tác quốc tế chuẩn bị, triển khai Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.