Điện mặt trời áp mái đang phát triển “nóng” tại Đồng nai

Thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Nai, người dân đua nhau lắp đặt điện mặt trời áp mái; rất nhiều người đã bỏ ra số tiền lớn nhằm tiết kiệm chi phí tiền điện, thậm chí có thể bán lại điện dư thừa. Cơ quan chức năng khuyến cáo, do pin năng lượng mặt trời vẫn là công nghệ mới nên người dân cần thận trọng khi chọn lựa đơn vị cung ứng sản phẩm.

Ông Phạm Quốc Tuấn có một căn nhà 7 tầng ở phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; tại tầng thượng, ông mở quán cà phê. Trung bình mỗi tháng, nhà ông Tuấn tiêu tốn từ 4.000 đến 5.000 kwh điện, tính ra tiền khoảng 20 triệu đồng. Từ đầu năm nay, khi phong trào lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà xuất hiện, ông Tuấn tìm hiểu và quyết định lắp đặt một hệ thống 50 kilowatt peak (kwp), với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Năng lượng mặt trời áp mái đang được sử dụng nhiều tại Đồng Nai

Ông Tuấn cho biết: "Qua nghiên cứu tôi cũng đặt ra bài toán. Tổng số tiền chúng tôi đầu tư 50 kwb, tốn gần 900 triệu. Nhưng 1 tháng nó mang lại 6.000 ký điện, nhân với giá điện kinh doanh bây giờ thì một tháng nó mang về cho mình hơn 24 triệu. Ngoài việc tăng thu nhập thì nó còn giúp giảm khí thải nhà kính, rất ý nghĩa nên tôi đã quyết định đầu tư công trình này".

Từ khi lắp đặt điện mặt trời áp mái, ông Tuấn chủ động được hoàn toàn nguồn điện. Không những tiết kiệm hàng chục triệu đồng/tháng mà nhà ông còn có điện dư thừa, bán lại cho điện lực địa phương với mức giá 2.134 đồng/số.

Ông Lê Thanh Hoàng, đại diện một đơn vị kinh doanh lắp đặt cho rằng, với gia đình ông Tuấn, do là kinh doanh, cần tiêu thụ nhiều điện nên lắp đặt hệ thống tới 50kwp. Còn đối với hộ gia đình có mức tiêu thụ bình quân từ 350 đến 400 kwh điện mỗi tháng, thì chỉ cần lắp đặt hệ thống công suất khoảng 3kwp là vừa.

"Ví dụ một hệ thống 3kwp thì hàng tháng sản sinh ra từ 360 đến 400kwh điện mỗi tháng, nghĩa là đáp ứng vừa đủ nhu cầu của một hộ gia đình trùng bình tiêu thụ 1 triệu tiền điện/tháng. Với chi phí trung bình khoảng 20 triệu trên 1kwp thì sau khoảng 4 năm rưỡi đến 5 năm là có thể thu hồi vốn, và khách hàng sẽ được sử dụng miễn phí 20 đến 25 năm, là tuổi thọ của hệ thống pin năng lượng mặt trời" - ông Lê Thanh Hoàng chia sẻ.

Đồng Nai là nới có nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi cho việc phát triển điện năng lượng mặt trời: Bức xạ mặt trời trung bình năm vào khoảng 1.849 kWh/m2/năm, tổng số giờ nắng trung bình là 2.445 giờ/năm. Điện mặt trời nguồn năng lượng “sạch”, tái tạo, thân thiện môi trường và không bị cạn kiệt.

Sử dụng điện mặt trời áp mái, ngoài lợi ích trực tiếp là cắt giảm chi phí tiền điện hàng tháng trong sinh hoạt, sản xuất, còn có ý nghĩa giúp người dân nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng sạch, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch, xa hơn là góp phần hạn chế biến đổi khí hậu.Với nhiều lợi thế, số lượng người đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái đáng phát triển mạnh tại Đồng Nai. Tháng 8/2018 mới chỉ có 26 khách hàng, công suất 0,36 mwp thì đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có hơn 770 khách hàng lắp đặt với tổng công suất gần 17 mwp.

Theo ông Trương Đình Quốc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai, dù sản lượng chưa lớn, nhưng điện mặt trời áp mái cũng giúp ngành điện giảm áp lực về nguồn cung cho hệ thống điện, hỗ trợ giải quyết tình trạng quá tải nguồn điện.

Ông Quốc cho biết: "Điện lực Đồng Nai thì chưa nhận dịch vụ lắp đặt cho khách hàng. Nhưng chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật. Chúng tôi cũng đã xây dựng lưu đồ mua bán điện mặt trời mái nhà; đơn giản, tinh gọn các thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng".

Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển "nóng" nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp kinh doanh lắp đặt điện áp mái, đã kéo theo hệ lụy là làm cho thị trường vật tư ngành điện mặt trời cũng lên xuống thất thường.

Hiện tại, trên thị trường đang có nhiều loại pin mặt trời, có loại được sản xuất trong nước, rất nhiều loại khác được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada… Tùy xuất xứ, chất lượng mà pin mặt trời cũng có nhiều mức giá khác nhau.

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí lắp đặt, số đông khách hàng thường chọn các loại pin giá rẻ; khoảng hơn 70% pin cung ứng trên thị trường có xuất xứ từ Trung Quốc do rẻ hơn nhiều so với nhiều loại pin cùng loại. Cơ quan chức năng khuyến cáo do pin năng lượng mặt trời vẫn là công nghệ mới nên người dân cần chọn lựa các đơn vị cung ứng sản phẩm uy tín, có thương hiệu và bảo đảm thời gian bảo hành các thiết bị./.