Điện mặt trời mái nhà: Thái Nguyên đặt mục tiêu đạt 1.150MW đến năm 2030

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn vừa kết luận và chỉ đạo triển khai Kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Quy hoạch điện VIII với tổng công suất khoảng 1.150MW, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đầu tư năng lượng sạch, thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Điện mặt trời áp mái được người dân Thái Nguyên đầu tư rất mạnh và hiệu quả (Ảnh Ngô Tuấn)

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn, phát triển điện mặt trời mái nhà là xu thế tất yếu nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện cam kết phát triển bền vững. Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ phát triển đồng thời các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng truyền thống để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, phát triển điện mặt trời mái nhà không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp và người dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt cùng các cơ chế hỗ trợ phù hợp, Thái Nguyên kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ trong chuyển đổi năng lượng, góp phần hoàn thành các mục tiêu về năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế xanh.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm cơ quan thường trực triển khai Kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Phấn đấu đạt 1.150MW, ưu tiên khu công nghiệp

Theo kế hoạch, Thái Nguyên đặt mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu được giao tại Quy hoạch điện VIII với tổng công suất điện mặt trời mái nhà khoảng 1.150MW.

Trong đó, khu vực các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) dự kiến chiếm khoảng 1.000MW, còn khu vực ngoài KCN, CCN khoảng 150MW. Trên cơ sở điều kiện thực tế, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu theo từng khu vực và từng năm trong giai đoạn 2026-2030.

“Đối với các KCN, Ban Quản lý các KCN được giao mục tiêu đến năm 2030 có từ 90-100% doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Việc triển khai sẽ được lồng ghép ngay từ khâu thiết kế, xây dựng nhà xưởng nhằm bảo đảm đồng bộ giữa công trình sản xuất và hệ thống điện mặt trời”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.

Sở Công Thương được giao chủ trì tuyên truyền, vận động và hướng dẫn doanh nghiệp, người dân triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà; định kỳ cung cấp thông tin về các đơn vị cung ứng giải pháp kỹ thuật, đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn.

Đáng chú ý, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các địa phương để tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, hoàn thành báo cáo trong tháng 9/2026.

Cùng với đó, ngành công thương sẽ làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đề xuất các chính sách tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời; nghiên cứu hướng dẫn về chứng chỉ năng lượng xanh, năng lượng tái tạo nhằm nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

“Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên lựa chọn 2 mô hình thí điểm, gồm một hộ dân và một doanh nghiệp trong KCN, để triển khai cơ chế mua bán lượng điện dư phát lên lưới điện, bảo đảm hài hòa quyền lợi của các bên theo quy định”, ông Vương Quốc Tuấn yêu cầu.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ nghiên cứu phương án lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan hành chính, công sở và lồng ghép các nhiệm vụ phát triển điện mặt trời mái nhà vào kế hoạch của các sở, ngành, địa phương.

Hệ thống điện áp được đầu tư rất bài bản ở nhiều gia đình ở Thái Nguyên (Ảnh Ngô Tuấn)

Đồng bộ hạ tầng, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Công ty Điện lực Thái Nguyên, phối hợp với Sở Công Thương và Ban Quản lý các KCN hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn đấu nối, ký kết hợp đồng mua bán điện dư, cung cấp dịch vụ khách hàng và bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ hướng dẫn doanh nghiệp về giải pháp kỹ thuật, công nghệ, bảo trì hệ thống; đồng thời nghiên cứu mô hình lưu trữ năng lượng quy mô lớn (BESS) để tham mưu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai, Công an tỉnh Thái Nguyên được giao tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện, đồng thời bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương xây dựng chính sách hỗ trợ, cân đối nguồn lực phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2026.

“UBND các xã, phường cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà; rà soát nhu cầu đầu tư của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp để tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương. Đồng thời nghiên cứu phương án cấp điện cho các khu vực chưa có điện lưới bằng hệ thống điện mặt trời phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận điện năng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu.