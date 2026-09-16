Điều bất ngờ về 5 người giàu nhất thế giới hiện nay

Theo thống kê mới nhất của Forbes tính đến ngày 16/9/2026, người giàu nhất thế giới hiện nay là Elon Musk - ông chủ của hãng xe điện Tesla và tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX, với khối tài sản ước tính lên tới 839 tỷ USD.

Forbes cho biết, ông Elon Musk là người đồng sáng lập nhiều công ty, bao gồm nhà sản xuất ô tô điện Tesla, nhà sản xuất tên lửa SpaceX, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI... Tỷ phú Elon Musk cũng là người sáng lập công ty khởi nghiệp đào hầm The Boring Company và công ty phát triển công nghệ cấy ghép não Neuralink.

Top 5 người giàu nhất thế giới, theo thống kê của Forbes, tính đến ngày 16/9/2026

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, đứng ngay sau ông Elon Musk là hàng loạt tỷ phú người Mỹ, họ đều hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Trong đó, vị trí thứ 2 và thứ 3 thuộc về hai nhà đồng sáng lập tập đoàn Google là Larry Page (257 tỷ USD) và Sergey Brin (237 tỷ USD).

Nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Amazon - ông Jeff Bezos và nhà sáng lập Facebook - ông Mark Zuckerberg lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5 với tổng tài sản tương ứng là 224 tỷ USD và 222 tỷ USD.