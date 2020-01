Đình chỉ hoạt động, xử phạt 1 doanh nghiệp kinh doanh hàng nhái

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai cho biết, Đội QLTT số 12 thuộc Cục QLTT Gia Lai đã chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định đình chỉ kinh doanh, xử phạt 1 doanh nghiệp vi phạm 10 triệu đồng, tịch thu và buộc tiêu hủy 845 chai nước tẩy toilet nhãn hiệu Okay Pink giả nhãn hiệu đăng kí.



Trước đó, vào sáng ngày 8/11/2019, Đội QLTT 12 đã tiến hành kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh Bảo Nhi tại địa chỉ Làng Klăh 1, xã Iader, huyện IaGrai tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Thế Mỹ làm chủ cơ sở.

Sản phẩm được bày bán tại cơ sở Bảo Nhi giả nhãn hiệu sản phẩm nhập khẩu đã được đăng kí bảo hộ tại Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh Bảo Nhi đang bày bán 845 chai nước tẩy toilet nhãn hiệu "Okay Pink và hình" do Công ty TNHH sản xuất - thương mại House White địa chỉ A2/31 Tổ 10, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương sản xuất.

Sản phẩm này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nước tẩy "Toilet OKAY và hình" do Công ty TNHH Hà Nam Sơn, địa chỉ 6/14B Yên Thế, phường 2, Q. Tân Bình, TP HCM được nhà sản xuất White House Cleaning Products Co, Ltd ThaiLand cấp phép nhập khẩu và phân phối, đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ, phối hợp với chủ thể quyền xác định toàn bộ 845 chai nước tẩy toilet nhãn hiệu Okay Pink là hàng giả mạo nhãn hiệu Toilet Okay đồng thời tiến hành điều tra và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật./.