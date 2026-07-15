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Doanh nghiệp bán hàng đa cấp "phàn nàn" vướng mắc thuế

Thứ Tư, 18:05, 15/07/2026
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VOV.VN - Ngày 15/7, tại tọa đàm “Chính sách cho ngành bán hàng đa cấp - Vấn đề đặt ra trong thực tiễn và giải pháp thúc đẩy” do VCCI chỉ đạo tổ chức, nhiều doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về thuế GTGT đối với hoa hồng và khấu trừ thuế TNCN, đồng thời kiến nghị sớm có hướng dẫn rõ để tránh nguy cơ thuế chồng thuế.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam đã từng bước được đưa vào khuôn khổ pháp lý, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh hơn.

Theo lãnh đạo VCCI, mô hình kinh doanh đa cấp xuất hiện tại Việt Nam từ cuối những năm 1990. Cùng với sự phát triển của thị trường, Chính phủ và các cơ quan quản lý đã liên tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động này. Nhờ đó, thị trường đã trải qua quá trình sàng lọc, từng bước loại bỏ các mô hình hoạt động sai bản chất, hướng tới sự phát triển ổn định.

doanh nghiep ban hang da cap phan nan vuong mac thue hinh anh 1

Những năm gần đây, ngành bán hàng đa cấp dần đi vào ổn định sau quá trình tăng cường quản lý. Các doanh nghiệp hiện tập trung vào các nhóm sản phẩm như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng, thời trang và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Mô hình này không chỉ đóng góp ngân sách mà còn thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, giảm chi phí quảng cáo và trung gian, qua đó tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch VCCI, bán hàng đa cấp là loại hình kinh doanh đặc thù với số lượng nhà phân phối và đối tượng liên quan lên tới hàng trăm nghìn người, nên việc triển khai các quy định mới vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

“Các doanh nghiệp phản ánh còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện do một số quy định về mô hình hoạt động, điều kiện kinh doanh cũng như chính sách thuế mới chưa được hướng dẫn đầy đủ, cụ thể, khiến doanh nghiệp lúng túng trong áp dụng”, ông Nghĩa cho biết.

doanh nghiep ban hang da cap phan nan vuong mac thue hinh anh 2

Nêu ý kiến tại tọa đàm, bà Tạ Dịu Thương - Trưởng ban pháp chế Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam (MLMA) cho rằng, vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản hoa hồng đang là vấn đề rất cấp bách, khi các quy định hiện hành còn bỏ ngỏ hoặc thiếu đồng bộ, dẫn đến nguy cơ phát sinh tình trạng thuế chồng thuế. Cụ thể, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế GTGT ở khâu bán hàng, do đó nếu tiếp tục áp thuế GTGT lần hai trên phần hoa hồng được trích từ doanh thu này sẽ đồng nghĩa với việc đánh thuế hai lần trên cùng một giá trị.

Bên cạnh đó, bà Thương cũng chỉ ra bất cập trong quy định khấu trừ thuế tại nguồn và ngưỡng chịu thuế 1 tỷ đồng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Theo bà, dù luật đã nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm, nhưng nếu vẫn yêu cầu khấu trừ ngay từ khoản hoa hồng đầu tiên sẽ khiến hàng trăm nghìn người có thu nhập thấp bị “giam” tiền. Với mức thu nhập bình quân chỉ khoảng 11,42 triệu đồng mỗi năm, tương đương 1,1% ngưỡng miễn thuế, việc khấu trừ này không chỉ gây khó khăn cho người tham gia mà còn có nguy cơ dẫn tới tình trạng gia tăng đột biến hồ sơ hoàn thuế, gây áp lực lớn cho cơ quan thuế trong quá trình xử lý.

Với vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp, VCCI kỳ vọng các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi chính sách và doanh nghiệp sẽ cùng trao đổi, thống nhất cách hiểu và áp dụng pháp luật. Mục tiêu không chỉ tháo gỡ khó khăn cho ngành bán hàng đa cấp mà còn góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho toàn bộ nền kinh tế.

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Siết chặt hoạt động đào tạo bán hàng đa cấp

VOV.VN - Đào tạo bán hàng đa cấp là chương trình đào tạo cơ bản mà người tham gia phải hoàn thành để được cấp thẻ thành viên. Dự thảo Nghị định mới về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã đưa ra một số giải pháp để việc đào tạo bán hàng đa cấp được thực chất hóa hơn.

Ánh Phương/VOV.VN
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