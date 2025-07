Doanh nghiệp dệt may nỗ lực đa dạng hóa thị trường

Trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ biến động thương mại thế giới, ngành dệt may vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng và vị thế cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, ngay sau thông tin Mỹ tạm hoãn thuế 90 ngày, thị trường lập tức hồi phục, khách hàng gấp rút yêu cầu giao hàng trong thời gian ngắn. May 10 đã chủ động đàm phán lại với khách hàng trên tinh thần hợp tác bền vững, tối ưu hóa năng lực sản xuất, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế, đồng thời chuẩn bị các kịch bản ứng phó dài hạn.

“Về cơ bản, các doanh nghiệp May đều có đơn hàng gần hết tháng 9. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu đều yêu cầu chia sẻ cho phần thuế cộng thêm. Các đơn vị tùy từng điều kiện sẽ có chính sách khác nhau với nhà nhập khẩu, mục đích để duy trì hoạt động sản xuất" - ông Long chia sẻ.

Với Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex), mặc dù thị trường liên tục biến động, diễn biến khó lường của chính sách thuế quan, nhưng với sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, Vinatex vẫn giữ được mạch tăng trưởng từ nửa cuối năm 2024. Tập đoàn dệt may Việt Nam đã chỉ đạo các doanh nghiệp trong toàn bộ hệ thống thực hiện chiến dịch “90 ngày làm việc thần tốc”, tận dụng tối đa các đơn hàng đã ký kết, nỗ lực cao độ, quyết tâm về đích các đơn hàng của quý II trong 90 ngày (trước 5/7/2025).

Các doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực về đích

6 tháng đầu năm 2025, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn dệt may Việt Nam đạt 9.035 tỉ đồng, bằng 49% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất ước đạt gần 556 tỉ đồng.

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dệt may Việt Nam cho biết, dù thị trường biến động liên tục và phức tạp, nhưng sản xuất, kinh doanh của Vinatex vẫn ổn định và có mức tăng trưởng khá, các đơn vị ngành may đã nhận đơn hàng đến tháng 9. Theo ông Lê Tiến Trường, bài học rút ra là sự tự lực, tự cường - nền tảng giúp doanh nghiệp vượt khó. Cùng với đó là chủ động, linh hoạt theo sát thị trường và đối thủ; dám thử nghiệm sản phẩm, công nghệ, thị trường mới; xây dựng hình ảnh tập đoàn xanh, uy tín, có trách nhiệm.

Theo ông Trường: “Khi Mỹ hoãn áp mức thuế đối 90 ngày, các doanh nghiệp dồn dập làm hàng xuất khẩu. Thậm chí, các đơn hàng theo kế hoạch giao trong tháng 7 thì cố gắng giao trong tháng 6. Nhìn chung, xu thế đơn hàng của nửa đầu năm nay là đơn hàng lớn, dài hơn, đơn giá chấp nhận được...

Thông thường một năm sản xuất, kinh doanh bình thường, 6 tháng đầu năm thường chỉ gánh 40% lợi nhuận cả năm, vì có kỳ nghỉ tết, kỳ nghỉ dịp Ngày quốc tế lao động, toàn ngành chủ yếu làm hàng nhẹ, hàng mùa hè. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được trong 6 tháng năm nay lại bằng đúng hiệu quả của 6 tháng cuối năm 2024, đây là bối cảnh khá đặc thù của 6 tháng đầu năm nay".

Hiện nay, dệt may Việt Nam đã mở rông thị trường lên 132 quốc gia và vùng lãnh thổ, thậm chí Việt Nam đã xuất khẩu các sản phẩm may mặc chất lượng cao sang Trung Quốc. Cùng với tận dụng tốt các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là EVFTA, CPTPP... để mở rộng xuất nhập khẩu, tiếp cận các thị trường lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tính bền vững trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang tích cực chủ động mở rộng thị phần tại nhiều thị trường lớn, tiềm năng khác như thị trường Nga, các nước trong khối ASEAN…

Ngành cũng thúc đẩy ứng dụng cộng nghệ; đẩy mạnh kết nối, liên kết chuỗi để đa dạng hóa thị trường, khách hàng và mặt hàng; thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực thiết kế thời trang, trong đó tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực thiết kế như sử dụng AI trong việc phát triển mẫu; thích ứng và đáp ứng các điều kiện về xuất xứ hưởng lợi thuế quan từ các FTA mà Việt Nam đã ký kết từ đó từng bước nâng cao giá trị các đơn hàng.