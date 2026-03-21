Doanh nghiệp Đồng Tháp nỗ lực giữ nhịp sản xuất trong “bão giá”

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phước Hùng (tại xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp) cũng như các doanh nghiệp chuyên ngành xây dựng tại địa phương, những ngày này “ngồi đứng không yên” trước áp lực giá vật liệu xây dựng tăng cao, khan hiếm; nguồn dầu phục vụ cơ giới thi công công trình cũng tăng vọt. Dù biết thi công phải bù lỗ, doanh nghiệp vẫn phải “gồng mình” hoạt động để tạo việc làm cho công nhân và đáp ứng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.

Ông Mai Hữu Nhân, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phước Hùng chia sẻ: “Hiện tại vật liệu đá giá cao nhất từ trước đến nay. Các loại đá đại trà như đá làm đường, đá 1x2 phục vụ xây dựng mua cũng rất khó khăn; còn một số loại đá đặc thù như đá 1x1, đá mi để làm nhựa thì không mua được. Công trình hiện đã bị ảnh hưởng đến tiến độ chung, một số hạng mục phải ngưng để chờ vật liệu. Biến động xăng dầu những ngày gần đây làm cho tất cả các mặt hàng đều biến động giá. Dầu mua số lượng lớn cũng không có, chi phí tăng từ 20 - 30%. Các hợp đồng đã ký theo đơn giá cố định thì vẫn phải làm, dù không có lời. Công ty phải duy trì để nuôi công nhân và giữ năng lực”.

Nguồn vật liệu đá phục vụ ngành xây dựng tại tỉnh Đồng Tháp hiện sốt giá và khan hiếm, doanh nghiệp phải tìm mua từ các địa phương khác.

Đối với ngành xây dựng, nhất là lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, đã gặp khó khăn về vật liệu cát, đá trong thời gian dài, nay lại chịu thêm áp lực từ giá dầu tăng cao. Tỉnh Đồng Tháp không có mỏ đá nào, nên các doanh nghiệp phải tìm đến các địa phương khác để mua với giá cao và nguồn cung hạn chế. Riêng các mỏ cát sông đang khai thác thì chỉ ưu tiên phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia nên nhà thầu nội tỉnh phải đi tìm mua nguồn cát từ nhiều nơi, giá đắt đỏ. Hiện nay, giá cát san lấp gần 400.000 đồng/m³, cát xây khoảng 480.000 đồng/m³; giá đá 1x2 từ 960.000 - 990.000 đồng/m³ (chưa tính hóa đơn).

Nhiều công trình xây dựng dở dang, chậm tiến độ do thiếu vật liệu cát, đá

Các công ty cung cấp bê tông tươi tại tỉnh Đồng Tháp như Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước - Mỹ Tho và Công ty TNHH Hữu Biên cũng đang chịu áp lực lớn từ “cơn bão giá”. Hiện lượng khách hàng giảm, chi phí sản xuất và vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Ông Đặng Hữu Biên, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Biên cho biết: “Giá vật liệu, xăng dầu tăng quá, rất khó khăn cho doanh nghiệp. Công ty phải theo dõi tình hình tiếp theo, công trình nào chưa gấp thì tạm ngưng, vì càng làm càng lỗ. Bê tông tươi hiện chỉ sản xuất cầm chừng, bán ra ít vì giá cao, người dân cũng hạn chế xây dựng”.

Ngành xây dựng tỉnh Đồng Tháp chịu áp lực từ nhiên liệu xăng dầu, vật liệu phải gồng mình hoạt động

Lĩnh vực vận tải hàng hóa và hành khách công cộng tại tỉnh Đồng Tháp cũng đang trong tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”: chi phí xăng dầu tăng hơn 30%, trong khi chưa thể điều chỉnh giá cước ngay. Hợp tác xã Giao thông Vận tải Gò Công Tây hiện có hơn 400 phương tiện vận tải đang phải “gồng mình” hoạt động.

Ông Trương Văn Vui, Giám đốc hợp tác xã cho biết: “Chúng tôi đang cân nhắc điều chỉnh giá, nhưng chưa thể thực hiện ngay vì còn theo dõi diễn biến giá xăng dầu. Khi thị trường ổn định mới dám đề xuất. Hiện chỉ có tuyến xe buýt đang gặp khó khăn nên đã xin điều chỉnh giá trước”.

Trước tình trạng nguyên vật liệu và nhiên liệu khan hiếm, giá tăng cao, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp đang nỗ lực tìm giải pháp khắc phục, như tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, cải tiến máy móc trong điều kiện cho phép.

Các doanh nghiệp tại địa phương đang nỗ lực giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao năng suất lao động

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Thabico Tiền Giang, tại xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, chuyên sản xuất trái cây đông lạnh, trái cây sấy, nước dừa… xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Năm trước, doanh nghiệp đạt giá trị xuất khẩu hơn 800 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 750 lao động. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, chi phí vận chuyển tăng hơn 20% do giá xăng dầu, buộc công ty phải vừa nâng cao chất lượng sản phẩm vừa tiết kiệm chi phí.

Ông Đinh Thủy Diệu Bình, Giám đốc sản xuất cho biết thêm: “Công ty lúc nào cũng đưa chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Bên đây đã xây dựng các chương trình liên kết với các hợp tác xã, các nhà cung cấp nguyên liệu để cung cấp nguyên liệu đầu vào. Nhà máy mình áp dụng tất cả các tiêu chuẩn của thế giới. Ban giám đốc công ty đã phát động “chiến dịch” giảm chi phí, khuyến khích công nhân tăng năng suất và đưa ra các ý kiến, ý tưởng cải tiến, ai mà đưa ra ý tưởng, sáng kiến cải tiến tốt sẽ được thưởng, mình hưởng ứng tiết kiệm nước, điện, cái nào cần thiết thì mở, còn không cần thiết thì tắt để tiết kiệm”.

Năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản xuất là yếu tố quan trọng của các doanh nghiệp cần ứng phó trong cơn "bão giá" vật liệu, nhiên liệu

Sau sáp nhập, toàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 13.000 doanh nghiệp cùng với hơn 120.000 hộ kinh doanh và hơn 520 hợp tác xã sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực. Khu vực kinh tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế ở tỉnh Đồng Tháp, đóng góp 36% GRDP, tạo việc làm cho gần 600.000 lao động và đóng góp 27% vào tổng thu ngân sách.

Do đó, việc nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh “bão giá” như hiện nay có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần cùng với cả nước ứng phó với khó khăn chung.