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Doanh nghiệp lưu ý quy định mới về cấp C/O từ 1/8

Chủ Nhật, 11:33, 02/08/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/8/2026, Thông tư số 26/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự thay đổi trong công tác cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Điểm mới lần này không nằm ở quy tắc xuất xứ mà ở việc phân định lại thẩm quyền cấp C/O theo hướng tăng cường phân cấp cho địa phương.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, C/O là chứng từ quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do (FTA). Việt Nam hiện vẫn duy trì song song hai cơ chế chứng nhận xuất xứ là cơ quan có thẩm quyền cấp C/O và doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ theo từng FTA.

Theo quy định mới, Cục Xuất nhập khẩu chỉ cấp 12 mẫu C/O thuộc các FTA lớn như ASEAN, RCEP, EVFTA, UKVFTA, CPTPP… Trong khi đó, UBND cấp tỉnh tổ chức cấp các mẫu C/O theo danh mục được quy định tại Mẫu số 18 của Thông tư 26. Nhiều mẫu C/O được cả Bộ Công Thương và địa phương cấp theo phạm vi quy định, vì vậy doanh nghiệp cần tra cứu đúng danh mục để xác định cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

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C/O là chứng từ quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan. Ảnh minh họa

Từ 0h ngày 1/8, hệ thống cấp C/O điện tử Ecosys cũng được cập nhật. Hồ sơ khai mới sẽ được hệ thống tự động hướng dẫn đến đúng cơ quan cấp. Doanh nghiệp được khuyến nghị rà soát thị trường xuất khẩu, lựa chọn đúng loại C/O để tận dụng ưu đãi thuế quan và liên hệ đúng đầu mối khi phát sinh vướng mắc về nghiệp vụ hoặc kỹ thuật.

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh lần này nhằm thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong tiếp cận dịch vụ công. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật quy định, hoàn thiện quy trình nội bộ và chuẩn bị nhân sự để bảo đảm hoạt động xuất khẩu không bị gián đoạn, nhất là khi đơn hàng cuối năm đang gia tăng.

Nguyên Long/VOV1
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