Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng nay 3/5, trong tháng 4, cả nước có gần 20.400 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 246.800 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 91.000 lao động, giảm 7,1% về số doanh nghiệp, tăng 9,7% về vốn đăng ký và giảm 7,5% về số lao động so với tháng 3.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 33,9% về số doanh nghiệp, tăng 84,6% về số vốn đăng ký và giảm 28,7% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 18,1% so với tháng trước và tăng 37,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 9.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 19,8% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng 4, có 8.863 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 75,2% so với tháng trước và tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2025; 5.388 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,5% và giảm 40,1%; có 3.473 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9% và tăng 98,5%.

Doanh nghiệp thành lập mới bùng nổ, nhưng làn sóng rút lui vẫn chưa hạ nhiệt. (Ảnh minh họa: KT)

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, cả nước có 77.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 785.400 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 356.900 lao động, tăng 50,7% về số doanh nghiệp, tăng 60,1% về vốn đăng ký và tăng 0,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong bốn tháng năm 2026 đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong bốn tháng năm 2026 là gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Từ “hỗ trợ” sang “trao quyền”, doanh nghiệp vào vai kiến tạo tăng trưởng VOV.VN - Trước mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất chuyển từ “hỗ trợ” sang “trao quyền” cho doanh nghiệp, đặt doanh nghiệp vào trung tâm chính sách để trở thành lực lượng kiến tạo tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, 4 tháng qua, cả nước có 41.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 4 tháng năm 2026 lên hơn 119.400 doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân một tháng có 29.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 4 tháng đầu năm 2026, có 827 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 66,7% so với cùng kỳ năm trước; 18.900 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 56,6%; gần 58.100 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 48,7%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 72.200 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; gần 21.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 6,6%; gần 15.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 98,7%. Bình quân một tháng có 27.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.