Doanh nghiệp Việt Nam - Bangladesh tăng kết nối, hướng tới hợp tác bền vững

Diễn đàn Giao thương Doanh nghiệp Bangladesh - Việt Nam và Kết nối giao thương B2B 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý, cơ quan đại diện ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác theo hướng hiệu quả, an toàn và bền vững.

Sự kiện quy tụ 33 doanh nghiệp Bangladesh tham dự trực tiếp, khoảng 90 doanh nghiệp Bangladesh tham gia trực tuyến cùng từ 160-200 doanh nghiệp Việt Nam, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối với thị trường của nhau.

Diễn đàn Giao thương Doanh nghiệp Bangladesh - Việt Nam và Kết nối giao thương B2B 2026 do ĐSQ Việt Nam tại Bangladesh và ĐSQ Bangladesh tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hiện Bangladesh là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử phát triển, đồng thời sở hữu những lợi thế có tính bổ trợ lẫn nhau. Bangladesh với quy mô dân số lớn và vị trí cửa ngõ vào Nam Á được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng, trong khi Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, chế biến, nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, dệt may, công nghệ và logistics. Việc kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiểu biết thị trường, củng cố niềm tin giữa các đối tác và mở rộng chuỗi cung ứng song phương theo hướng bền vững.

Phát biểu trực tuyến tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường cho biết Việt Nam và Bangladesh có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được xây dựng trên nhiều điểm tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập, văn hóa, khí hậu và khát vọng phát triển.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn

Theo Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường, quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước đã tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Mặc dù thời gian qua phải đối mặt với nhiều khó khăn như khủng hoảng, thiên tai và dịch bệnh, kim ngạch thương mại song phương vẫn duy trì ở mức từ 1-1,5 tỷ USD mỗi năm.

"Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và chưa được khai thác hết, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, logistics, công nghệ, y tế, du lịch và kết nối doanh nghiệp", Đại sứ nhấn mạnh. Ông cho rằng mục tiêu của diễn đàn là tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thông tin thị trường, tìm hiểu nhu cầu hợp tác và xây dựng các kết nối kinh doanh lâu dài.

Đại sứ cũng lưu ý Bangladesh và Việt Nam vẫn là những thị trường tương đối mới đối với nhau, vì vậy doanh nghiệp hai bên cần tăng cường xây dựng niềm tin, từng bước vượt qua những rào cản ban đầu để biến các thỏa thuận thành hợp tác thực chất.

Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Md. Lutfor Rahman tại biểu tại Diễn đàn

Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Md. Lutfor Rahman đánh giá quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, tình hữu nghị và khát vọng chung về phát triển kinh tế. Là hai trong số những nền kinh tế phát triển nhanh của châu Á, Việt Nam và Bangladesh đã thể hiện khả năng thích ứng, duy trì tăng trưởng và hội nhập hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Đại sứ Md. Lutfor Rahman, trong những năm qua hai nước đã ký gần 40 hiệp định, biên bản ghi nhớ và tuyên bố chung trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng quan trọng cho hợp tác kinh tế. Mặc dù thương mại song phương liên tục tăng trưởng nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tiềm năng.

Ông cho biết một số kết quả hợp tác gần đây đã phản ánh mức độ tin cậy ngày càng gia tăng giữa hai nước. Việt Nam đã mở cửa thị trường cho khoai tây tươi của Bangladesh, trong khi các sản phẩm như lông vịt, sản phẩm đay, da và đặc biệt là dược phẩm Bangladesh đang từng bước mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều diễn đàn doanh nghiệp và hoạt động xúc tiến thương mại trong hai năm qua đã góp phần hình thành các quan hệ đối tác và thúc đẩy các cuộc đàm phán kinh doanh mới.

Để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, Đại sứ Bangladesh đề xuất một số ưu tiên, trong đó có việc sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại Ưu đãi (PTA), tăng cường hợp tác đầu tư, mở rộng liên kết trong các lĩnh vực dược phẩm, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, công nghệ thông tin, kinh tế số, năng lượng tái tạo, logistics và sản phẩm halal.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kết nối giữa các phòng thương mại, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đồng thời thúc đẩy mở đường bay thẳng giữa hai nước để tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch.

"Thành công của diễn đàn hôm nay sẽ không chỉ được đo bằng những bài phát biểu hay các cuộc gặp gỡ, mà bằng những quan hệ đối tác được thiết lập, những khoản đầu tư được thúc đẩy, những công nghệ được trao đổi và sự thịnh vượng mà hai nước cùng tạo dựng", Đại sứ Md. Lutfor Rahman khẳng định.

Các doanh nghiệp Việt Nam và Bangladesh tham dự Diễn đàn

Đại diện Bộ Công Thương, bà Võ Hồng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, cho rằng Việt Nam và Bangladesh có nhiều điểm tương đồng khi đều là những nền kinh tế năng động, có dân số trẻ và đang hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo bà Võ Hồng Anh, điều quan trọng hơn cả là hai nước cùng chia sẻ quyết tâm phát triển, tạo cơ hội cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống người dân thông qua tăng trưởng kinh tế.

"Bangladesh là một trong những thị trường năng động nhất Nam Á, còn Việt Nam đang trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng ở Đông Nam Á. Đây không phải là những thế mạnh cạnh tranh mà là những thế mạnh bổ sung cho nhau", bà nói.

Bà cho biết các doanh nghiệp Việt Nam tham gia diễn đàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng công nghiệp, cơ khí, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, cà phê, phân bón, công nghệ thông tin, du lịch, y tế và dịch vụ. Mục tiêu của doanh nghiệp Việt Nam không chỉ là giới thiệu sản phẩm mà còn mong muốn xây dựng quan hệ đối tác lâu dài, tìm hiểu sâu hơn về thị trường Bangladesh.

Bà Võ Hồng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công thương

Theo đại diện Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 1 tỷ USD trong những năm gần đây, song con số này vẫn chưa tương xứng với quy mô nền kinh tế, dân số và tiềm năng của hai nước.

"Câu hỏi quan trọng không còn là tiềm năng lớn đến đâu, mà là làm thế nào để biến tiềm năng thành hợp tác thực sự. Điều đó bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ, từ sự tin tưởng, thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giữa các doanh nghiệp", bà Võ Hồng Anh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ diễn đàn, bên cạnh các phiên thảo luận về chính sách hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, các doanh nghiệp hai nước đã tham gia các phiên kết nối B2B nhằm giới thiệu năng lực, tìm kiếm đối tác, trao đổi về cơ hội phân phối, xuất nhập khẩu, đầu tư cũng như hợp tác lâu dài. Sau diễn đàn, các hoạt động gặp gỡ song phương và khảo sát thực tế sẽ tiếp tục được tổ chức theo nhu cầu của doanh nghiệp, hướng tới hiện thực hóa các cơ hội hợp tác đã được kết nối.