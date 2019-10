7 nguyên tắc vàng để có sữa tươi an toàn và chất lượng

Với vị thế đứng đầu thế giới trong ngành nông nghiệp, đặc biệt là sữa và các các sản phẩm từ sữa, từ hơn 145 năm trước, Hà Lan đã bắt đầu sở hữu các nhà máy sản xuất sữa theo quy trình khép kín từ khâu chăn nuôi, thu mua sữa nguyên liệu cho đến khâu vận chuyển phân phối. Luôn nằm trong top 5 những quốc gia có sản lượng sữa lớn nhất thế giới, nhắc đến sữa Hà Lan là nhắc đến một hệ tiêu chuẩn chất lượng cao đã được kiểm chứng theo tiêu chuẩn châu Âu.



Foqus - Quy chuẩn chất lượng ra đời từ “tinh hoa ngành sữa” Hà Lan

Tại Hà Lan, đại học Wageningen - một trong những trường đại học nghiên cứu lâu đời và uy tín đã xây dựng nên “Thung lũng dinh dưỡng (Food Valley)” với sự góp mặt của hơn 100 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và hàng nghìn nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu về chất lượng và dinh dưỡng trong sản phẩm. Nơi đây cũng là trụ sở của tập đoàn FrieslandCampina (sở hữu thương hiệu sữa tươi Cô Gái Hà Lan).

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn FrieslandCampina (Cô Gái Hà Lan) tại Hà Lan.

Từ đại bản doanh này, Cô Gái Hà Lan đã xây dựng và phát triển một hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm mang tên Foqus – hệ thống tập hợp các quy trình kiểm soát chất lượng sữa chặt chẽ ngay từ khâu nuôi bò, vắt sữa, làm lạnh, sản xuất, bảo quản và phân phối sản phẩm.

Quy trình khép kín này được kết hợp bởi những nghiên cứu an toàn thực phẩm châu Âu như Codex, FSSC22000, ISO 9001 và dựa trên luật Hà Lan. Foqus được xem là một trong những quy chuẩn chất lượng nghiêm ngặt nhất. Đây cũng chính là nền tảng góp phần mang đến thành phẩm sữa an toàn, chất lượng cao, đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng toàn cầu.

7 nguyên tắc vàng – Quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và khắt khe

Sự khắt khe của Foqus đặc biệt thể hiện tại khu vực sản xuất. Tại đây, Cô Gái Hà Lan cụ thể hoá tiêu chuẩn này bằng 7 nguyên tắc vàng (7 Golden Rules): Khách hàng hài lòng, nhân viên năng lực và gắn kết, quy trình vững chắc, nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp, quản lý sự thay đổi và giải quyết vấn đề, dữ liệu tin cậy, các đối tác và nhà cung cấp chuyên nghiệp.

7 nguyên tắc vàng – Kim chỉ nam trong quy trình kiểm soát chất lượng sữa tươi tại Cô Gái Hà Lan.

Trong nhà máy của tập đoàn, tất cả thùng và hộp sữa đều được chiếu sáng bằng tia UV sau đó mới đổ sữa vào nhằm đảm bảo vệ sinh và giữ nguyên chất lượng sữa nguyên liệu. Hệ thống vận hành khoa học và hiện đại này được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn Foqus. Riêng tại Việt Nam, nhà máy của Cô Gái Hà Lan với tổng số vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD, được coi là nhà máy hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á từ thiết kế nhà xưởng đến các thiết bị sản xuất.

Mỗi năm, Cô Gái Hà Lan tổ chức trung bình 50 cuộc đánh giá lớn nhỏ cho các hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm - an toàn môi trường làm việc và hàng nghìn buổi kiểm tra quy trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm được sản xuất an toàn, chất lượng.

Mỗi hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan trước khi đến tay người dùng đều phải trải qua quy trình sản xuất nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, quy trình chế biến và đóng gói được điều khiển tự động hoàn toàn và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong trường hợp có một thông số chế biến lệch tiêu chuẩn quy định, hệ thống tự động hóa sẽ loại bỏ các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Có thể thấy, những nguyên tắc này xuất phát từ trách nhiệm mang đến những sản phẩm đáng tin cậy cho người dùng với chất lượng được đặt lên hàng đầu. Mục đích chính là liên kết mọi mắt xích trong quy trình sản xuất từ đồng cỏ đến ly sữa, từ thu mua sữa tươi nguyên liệu đến phân phối được xử lí nhịp nhàng.

Cô Gái Hà Lan áp dụng tiêu chuẩn Foqus ở hơn 100 quốc gia mà tập đoàn hiện diện.

FrieslandCampina có chương trình chất lượng và ATTP toàn diện, từ đồng cỏ đến ly sữa, tập trung vào sự an toàn, chất lượng và tính bền vững. Điều này dựa trên việc có toàn quyền kiểm soát tại trang trại, địa điểm sản xuất, cũng như quá trình vận chuyển. Ngoài ra, công nghệ tiên tiến là chìa khóa để bảo vệ các thành phần sữa và đáp ứng cho cả người tiêu dùng và khách hàng”, bà Ingrid Mol - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn FrieslandCampina chia sẻ.

Không chỉ tại Hà Lan hay Việt Nam, Cô Gái Hà Lan áp dụng tiêu chuẩn Foqus ở hơn 100 quốc gia mà tập đoàn hiện diện, đây chính là chìa khóa giúp tập đoàn đảm bảo chất lượng đúng chuẩn và đồng nhất toàn cầu./.