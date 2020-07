Chọn nhà chuẩn sống đẳng cấp như người Singapore

Xu hướng chọn nhà thông minh mới xuất hiện vài năm trở lại đây nhưng cũng khiến thị trường BĐS Singapore có nhiều thay đổi. Số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Business Wire cho thấy, phân khúc nhà thông minh ở Singapore ước tính hơn 125 triệu USD và được dự đoán sẽ tăng trưởng ở mức hai con số trong giai đoạn dự báo đến năm 2025. Hiện, hàng loạt các dự án BĐS mới tại Singapore chú trọng vào căn hộ thông minh. Lý do được chỉ ra là nhà thông minh giúp chủ nhà yên tâm hơn về an ninh. Đặc biệt các chức năng theo dõi, phát hiện kẻ đột nhập hoặc tai nạn tại nhà, để ý người cao tuổi và trẻ nhỏ cũng được nhiều người mua quan tâm.



Sống xanh, sống tiện nghi tại S4.02 – Sapphire Parkville



Vài năm trở lại đây, chất lượng và tiêu chuẩn sống người Việt ngày càng được nâng cao, nhất là khi lựa chọn nơi an cư. Nhiều chủ đầu tư cũng hướng đến chuẩn sống ở các quốc gia phát triển trên thế giới. Điển hình là Vinhomes với những đại đô thị hiện đại nhưng vẫn sinh thái như: Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park tại Hà Nội và Vinhomes Grand Park ở TPHCM.



Đặc biệt, toà căn hộ S4.02 thuộc phân khu Sapphire Parkville - Đại đô thị Vinhomes Smart City (Hà Nội) đang tạo nên sức hút mạnh mẽ với khách mua để ở và cả với các nhà đầu tư bởi vị trí đắc địa, tiện ích đa dạng, chuẩn sống xanh và thông minh.



Nằm ở vị trí “vàng” của Đại đô thị, S4.02 toạ lạc tại giao điểm của 3 tuyến đường nội khu, cửa ngõ kết nối cả 5 lối vào dự án và ra 2 trục đường huyết mạch Lê Trọng Tấn và Đại lộ Thăng Long. Với vị trí hoàn hảo, cư dân vừa dễ dàng kết nối tới mọi điểm đến trong thành phố, vừa thuận tiện di chuyển tới các đại tiện ích của Đô thị.



Mặt tiền của S4.02 nhìn thẳng ra con đường Ánh sáng và ôm trọn Công viên thể thao.

Sở hữu vị trí trung tâm của phân khu Sapphire Parkville, từ mỗi căn hộ, cư dân cũng có thể thoải mái ngắm nhìn mảng xanh của công viên thể thao Sportia Park và công viên trung tâm Central Park. Đồng thời, S4.02 cũng thừa hưởng giá trị từ công viên nội khu mang phong cách resort với 2/3 diện tích mặt nước, cây xanh cùng sân tập thể thao, bể bơi, vườn thiền, sân cỏ đa năng... mang đến chất lượng sống tốt nhất cho cư dân.

Tầm nhìn bao quát bộ 3 công viên liên hoàn quy mô 16,3ha.

Nằm ở vị trí trái tim của Đại đô thị Vinhomes Smart City, S4.02 cũng được thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích hoàn chỉnh từ “bộ tứ kim cương” của tập đoàn Vingroup: mua sắm giải trí cùng TTTM Vincom Mega Mall; an tâm chăm sóc sức khoẻ tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; giáo dục toàn diện với hệ thống trường phổ thông liên cấp Vinschool. Đặc biệt, đây là phân khu hiếm hoi nằm gần kề trường học nên các cư dân nhí S4.02 hoàn toàn có thể đi bộ tới trường mà vẫn an toàn nhờ hệ thống an ninh đa lớp nghiêm ngặt.

Trường phổ thông liên cấp Vinschool nằm kế cận.

S4.02 cũng được tích hợp đầy đủ những “quả ngọt” từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo của chủ đầu tư Vingroup với các sản phẩm đột phá như camera đa lớp thông minh nhận diện khuôn mặt nhằm phát hiện sự cố bất thường; hệ thống phân tầng thang máy đảm bảo riêng tư, mở cửa cho khách bằng intercom tiện lợi… Tất cả đem tới cuộc sống an ninh an toàn tối đa cũng như giải quyết những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như mua sắm, đi lại, môi trường... một cách hiệu quả nhất.

Toạ lạc tại vị trí có một không hai, tầm nhìn độc đáo, đẳng cấp cùng hệ tiện ích trọn vẹn bao quanh, S4.02 chính là lựa chọn hoàn hảo, đẳng cấp theo đúng tiêu chuẩn sống hoàn hảo như tiêu chuẩn khắt khe của người dân quốc đảo Singapore./.