HDBank đang ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng doanh nghiệp trên cả nước với chính sách miễn phí không giới hạn đối với các giao dịch chuyển khoản trên Internet Banking trong hệ thống HDBank và miễn phí lên đến 30 giao dịch/ngày đối với các giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống HDBank.

HDBank miễn phí chuyển khoản cho khách hàng doanh nghiệp.

Chương trình diễn ra từ nay đến hết 30/09/2019. Cơ hội dành cho tất cả các khách hàng doanh nghiệp thực hiện thanh toán thường xuyên hàng ngày cho các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các nhà phân phối. Với chính sách ưu đãi này, HDBank mong muốn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị, cũng như thúc đẩy xu hướng sử dụng ngân hàng trực tuyến tại Việt Nam.

Với giao diện dễ dàng sử dụng, nhiều tính năng và đặc biệt an toàn tuyệt đối, kênh Internet Banking của HDBank đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng và được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Vừa qua HDBank cũng đã đạt các giải thưởng chuyên ngành như: “Ngân hàng có dịch vụ quản lý tiền mặt tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương” do tổ chức Euromoney đánh giá, ngân hàng có dịch vụ ngân hàng bán lẻ tốt nhất và Ngân hàng phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tốt nhất năm 2018 do bạn đọc Thời báo Kinh tế Việt Nam đánh giá.

Đẩy mạnh bán lẻ, và đồng hành cùng khách hàng SME là một trong hai động lực phát triển của HDBank. HDBank luôn đồng hành, hỗ trợ tài chính và cung cấp dịch vụ vượt trội dành cho các khách hàng doanh nghiệp với việc tập trung xây dựng các giải pháp tài chính tối ưu nhất hỗ trợ doanh nghiệp như dịch vụ cấp tín dụng doanh nghiệp online; tăng cường triển khai sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng Nhật Bản; ưu đãi cho các doanh nghiệp xây lắp điện mặt trời…

Thời gian sắp tới, HDBank sẽ tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm dịch vụ để đáp ứng tất cả những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng./.

