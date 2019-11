Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2019 có 10 đội tham gia bao gồm: Cao Bằng, Sanna Khánh Hòa, Quảng Nam, Tân Hiệp Hưng, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Sanatech Khách Hòa, Kadiachain Sài Gòn FC và Đà Nẵng.

Khai mạc Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2019.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của HDBank đối với sự phát triển của thể thao Việt Nam và với riêng bộ môn futsal, tại lễ khai mạc giải ngày 18/11, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trao Bằng khen cho HDBank. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh sôi nổi, gặt hái nhiều thành công, HDBank đã và đang đồng hành cùng thể thao Việt Nam trong suốt nhiều năm nay. Đây là năm thứ 2 HDBank tài trợ kim cương cho Giải Futsal HDBank Vô địch Đông Nam Á và là năm thứ 3 đồng hành cùng Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia.

Từ năm 2017 đến nay, Giải Futsal Vô địch Quốc gia và Giải Futsal Cup Quốc gia với sự đồng hành của HDBank đã góp phần nâng tầm Futsal Việt Nam cả ở cấp đội tuyển Quốc gia lẫn cấp độ câu lạc bộ, trên các đấu trường trong nước và châu lục. Tại Giải Futsal HDBank Vô địch Đông Nam Á 2019 được tổ chức tại TP.HCM vừa qua, đội tuyển futsal Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Đồng, trở thành 1 trong 3 đại diện khu vực bước vào Vòng Chung kết Châu Á./.