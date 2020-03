La Vie và Nestlé Việt Nam chung tay quản lý nguồn nước

Công Ty TNHH La Vie và Công Ty Nestlé Việt Nam phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Bến Tre, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Long An và các đối tác hỗ trợ nước khoáng đóng chai và các nhu yếu phẩm đến người dân ở các vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre, Long An và Tiền Giang, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, gần 110.000 lít nước khoáng La Vie đóng chai, tương đương hơn 600 triệu đồng, đang được trao đến các hộ gia đình tại các địa phương ở Bến Tre (Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam và thành phố Bến Tre) và Long An (huyện Tân Trụ và Cần Giuộc). Đồng thời, Công Ty Nestlé Việt Nam cũng có kế hoạch hỗ trợ thực phẩm đồ uống trị giá khoảng 400 triệu đồng người dân ở một số khu vực tại Bến Tre và Tiền Giang.

Đây là những hỗ trợ ban đầu đến khoảng 5.000 gia đình, tập trung vào những hộ có hoàn cảnh khó khăn và sẽ tiếp tục được mở rộng để đồng hành cùng người dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Hiện có 5 tỉnh tại ĐBSCL (Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Long An) ban bố tình trạng khẩn cấp thiên tai trước tình hình xâm nhập mặn và hạn hán được cho là khốc liệt chưa từng có trong lịch sử. Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), đang có khoảng 82.000 hộ dân ở ĐBSCL thiếu nước sinh hoạt do hạn mặn và dự báo con số này sẽ lên gần 160.000 hộ trong thời gian tiếp theo của mùa khô 2020.

Ngoài hỗ trợ trên, nhân Ngày Nước thế giới 2020 (22/3), Công Ty La Vie và Nestlé Việt Nam đang có một số hoạt động nhằm giúp người dân hiểu hơn về giá trị của nước và chung tay quản lý tài nguyên nước một cách bền vững để giảm thiểu tác động từ thiên tai, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Liên Hiệp Quốc đã chọn chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu” cho Ngày Nước thế giới 2020 nhằm nêu bật mối liên kết chặt chẽ giữa hai yếu tố này. Biến đổi khí hậu làm thay đổi vòng tuần hoàn của nước, như gây ra lũ lụt và khô hạn. Thích ứng với những thay đổi này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người. Đồng thời, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả hơn sẽ giúp giảm khí thải nhà kính, cũng như giảm tác động từ hạn hán, xâm nhập mặn.

Chung tay bảo vệ tài nguyên nước

Từ năm 2011 đến nay, trong Hành trình Bảo vệ Tài nguyên Nước, Công Ty Nestlé Việt Nam và Công Ty La Vie đã thực hiện nhiều chương trình hợp tác với cộng đồng nhằm phát triển bền vững về kinh tế - xã hội và môi trường, tập trung vào nông nghiệp bền vững, chung tay bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước hiệu quả.

Trong năm 2019, nhà máy của Công Ty La Vie tại Long An là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế của tổ chức Alliance for Water Stewardship (AWS) nhờ đạt các tiêu chí về chung tay bảo vệ nguồn nước. Qua chương trình AWS, La Vie tăng cường chia sẻ thông tin cho các bên đang sử dụng nguồn nước chung để cùng hợp tác quản lý bền vững tài nguyên nước. Đồng thời, Công Ty đã có những hỗ trợ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn của người dân và cùng cộng đồng bảo vệ tầng nước trên bề mặt, nước ngầm nông và sâu tại khu vực.

Vào năm 2019, tại Long An, La Vie hỗ trợ gần 300 hộ gia đình tiếp cận nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước của thành phố; đóng góp cải tạo kênh Thủ Tửu (phường Tân Khánh) và kênh Chiến Lược (phường Khánh Hậu) trong tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, đem lại nguồn nước cho nông nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, Công Ty La Vie duy trì, hỗ trợ 3 trạm nước phục vụ miễn phí tại Long An và Hưng Yên, cung cấp gần 300 lít nước uống mỗi ngày cho cộng đồng địa phương.

Hành trình bảo vệ tài nguyên nước của Nestle Việt Nam và La Vie

Trước đó, năm 2011, Công ty Nestlé Việt Nam triển khai dự án NESCAFÉ Plan, hỗ trợ nông dân trồng cà phê các tỉnh Tây Nguyên phát triển cà phê bền vững thông qua hoạt động tập huấn, đào tạo kiến thức và kỹ thuật. Dự án cho đến nay đã giúp nông dân tiết kiệm 40% lượng nước tưới, bên cạnh kết quả tích cực khác lên môi trường như giảm 20% phân hóa học và 40% thuốc bảo vệ thực vật sử dụng.

Các nhà máy của Nestlé Việt Nam cũng đặt mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước và đã tiết kiệm được 30% lượng nước dùng cho sản xuất năm 2019 so với năm 2010. /.