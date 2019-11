MeatDeli lọt Top 10 thương hiệu - sản phẩm tin dùng nhất Việt Nam 2019

Ngày 15/11, tại khách sạn The Reverie Sài Gòn, Thời Báo Kinh Tế Việt Nam đã tổ chức Lễ Công bố & Vinh danh 100 sản phẩm, dịch vụ Tin và Dùng 2019. Ngay trong năm đầu tiên có mặt trên thị trường, MeatDeli thịt sạch - Công nghệ thịt mát châu Âu của Masan MeatLife đã xuất sắc nằm trong Top 10 thương hiệu – sản phẩm được tin dùng nhất Việt Nam 2019.

Đây là kết quả của cuộc bình chọn được thực hiện từ tháng 01/2019 đến 11/2019, khảo sát hơn 7.600 sản phẩm – dịch vụ và nhận được 35.000 phiếu bình chọn, 82.300 ý kiến đánh giá trực tuyến từ người tiêu dùng. Với chủ đề “Trải nghiệm khách hàng – Khác biệt để cạnh tranh”, tiêu chí đánh giá của chương trình tập trung vào các sản phẩm – dịch vụ mang đến được cho khách hàng những trải nghiệm tốt, những cảm xúc tích cực, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao; các sản phẩm – dịch vụ chú trọng sự kết nối giữa thương hiệu và khách hàng…

Ông Phạm Trung Lâm (trái) - Tổng Giám Đốc công ty Masan MeatLife nhận giải thưởng Tin & Dùng năm 2019.

Thịt mát MeatDeli của công ty Masan MeatLife đã xuất sắc nằm trong Top 10 thương hiệu – sản phẩm được tin dùng nhất Việt Nam, nhóm ngành Thực phẩm và Dịch vụ bán lẻ.

Chính thức ra mắt thị trường từ tháng 12/2018, MeatDeli là sản phẩm thịt heo sạch được sản xuất theo công nghệ thịt mát châu Âu, do các chuyên gia giàu kinh nghiệm của châu Âu trực tiếp vận hành, giám sát và kiểm nghiệm.

Với vốn đầu tư ban đầu hơn 1.400 tỷ đồng, Tổ hợp chế biến thịt của MeatDeli tại Hà Nam được đầu tư dây chuyền giết mổ từ Marel - công ty hàng đầu thế giới về thiết bị chế biến thịt của Hà Lan cung cấp. Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống vận hành của nhà máy Meat Hà Nam được xem là hệ thống hiện đại nhất và chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 9/2019, tổ hợp này đã được chứng nhận đạt Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC về An toàn Thực phẩm. Đây là nhà máy chế biến thịt tươi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế này.

MeatDeli được chế biến tại nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu BRC về an toàn thực phẩm.

Heo được dùng để chế biến thịt MeatDeli được nuôi trong quy trình khép kín và qua 3 tuyến kiểm dịch trước khi đến tay người tiêu dùng đảm bảo heo khỏe, không nhiễm dịch bệnh. Ở tuyến 1 và 2, heo chỉ được xuất khỏi trang trại và cho phép nhập vào nhà máy chế biến sau khi được kiểm tra hoàn toàn khỏe mạnh. Ở khâu giết mổ, heo được làm ngất bằng khí CO­ 2 trong 150 giây để hoàn toàn mất ý thức và không bị căng thẳng. Đây là phương pháp giết mổ nhân văn nhất hiện nay và phù hợp với chuẩn mực chế biến thịt mát của các nước phát triển.

Thân thịt ngay sau khi giết mổ được qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt từ 0oC đến 4oC. Nhiệt độ mát này rất cần thiết vì sẽ giúp các enzyme nội sinh hoạt động để làm cho thịt mềm và thơm ngon hơn. Sau đó thịt sẽ được pha lóc và đóng gói kín bằng công nghệ Oxy – Fresh 9, được kiểm dịch lần 3 trước khi xuất bán khỏi nhà máy. Chỉ những khay thịt an toàn, từ nguồn heo khỏe mạnh mới được đưa ra thị trường.

Theo một khảo sát của Nielsen, 97% người tiêu dùng đồng ý thịt mát MeatDeli tươi ngon.

Thịt mát có thời gian bảo quản lâu hơn, có thể lên đến 9 ngày (đối với thịt ba rọi) nhờ lượng khí O 2 tối ưu của công nghệ đóng gói, quá trình phân phối, bảo quản trong nhiệt độ mát giúp kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật, duy trì trạng thái thịt tươi ngon. Một khảo sát của Nielsen cho biết 97% người tiêu dùng đồng ý rằng sản phẩm thịt MeatDeli tươi ngon.

Người tiêu dùng có thể mua thịt mát MeatDeli tại hơn 390 điểm bán tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, bao gồm hệ thống siêu thị VinMart, CoopMart, CoopXtra, các cửa hàng MeatDeli và đại lý thực phẩm.

Từ năm 2006, chương trình “Tin & Dùng Việt Nam” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức thường niên nhằm bình chọn sản phẩm hàng hóa - dịch vụ được người tiêu dùng ưa chuộng và lựa chọn. Giải thưởng đầu tay Top 10 thương hiệu – sản phẩm được tin dùng nhất Việt Nam là sự tưởng thưởng xứng đáng cho MeatDeli khi đây là sản phẩm tiên phong trong công nghệ thịt mát với sứ mệnh “cung cấp nguồn đạm động vật chất lượng cho gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam”./.