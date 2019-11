Mô hình bất động sản du lịch mới hút mạnh nhà đầu tư

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các dự án bất động sản du lịch tích hợp “All – in - one” (tất cả trong một) theo mô hình mới với chuỗi tiện ích đa đạng đã tạo ra những điểm đến với nhiều trải nghiệm thu hút du khách.



Ấn tượng từ mô hình mới

PV: Là nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp, ông đánh giá thế nào về những mô hình bất động sản du lịch mới xuất hiện trên thị trường?

Ông Nguyễn Văn Đính: Tháng 10/2019, ngành du lịch Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục từ trước đến nay, đạt gần 1,62 triệu lượt, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2018. Sự tăng trưởng ấn tượng của ngành công nghiệp không khói đã thúc đẩy nguồn cung bất động sản du lịch phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Lượng khách du lịch gia tăng mạnh mẽ với những con số ấn tượng chính là đòn bẩy kích thích sự phát triển bền vững cho phân khúc bất động du lịch trong dài hạn.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Ghi nhận từ nửa cuối năm 2018 cho đến nay, thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đã xuất hiện xu hướng các doanh nghiệp tập trung phát triển các dự án bất động sản du lịch theo mô hình phức hợp, gắn đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú, mua sắm, thể thao, giải trí trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu một điểm đến cho tất cả (All - in - one) của du khách.

Trong đó, có các dự án bất động sản du lịch tích hợp “tất cả trong một” theo mô hình đầu tư ApartHotel tạo ra những điểm đến mới hấp dẫn du khách.

ApartHotel kết hợp giữa dịch vụ, tiện ích của khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 5 sao và tiện nghi của một căn hộ cao cấp. Với mô hình này, du khách không chỉ tới các điểm đến để ăn, ngủ, ngắm cảnh mà còn được trải nghiệm những hoạt động giải trí, thể thao mới lạ…

Tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường

PV: Những mô hình mới như ông đề cập đã mang lại thay đổi gì cho thị trường bất động sản du lịch vốn đang trầm lắng, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Đính: Trong xu thế hội nhập, các doanh nghiệp bất động sản trong nước đã tìm ra nhiều giải pháp giải quyết những tồn tại của thị trường và chính sách vĩ mô. Mô hình tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng ApartHotel với căn hộ du lịch (theo tiêu chuẩn xây dựng khách sạn 5 sao quốc tế và được bán, kinh doanh theo luật Kinh doanh Bất động sản) dù mới xuất hiện nhưng đã tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường nhờ những tiện ích vượt trội. Sản phẩm căn hộ theo mô hình ApartHotel được luật pháp cho phép. Khi đầu tư căn hộ này, nhà đầu tư được cấp sổ hồng, sổ đỏ theo quy định của Luật đất đai.

Tại Việt Nam, mô hình ApartHotel xuất hiện chưa nhiều nhưng đã khẳng định những ưu việt của nó. Các dự án theo mô hình này thu hút nhà đầu tư vì giải quyết được vướng mắc về quyền sở hữu cho nhà đầu tư.

PV: Thay vì thuê doanh nghiệp nước ngoài vận hành, khai thác, nhiều chủ đầu tư dự án “All – in - one” với lợi thế dòng khách đồi dào, tự tin quản lý, vận hành thành công dự án. Những yếu tố này đã đủ thuyết phục nhà đầu tư tham gia, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Đính: Nhiều doanh nghiệp bất động sản sau khi đầu tư dự án bất động sản du lịch đã thuê các đơn vị, tổ chức nước ngoài vận hành, quản lý. Với hình thức này, lợi nhuận cho nhà đầu tư giảm đi vì phải trả phí cho các đối tác nước ngoài quản lý, vận hành.

Với những chủ đầu tư trong nước có năng lực khai thác, vận hành, cung cấp dịch vụ du lịch đạt chuẩn quốc tế sẽ giúp tiết giảm chi phí ở mức thấp nhất, đồng thời gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư. Theo đó, lợi nhuận chia cho nhà đầu tư nhiều và ổn định hơn. Điều này chắc chắn thu hút các nhà đầu tư tham gia.

Tạo niềm tin cho nhà đầu tư

PV: Ông nhìn nhận ra sao về mức độ thành công trong vận hành, khai thác dự án bất động sản du lịch có khi chủ đầu tư cam kết công suất buồng phòng được duy trì ở mức 80- 90%?

Ông Nguyễn Văn Đính: Doanh nghiệp trong nước xây dựng được hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn. Những dự án chủ đầu tư chủ động xây dựng thị trường, đào tạo nhân sự chuyên nghiệp cùng lợi thế dòng khách dồi dào chắc chắn sẽ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và thu hút họ tham gia đầu tư.

Hơn nữa, công suất buồng phòng là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu với nhà đầu tư. Nếu công suất cao sẽ thể hiện chỉ số kinh doanh hiệu quả. Công suất buồng phòng khoảng 80 -90% là một chỉ số rất tốt cho thấy sự thành công của dự án.

Vì trên thực tế, những quần thể bất động sản du lịch lớn với chuỗi tiện ích đa dạng, có nghỉ dưỡng, có chỗ vui chơi, giải trí, mua sắm, thể thao… đảm bảo công suất buồng phòng luôn được lấp đầy ngay từ ngày đầu chính thức hoạt động.

PV: Đối với nhiều nhà đầu tư, nguồn thu hấp dẫn và ổn định lâu dài tới từ hoạt động cho thuê hay cam kết lợi nhuận từ chủ đầu tư, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Đính: Mỗi dự án có một cam kết lợi nhuận khác nhau. Tuy nhiên, những dự án cam kết mang lại lợi nhuận bằng VNĐ có tính bảo đảm hiện nay chưa nhiều. Gần đây, trên thị trường xuất hiện dự án bất động sản du lịch cam kết thuê lại trọn đời, tiền thuê tăng đều 2% mỗi năm. Đây là lời mời đầu tư hấp dẫn bởi hiện nay ít dự án bất động sản du lịch có thể đưa ra chính sách tương tự. Cam kết trả lợi nhuận bằng USD đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Tôi đánh giá đây là lợi thế lớn của dự án mà các nhà đầu tư có thể lựa chọn tham gia./.

Sailing Bay Ninh Chữ - dự án mô hình ApartHotel của tập đoàn Crystal Bay sẽ được khởi dựng tại trung tâm khu du lịch quốc gia Ninh Chữ (Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận). Sailing Bay Ninh Chữ được kiến tạo trở thành điểm đến ấn tượng với hệ thống các tiện ích, dịch vụ phong phú, thỏa mãn tất cả nhu cầu trải nghiệm của du khách trong hành trình kỳ nghỉ. Trong đó, điểm nhấn tiện ích đặc biệt là lần đầu tiên ở Việt Nam, trong dự án Sailing Bay Ninh Chữ có nhà tuyết quy mô thứ 3 thế giới – Ski Ninh Chữ Bay. Tuyết cùng gió biển miền sa thảo sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo, với những những khoảnh khắc khó quên như đang ở Bắc Cực ngay giữa vùng nhiệt đới nhiều nắng và gió Ninh Thuận.