MSR đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 mức cao nhất là 9.000 tỷ đồng

Ngày 30/6, Công ty CP Vật liệu Công nghệ cao Masan (HNX-UpCOM: “MSR”) - “Masan High-Tech Materials”, một trong những nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020.



Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp với các vấn đề được trình bày và thông qua như: Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020; Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2020.

Đại hội Cổ đông MSR

Đại hội cũng đã thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty trong năm 2020; Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (Giao dịch các bên liên quan). Các cổ đông cũng thống nhất việc phân chia lợi nhuận năm 2019, Phương án phát hành cổ phiếu mới của Công ty.

Cũng tại đại hội này, TS. Nguyễn Đăng Quang từ nhiệm khỏi HĐQT và số lượng thành viên HĐQT của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 là 4 người. Cùng với đó, đại hội đồng ý việc thay đổi tên Công ty thành Masan High-Tech Materials. Việc thay đổi tên, theo ông Graig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc cho rằng, đó không phải là việc chối bỏ quá khứ mà là việc "định nghĩa rõ ràng hơn những gì chúng ta đang làm".

Báo cáo chi tiết về kết quả của phân chia lợi nhuận cho các cổ đông bằng cách phát hành cổ phiếu với tỷ lệ là 10% (theo Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 ngày 19/4/2019), Công ty đã hoàn tất trong tháng 12 năm 2019; và sửa đổi Điều lệ Công ty về việc phát hành cổ phiếu đối với cổ tức được phân chia cho cổ đông mà Công ty đã hoàn tất trong tháng 12 năm 2019 và các quy trình liên quan khác.

Ông Craig Bradshaw - Tổng Giám đốc Công ty CP Masan High-Tech Material

Được biết, thương vụ mua lại nền tảng kinh doanh Vonfam của Tập đoàn H.C Starck sẽ mang lại cho Công ty các trung tâm sản xuất tiên tiến ở mỗi khu vực thị trường trọng yếu như NAFTA, EU và APAC với các cơ sở sản xuất tại Đức, Canada và Trung Quốc; một nền tảng công nghệ tái chế đẳng cấp thế giới, vừa có thể mở rộng và nhân rộng ra mọi địa điểm cơ sở kinh doanh.

Hiện nay, với việc kết hợp giữa dòng sản phẩm hiện có và sản phẩm mở rộng, Công ty có thể tạo vị thế vững vàng do có lợi nhuận kinh doanh từ nhu cầu ngày càng tăng trong tương lai với các dòng sản phẩm của mình như các vật liệu công nghệ cao dùng để hỗ trợ những tiến bộ công nghệ; đáp ứng các nhu cầu cơ sở hạ tầng công nghiệp về sự đô thị hóa nhanh chóng tại nhiều nước đang phát triển; và phục vụ các chương trình nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng tại các nước phát triển.

Năm 2019, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 4.706 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2018, phản ánh môi trường kinh doanh đầy khó khăn, thử thách trong năm 2019. Nhu cầu toàn cầu suy yếu, khối lượng sản xuất sụt giảm cùng với ảnh hưởng lớn bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đã khiến giá các hàng hóa của công ty giảm xuống trong suốt năm qua.

Sản phẩm Vonfam và Bismut còn chịu tác động bởi việc bán một lượng lớn hàng dự trữ của sàn giao dịch Fanya tại Trung Quốc trong tháng 9 năm 2019. Giá trung bình trong năm của các sản phẩm Vonfram, Florit, Đồng và Bismut bị giảm xuống lần lượt là 22%, 3%, 8% và 32%.

Tổ hợp Sản xuất H.C.Starck hiện đại của MSR.

Công ty duy trì lượng cấp liệu đầu vào Nhà máy chế biến Núi Pháo ở mức 3,78 triệu tấn, giảm 2,8% so với kỷ lục đạt được năm 2018 là 3,89 triệu tấn. Để bù đắp lại một phần tác động của việc giá thành và sản lượng sụt giảm, Công ty đã tập trung vào việc kiểm soát chi phí, nên đã cắt giảm được 12% chi phí tiền mặt, tương đương khoảng 14 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2019, Công ty đã dàn xếp xong vụ kiện kéo dài với Jacobs E&C Australia Pty Ltd.

Năm 2020, Công ty CP Vật liệu Công nghệ cao Masan cho rằng, đây có thể là một năm có nhiều khó khăn phía trước. Vào thời điểm diễn ra Đại hội này, thế giới đang phải trải qua đại dịch Covid-19 toàn cầu. Đây sẽ là giai đoạn đầy thách thức đối với chính phủ các nước, các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân.

“Tại Masan High-Tech Materials, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn và ban hành các kế hoạch về tính liên tục kinh doanh, từ đó giúp củng cố năng lực để dẫn dắt Công ty vượt qua cuộc khủng hoảng toàn cầu này”, lãnh đạo Công ty khẳng định./.