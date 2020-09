Người Nhật làm ra một thực phẩm “ăn liền” như thế nào?

Để chế biến một tô mì ăn liền thì vô cùng đơn giản. Thế nhưng, để sản xuất ra một gói mì và đưa đến tay người tiêu dùng lại là cả quá trình “nâng niu”, “chăm chút” của hơn 5.000 con người, từ vị tổng giám đốc người Nhật đến công nhân trong công ty. Đó là câu chuyện còn ít người biết đến được Acecook chia sẻ để bạn hiểu hơn.

Gần 50 năm gắn bó với ngành sản xuất mì ăn liền tại Nhật Bản và Việt Nam, ông Kajiwara Junichi - Tổng Giám Đốc Acecook Việt Nam luôn không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa triết lý kinh doanh của tập đoàn ACECOOK: “Cống hiến cho sự phát triển của xã hội thông qua con đường THỰC” vào việc quản trị và điều hành công ty. Từ câu hỏi “Ý nghĩa sự tồn tại của công ty?”, ông cùng những người lãnh đạo tập đoàn đã xây dựng phương châm hoạt động của Acecook là “Cook happiness” với mục tiêu mong muốn mang đến niềm hạnh phúc cho khách hàng, nhân viên và xã hội.

Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (Ảnh minh họa: KT)

Tại doanh nghiệp này, mỗi gương mặt với nụ cười hạnh phúc của người tiêu dùng chính là niềm cảm hứng, là động lực để từng thành viên của công ty tỉ mỉ, chăm chút tạo ra những sản phẩm an toàn và thơm ngon nhất.

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào bằng phòng thí nghiệm triệu đô

Acecook tỉ mỉ ngay từ khâu đầu tiên của việc chọn lọc và tiếp nhận nguyên liệu từ các nhà cung cấp. Theo đó, nguyên liệu dùng để sản xuất mì ăn liền từ bột lúa mì, dầu thực vật cùng các loại gia vị, rau củ tự nhiên, bột thịt, bột trứng, bột tôm… đến bao bì đều được nhập từ những nhà cung cấp có uy tín và đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, Acecook Việt Nam còn xây dựng một phòng thí nghiệm trị giá hàng triệu USD với các trang thiết bị hiện đại để kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh, hóa lý cũng như những chỉ tiêu đặc biệt như: NON- GMO (không biến đổi gen), dư lượng thuốc trừ sâu… của nguyên liệu đầu vào. Phòng thí nghiệm này đã giúp công ty kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm một cách nhanh chóng, chính xác, trung thực và khách quan nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm mì ăn liền đến tay người tiêu dùng đều là những sản phẩm đạt chất lượng cao, an toàn, thơm ngon nhất.

Chỉn chu trong từng công đoạn theo chuẩn mực của người Nhật

Để vận hành quy trình 12 công đoạn hiện đại, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cho từng gói mì, Acecook Việt Nam đã đầu tư mạnh vào máy móc, trang thiết bị nhà xưởng. Ước tính tổng số vốn đầu tư tại riêng nhà máy ở TP.HCM của Acecook đã lên tới khoảng 50 triệu USD. Các nhà máy hiện được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản, khép kín, đảm bảo không bị côn trùng xâm nhập. Đồng thời, nhờ dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động hóa với công nghệ mới nhất được làm bằng thép không gỉ đã giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở mức cao nhất.

Chú thích ảnh

Điều đặc biệt ở doanh nghiệp này là công nghệ Nhật Bản không đơn thuần nằm ở chất lượng máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại mà còn là tâm huyết, chuẩn mực chất lượng, sự chỉn chu trong từng công đoạn. Đơn cử, như tại công đoạn chiên, vấn đề dầu chiên được công ty chú trọng, kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng. Tại đây, dầu được gia nhiệt gián tiếp bằng hơi nước (tương tự chưng cách thủy) bên ngoài trước khi dẫn vào chảo chiên. Xuyên suốt quá trình chiên, dầu mới luôn được bổ sung một cách liên tục và đều đặn, đồng thời nhiệt độ dầu cũng được kiểm soát để luôn duy trì ổn định để đảm bảo chỉ số oxy hóa của dầu luôn tuân thủ theo quy định. Cũng vì thế, khi sử dụng, chúng ta sẽ thấy các sản phẩm của công ty không bị gắt dầu. Hàm lượng Transfat trong sản phẩm của công dao động chỉ từ 0,01- 0,04g trên một khẩu phần, đạt chuẩn công bố “0 gram Transfat” theo quy định của FDA.

Siết chặt kiểm nghiệm đầu ra sản phẩm

Ở Acecook Việt Nam, nếu được tận mắt chứng kiến, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên về mức độ “soi” từng sản phẩm trước khi tới tay người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra qua các thiết bị như: máy dò kim loại, máy cân trọng lượng, máy rà soát dị vật X-ray. Tại đây, những gói mì không đạt chuẩn sẽ bị loại khỏi quy trình trước khi đưa vào đóng thùng.

Không những thế, thành phẩm được đóng thùng còn phải trải qua một bước kiểm tra chất lượng cuối cùng trước khi phân phối ra thị trường. Đặc biệt, công ty còn nỗ lực điều phối sự cân đối giữa sản xuất và kinh doanh sao cho tồn kho chỉ ở mức 3 ngày bán hàng. Điều này giúp sản phẩm lưu thông trên thị trường luôn đạt độ tươi mới. Tất cả những nỗ lực này đều nhằm đảm bảo các sản phẩm mì ăn liền của Acecook Việt Nam đều đạt chất lượng tốt nhất khi tới tay người tiêu dùng.

Vượt lên những chuẩn mực đơn thuần về chất lượng, sản phẩm của Acecook Việt Nam ra đời không chỉ từ quy trình, máy móc hiện đại mà còn bởi chính tình yêu, niềm hạnh phúc của tập thể lãnh đạo, nhân viên Acecook./.