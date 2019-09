Novaland hợp tác chiến lược cùng The PGA of America - IMG - Accor

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019 và dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Chính phủ và các Bộ ban ngành Trung ương, Tập đoàn Novaland tiến hành ký kết hợp tác chiến lược cùng The Professional Golfers’ Association of America (The PGA of America – Hiệp hội Gôn chuyên nghiệp Mỹ) và International Management Group (IMG – Tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực thể thao, sự kiện, truyền thông và thời trang); và Tập đoàn quản lý và vận hành khách sạn quốc tế của Pháp Accor (với các thương hiệu nổi tiếng thế giới Sofitel, Pullman, Mercure, Ibis …)

Với chủ đề “Kết nối tiềm lực – Phát triển bền vững”, Hội nghị xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Thuận 2019 chú trọng ưu tiên kêu gọi đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển trung tâm du lịch – thể thao biển mang tầm quốc gia; Xây dựng gắn kết giữa quy hoạch phát triển du lịch và phát triển đô thị biển, hạ tầng đô thị kết hợp du lịch.

Đi cùng với chiến lược phát triển du lịch của Quốc gia, và nằm trong giai đoạn 2 chiến lược phát triển của Tập đoàn, Novaland đang từng bước mở rộng phát triển các sản phẩm BĐS du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có tiềm năng du lịch lớn như Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Bình Thuận, Cam Ranh - Khánh Hòa...

Phối cảnh tổng thể dự án NovaWorld Phan Thiet 1.000ha

Mục tiêu của Tập đoàn là phối hợp với các nhà tư vấn trong và ngoài nước, các đơn vị vận hành chuyên nghiệp để tạo ra những “Điểm đến tuyệt hảo” cho khách du lịch nội địa và quốc tế, nhằm biến những nơi này thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng – giải trí của khu vực; góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Tại Bình Thuận, Novaland đang giới thiệu dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet (xã Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận) có quy mô 1.000ha. Bên cạnh dòng sản phẩm second home (nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại), NovaWorld Phan Thiet sẽ xây dựng cụm tiện ích đa dạng, đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên tại khu vực Phan Thiết như: trung tâm thể thao phức hợp và cụm sân golf 36 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế khoảng 220ha; cụm công viên nước, công viên chủ đề 25ha; công viên bãi biển 16ha; khu phức hợp trung tâm thương mại - hội nghị - ẩm thực - giải trí cho gia đình...

Việc ký kết hợp tác với Hiệp hội Golf Mỹ The PGA of America nhằm mục đích đem mô hình đào tạo môn gôn theo tiêu chuẩn mới và nâng tầm cơ sở vật chất của sân gôn đạt chuẩn quốc tế. PGA và Novaland sẽ hợp tác phát triển các chương trình đào tạo gôn cơ bản và chuyên sâu để đào tạo ra các nhà vô địch gôn của tương lai. The PGA of America cũng sẽ bảo trợ cho các thương hiệu sân gôn độc quyền của Novaland.

Novaland cũng hợp tác với IMG để tổ chức các giải đấu quốc tế với sự tham gia của những vận động viên golf nổi tiếng thế giới đến với tỉnh Bình Thuận.

Ông Arjun Chowdri – Giám đốc Công nghệ của The PGA of America chia sẻ: “Việt Nam đang bứt phá là một trong những thị trường phát triển ngành Du lịch golf nhanh nhất thế giới. Chúng tôi rất hân hạnh hợp tác cùng Tập đoàn lớn như Novaland nhằm góp phần nâng cao vị thế cho du lịch địa phương, để không chỉ cung cấp sản phẩm phong phú, hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, mà còn mang lại nguồn thu lớn, tạo công ăn việc làm và các lợi ích kinh tế xã hội. Việc hợp tác lần này, theo tôi, còn mang lại giá trị lớn cho cộng đồng và hướng đến kinh doanh phát triển bền vững cho các bên tham gia”.

Ông Bùi Xuân Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland cho biết: “Chúng tôi tin rằng Bình Thuận chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến để cùng chung vai góp sức xây dựng nơi đây trở thành điểm đến đáng mơ ước của khu vực và quốc tế”.

Lễ kí kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Novaland cùng đối tác quốc tế The PGA of America - IMG - Accor

Bên cạnh đó, Novaland cũng đã ký kết hợp tác với Tập đoàn quốc tế Accor để quản lý loạt khách sạn với quy mô khoảng 1.500 phòng nằm trong các tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng do Novaland đầu tư phát triển tại Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, TP HCM. Chuỗi 7 khách sạn với các thương hiệu Novotel, Movenpick, MGallery và Mercure sẽ mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho du khách trong nước và quốc tế./.