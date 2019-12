Novaland khẳng định là nhà phát triển bất động sản tốt nhất Đông Nam Á

Tại Lễ trao giải Bất động sản Dot Property Southeast Awards 2019 lần thứ 4, Tập đoàn Novaland đã được xướng tên tại hạng mục Developer of the Year 2019 (Nhà phát triển dự án bất động sản của năm 2019 khu vực Đông Nam Á). Bên cạnh đó, trong khuôn khổ giải thưởng, Dự án BĐS nghỉ dưỡng NovaWorld Phan Thiet cũng đã nhận giải Best Entertainment and Tourism Complex 2019 (Tổ hợp du lịch & giải trí tốt nhất Đông Nam Á 2019).

Trước đó, ngày 25/7/2019, Tập đoàn Novaland cũng đã vinh dự được xướng tên hạng mục Best Developer Vietnam 2019 (Nhà phát triển dự án bất động sản tốt nhất Việt Nam 2019) trong khuôn khổ giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2019.

Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Novaland đã khẳng định vị thế là Nhà phát triển Bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Kể từ năm 2019, tầm nhìn của Novaland có sự cập nhật theo hướng đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau: “Novaland là Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong các lĩnh vực Bất động sản - Tài chính – Kiến tạo Điểm đến Du lịch - Phát triển hạ tầng giao thông”.

Novaland hiện sở hữu và đang nghiên cứu triển khai quỹ đất khoảng 4.900 ha, tập trung phát triển 3 dòng sản phẩm chủ lực, bao gồm: BĐS nhà ở tại TP.HCM; BĐS Khu đô thị vệ tinh tại các tỉnh lân cận; và Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tại các địa phương có kết nối giao thông thuận lợi và giàu tiềm năng du lịch.

Bên cạnh các dự án căn hộ hạng sang và cao cấp tại khu trung tâm Q.1, Q.2; trong năm 2019, Novaland cũng đã ra mắt mô hình khu đô thị sinh thái thông minh đầu tiên tại Đồng Nai vào tháng 5/2019 là Aqua City. Tại mảng BĐS nghỉ dưỡng, Novaland đang triển khai một loạt dự án quy mô lớn tập trung như NovaWorld Phan Thiet và NovaHills Mui Ne Resort &Villas (tại Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (tại Bà Rịa – Vũng Tàu), và NovaBeach Cam Ranh Resort Villas (tại Khánh Hòa)...

Những nỗ lực xây dựng và phát huy vị thế Thương hiệu Novaland được nhiều tổ chức uy tín ghi nhận, mới nhất – Novaland đã lọt Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất, top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất trong khuôn khổ giải thưởng DNNY 2019; Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2019…

Ông Bùi Xuân Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland chia sẻ: “Giải thưởng này là tin vui cuối năm của Novaland, ghi nhận một năm 2019 nhiều nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn. Năm 2019 là năm bản lề trong chiến lược mở rộng mạnh mẽ sang mảng BĐS nghỉ dưỡng với hàng loạt các dự án đã được triển khai, dĩ nhiên, cũng có những khó khăn và thách thức nhất định trong việc phát triển thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi xem các thử thách đó như là cơ hội để mở rộng và thành công hơn nữa”.

Tại buổi lễ, dự án BĐS nghỉ dưỡng NovaWorld Phan Thiet được xướng tên cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và đánh giá cao từ nhà đầu tư. Dự án có quy mô gần 1.000 ha tại Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận, nơi nổi danh với biển xanh cát trắng, nắng vàng, khí hậu nắng ấm quanh năm. NovaWorld Phan Thiet được phát triển theo mô hình tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí đẳng cấp quốc tế, giới thiệu sản phẩm second home và shophouse mặt biển có giá trị sinh lợi bền vững, là điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư tiên phong.

Đặc biệt, NovaWorld Phan Thiet được quy hoạch đồng bộ với hơn 200 tiện ích quy mô lớn như: trung tâm thể dục thể thao 250 ha bao gồm cụm sân Golf 36 lỗ được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman và có đủ điều kiện tổ chức các giải đấu Golf quốc tế; trung tâm hội nghị, nhà hát ngoài trời; công viên văn hóa 30ha; hệ thống bệnh viện đa khoa, bệnh viện thẩm mỹ danh tiếng, làng hưu trí với các dịch vụ đẳng cấp, riêng tư cho người già…/.