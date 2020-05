Sàng lọc để bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi mạnh mẽ sau dịch

Bùng nổ sau dịch Covid-19



Sự thành công trong kiểm soát tốt dịch bệnh được cả thế giới công nhận khiến Việt Nam nổi lên như một điểm đến an toàn hàng đầu; nhờ đó, lực cầu của thị trường bất động sản Việt Nam thời gian tới được dự báo sẽ đến từ xu hướng nhiều người Việt ở nước ngoài muốn trở về Việt Nam sinh sống và đầu tư.

Sau giai đoạn cách ly toàn xã hội, khi thu nhập chung có xu hướng đi xuống và số chuyến bay quốc tế còn hạn chế, nhu cầu du lịch nội địa sẽ được tăng cường. Ngoài ra, khách đi công tác lẻ cũng sẽ nằm trong nhóm phục hồi sớm sau đại dịch. Khi các chuyến bay quốc tế dần được mở lại, du khách từ Đông Bắc Á dự kiến sẽ quay lại Việt Nam sớm nhất.

Việt Nam với hình ảnh là một điểm đến an toàn, chi phí du lịch phù hợp cùng vẻ đẹp thiên nhiên phong phú.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương cho rằng, thị trường du lịch trong nước sẽ quay trở lại trong giai đoạn đầu tiên của sự phục hồi. Sau quyết định về cách ly xã hội, phần lớn các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam đã có kế hoạch mở cửa trở lại vào tháng 5 với các chương trình khuyến mãi để thu hút khách du lịch trong nước.

“Chúng tôi vẫn luôn có một cái nhìn tích cực về tương lai bất động sản du lịch, đặc biệt khi xét tới lượng lớn khách du lịch nội địa và du lịch nước ngoài cùng với khoảng cách lân cận đến những các quốc gia có lượng khách xuất ngoại lớn, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kì vọng vào sự phục hồi. Bên cạnh đó, Việt Nam với hình ảnh là một điểm đến an toàn, chi phí du lịch phù hợp cùng vẻ đẹp thiên nhiên phong phú đều là những lợi thế lớn của Việt Nam sau đại dịch và càng khẳng định niềm tin của chúng tôi về sự phục hồi trong thời gian sớm nhất” - ông Mauro nhấn mạnh.

Trong năm 2019, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh, đạt kỷ lục mới về lượng khách quốc tế với 18 triệu lượt du khách và tốc độ tăng trưởng thuộc hàng cao nhất khu vực. Năm qua cũng là giai đoạn khá nhộn nhịp trên thị trường giao dịch khách sạn/đất phát triển dự án khách sạn, với một số giao dịch đã được hoàn thành, trải khắp từ Hà Nội, Hải Phòng đến Nha Trang, Bà Rịa-Vũng Tàu và Phú Quốc. Theo RCA, giá trị giao dịch được ghi nhận ở mức 159-224 nghìn USD/phòng đối với những khách sạn đã hoạt động.

Sàng lọc chủ đầu tư

Ông Nguyễn Trọng Thức, Phó Giám đốc CBRE Hotels Việt Nam, nhận xét: “Những biến động lớn cũng mang đến cơ hội cho những biến đổi lớn: đây sẽ là giai đoạn quan trọng để sàng lọc những chủ đầu tư có thực lực và có khả năng thích ứng, giúp thị trường hồi phục mạnh mẽ hơn khi đại dịch kết thúc”.

Đặc biệt, sau dịch Covid-19, các sản phẩm bất động sản xanh, giao hòa với thiên nhiên, sở hữu bền lâu sẽ là ưu tiên số 1, do khách hàng chú trọng đến tính an toàn: vừa ở, vừa đầu tư sinh lời, vừa có không gian giãn cách xã hội khi cần.

Những dự án đa trải nghiệm đáp ứng cho mọi thế hệ luôn thu hút khách đầu tư.

Theo khảo sát, nhiều chủ đầu tư đang có những hướng đi mới để cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tạo điểm nhấn vươn lên sau thời điểm rơi vào khó khăn.



Với mô hình “all in one” (tất cả trong một), Novaland đang tập trung giới thiệu chuỗi dự án mang thương hiệu NovaWorld - là những dự án có quy mô từ 100ha trở lên, hội tụ mọi hoạt động du lịch nghỉ dưỡng giải trí với các hình thức lưu trú đa dạng và đẳng cấp. Cụ thể, Novaland đang triển khai 2 dự án NovaWorld Phan Thiết 1.000 ha tại Phan Thiết, Bình Thuận và dự án NovaWorld Hồ Tràm 1.000 ha tại Hồ Tràm, Bà Rịa – Vũng Tàu. Tập đoàn này cũng đang quy hoạch và bước đầu triển khai dự án NovaWorld Mekong.

Tương tự, tại Vân Đồn, Tập đoàn CEO đang triển khai tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô 358,3ha. Tại đây, chủ đầu tư phát triển các sản phẩm lưu trú cao cấp như biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn quốc tế, khu đảo nghỉ dưỡng Sonasea Island Retreat cũng như các sản phẩm du lịch phụ trợ như trung tâm mua sắm, bến du thuyền, CLB du thuyền, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, trung tâm hội nghị quốc tế.

Chọn hướng đi nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, Phú Long cùng chủ đầu tư Sài Gòn Sovico Phú Quốc phát triển một dự án BĐS nghỉ dưỡng chiến lược quy mô 290ha tại bãi Ông Lang (Phú Quốc), với định hướng là khu nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe (Wellness Tourism) và du lịch văn hóa di sản (Cultural Heritage Tourism). Chủ dự án này phát triển theo mô hình đa trải nghiệm “all in one”, NĐT khi đầu tư vào các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng ở đây là mua cả hệ sinh thái, dòng tiền đầu tư vì thế sẽ ổn định hơn.

L’Alyana Senses World là dự án đang có những hướng đi mới tạo động lực phát triển trên thị trường.

Hay, trước đó, Tập đoàn Crystal Bay là CĐT có hệ sinh thái du lịch, các dự án mà Crystal Bay phát triển cũng cung cấp hệ sinh thái tiện ích - giải trí - mua sắm ngay trong dự án. Đơn vị này xác nhận ngay từ đầu phải phát triển theo xu hướng all in one trước đòi hỏi về dịch vụ, tiện ích ngày càng khắt khe của du khách cả trong nước và quốc tế.



Hàng loạt yếu tố được cho là những ngòi nổ giúp cho bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng bùng nổ mạnh mẽ ngay sau dịch. Sự xuất hiện các dự án quy mô lớn từng bước mở rộng phát triển các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có tiềm năng du lịch lớn, không chỉ để tạo ra thật nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn đạt chuẩn quốc tế, mà còn đồng hành cùng địa phương để kích hoạt phát triển du lịch bền vững theo chiến lược phát triển du lịch của Quốc gia./.