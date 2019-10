Ngày 10/10/2019, Moody's – một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Đây là lần đầu tiên Moody’s xếp hạng tín nhiệm SeABank, qua đó phản ánh năng lực tài chính tốt và cơ hội phát triển của Ngân hàng.

SeABank được Moody’s xếp hạng tín nhiệm B1

Theo công bố của Moody’s, SeABank được xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 ở các hạng mục: Tiền gửi ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn và dài hạn; Nhà phát hành ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn và dài hạn; Rủi ro đối tác ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn và dài hạn; Rủi ro đối tác ngắn hạn và dài hạn; và hạng mục Tín dụng cơ sở đạt mức B2. Các yếu tố như vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, khả năng thanh toán nợ, chất lượng tài sản, nguồn vốn, thanh khoản... góp phần quan trọng mang đến kết quả đánh giá tích cực cho SeABank lần này.



Kết quả kinh doanh của SeABank đang có sự tăng trưởng khả quan. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, SeABank đã ghi nhận kết quả ấn tượng, trong đó: (i) Tổng tài sản đạt gần 150 ngàn tỷ đồng, tăng 6,1% so với thời điểm đầu năm; (ii) Tổng dư nợ tín dụng đạt 95.219 tỷ đồng tăng trưởng 8,2% so với thời điểm đầu năm. (iii) Doanh thu thuần tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt về thu thuần dịch vụ tăng trưởng 247% so với cùng kỳ năm trước. (iv) Lợi nhuận trước thuế đạt 409 tỷ đồng, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 9/2019 SeABank đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 7.688 tỷ đồng lên 9.369 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu. Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của SeABank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên SeABank năm 2019 nhằm hướng tới mục tiêu đưa SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất. Với vốn điều lệ mới, SeABank nằm trong nhóm 15 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Hiện nay, SeABank có 165 điểm giao dịch trên khắp 3 miền đất nước. Thương hiệu SeABank được biết đến là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng. SeABank đang phục vụ hơn 1 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng, tiện ích và hiện đại.

Khách hàng quan tâm tới các chương trình và sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1900 555 587 hoặc truy cập website http://www.seabank.com.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn./.