SeABank lọt top 500 ngân hàng lớn và mạnh nhất Châu Á -Thái Bình Dương

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vinh dự lọt Top 500 ngân hàng lớn và mạnh nhất châu Á – Thái Bình Dương do Tạp chí The Asian Banker (Singapore) – tạp chí uy tín hàng đầu chuyên ngành tài chính – ngân hàng bình chọn. Đáng chú ý, SeABank là một trong 19 ngân hàng Việt Nam được xếp hạng.

Bảng xếp hạng Top 500 ngân hàng lớn nhất châu Á – Thái Bình Dương được công bố dựa trên tiêu chí về quy mô tài sản của các ngân hàng trên toàn khu vực. Trong khi đó, giải thưởng ngân hàng mạnh nhất châu Á – Thái Bình Dương được tiến hành nhằm bình chọn ra các ngân hàng mạnh nhất trong khu vực dựa trên bảng cân đối tài chính. Đây là bảng xếp hạng đầu tiên trên thế giới ghi nhận thành tích của các ngân hàng thương mại trên các tiêu chí gồm quy mô phát triển, tăng trưởng bảng cân đối kế toán, rủi ro, chất lượng hoạt động và thanh khoản, đồng thời cũng bảng xếp hạng độc lập của Tạp chí The Asian Banker.

Vượt qua nhiều ngân hàng trong khu vực, SeABank vinh dự được “xướng tên” trong Top 500 ngân hàng lớn và mạnh nhất châu Á – Thái Bình Dương với thứ hạng lần lượt là 480/500 và 368/500. Đáng chú ý, SeABank là một trong 19 ngân hàng Việt Nam được xếp hạng.

Với việc lọt vào bảng xếp hạng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, SeABank ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường tài chính – ngân hàng trong nước nói riêng, toàn khu vực nói chung. Giải thưởng uy tín này là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực không ngừng của SeABank trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ dẫn đầu và được yêu thích nhất.

Trước đó, năm 2017, SeABank cũng vinh dự hiện diện trong nhóm 15 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam và Top 500 ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương của The Asian Banker về khả năng sinh lời lâu dài từ kinh doanh cốt lõi của ngân hàng.

Ngoài giải thưởng trên, SeABank còn được The Asian Banker vinh danh nhiều giải thưởng khác như: “Sản phẩm thẻ tín dụng tiêu biểu của năm 2018” - The Credit Card Product of the Year 2018; Ngân hàng có sản phẩm vay mua ô tô tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng triển khai ứng dụng điện toán đám mây tốt nhất 2013. Đồng thời, The Asian Banker trao tặng giải thưởng Nhà lãnh đạo ngân hàng trẻ triển vọng Việt Nam 2017 cho bà Lê Thu Thủy – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank.

Trong những năm qua, SeABank có sự tăng trưởng ổn định về kết quả kinh doanh và phát triển hệ thống điểm giao dịch trên khắp 3 miền đất nước. Thương hiệu SeABank hiện được biết đến là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng. SeABank đang phục vụ 1 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng, tiện ích và hiện đại.

Khách hàng quan tâm tới các chương trình và sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1900 555 587 hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn./.