Ski Ninh Chữ Bay: Trải nghiệm không quên

Những nắm tuyết được tung lên lần đầu tiên ở xứ nhiệt đới, cảm giác hồi hộp khi lướt trên ván trượt tuyết, chụp hình lưu giữ kỷ niệm về một kỳ nghỉ đáng nhớ… là những trải nghiệm mới lạ tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay sẽ mang lại cho du khách. Tất cả ở ngay trong lòng Khu tổ hợp giải trí- nghỉ dưỡng biển Sailing Bay Ninh Chữ tại TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận).



Băng tuyết lạnh giá giữa mùa hè tại Dubai

Thoát khỏi cái nóng của mùa Hè để tận hưởng những cảm giác băng tuyết lạnh giá của mùa Đông, là những gì bạn có thể cảm nhận khi đến khu trượt tuyết Ski Dubai ở trung tâm thương mại Mall of the Emirates tại khu vực New Dubai, UAE. Đây là công viên trượt tuyết nhân tạo lớn nhất trên thế giới – nằm ngay giữa lòng sa mạc Sahara với tổng diện tích 22.500 m2 - được bao phủ hoàn toàn bằng tuyết với sức chứa lên đến 1500 khách.

Ski Dubai mở ra những trải nghiệm tuyết kỳ thú, với nền nhiệt trung bình âm 1 độ.

Bên trong Ski Dubai luôn duy trì nhiệt độ từ khoảng âm 1 độ, bất chấp nhiệt độ bên ngoài trung bình là 25 độ vào mùa đông và trên 40 độ vào mùa hè Dubai. Tuyết của Ski Dubai được tạo nên khi nước đã làm mát thổi ra từ các súng phun tuyết trên trần nhà. Gặp môi trường đóng băng, nước kết tinh tạo thành tuyết nên rất an toàn cho du khách.

Mặc quần áo ấm, đi ủng, đội mũ và găng tay, bạn hồi hộp di chuyển vào thế giới của băng tuyết trong nhà lớn nhất thế giới. Một thế giới tựa như cổ tích mở ra trước mắt bạn với toàn băng và tuyết.

Ở Ski Dubai có tất cả các môn thể thao tuyết phù hợp với mọi lứa tuổi. Đến đây, bạn cùng gia đình sẽ có những trải nghiệm mới lạ. Ski Dubai có 5 đường trượt với những độ khó khác nhau về chiều cao cũng như độ dốc. Đường trượt dài nhất là 400m với độ rơi khoảng 60m.

Có một cách để du khách thưởng thức hết khung cảnh ở Ski Dubai là lên những chiếc ghế treo (chair lift) đưa bạn lên cao để ngắm nhìn toàn cảnh khu công viên tuyết. Ngoài ra, một công viên Snow Park sẽ dành cho những ai chỉ muốn vui chơi với tuyết và trẻ nhỏ. Bạn cũng đừng quên trải nghiệm các đường chạy xe trượt tuyết, đồi chạy xe trượt băng và một động tuyết với rất nhiều trò chơi thú vị.

Ski Dubai mở cửa đón khách từ năm 2005. Đến nay, nơi đây vẫn là điểm đến hấp dẫn du khách bậc nhất tại Dubai với khoảng 750.000 lượt khách mỗi năm.

Tổ hợp giải trí tuyết 8.000m2 giữa vùng sa thảo

Với cảm hứng tuyết rơi giữa sa mạc Dubai cùng chiến lược biến mỗi dự án vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng thành một điểm đến hấp dẫn của Tập đoàn Crystal Bay, tại Sailing Bay Ninh Chữ (Ninh Thuận) sẽ có tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay rộng 8.000m2 top 3 thế giới.

Ski Ninh Chữ Bay sẽ có những trải nghiệm tuyết tương tự Ski Dubai.

Tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay mang tới những điểm độc đáo hiếm có. Du khách tới đây vừa được trải nghiệm sa mạc, vừa trải nghiệm tuyết tương tự tại Ski Dubai.

Giữa nơi ánh mặt trời rực rỡ, Ski Ninh Chữ Bay điểm thêm một mùa Đông ngọt ngào cho vùng sa thảo. Đó là cảm giác thích thú khi được ngắm tuyết rơi hay lần đầu tiên chạm tay vào tuyết, khám phá những lớp tuyết tơi, xốp, trắng tinh.

Trong tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay có nhiều địa điểm để du khách “check -in” như: Khu vực điêu khắc băng nghệ thuật, lâu đài băng tuyết, nhà tuyết cho trẻ em, chó Bắc Cực kéo xe. Hai bên sườn tổ hợp giải trí tuyết là khu làng Bắc Âu dưới dạng các các kios. Tại đây, du khách sẽ gặp những ông già Tuyết đáng yêu bấy lâu chỉ thấy trong phim ảnh và chuyện cổ tích, tận tay trải nghiệm những món đồ lưu niệm từ xứ sở băng giá...

Cuộc sống của những chú chim cánh cụt thế nào? Đến Ski Ninh Chữ Bay, bạn sẽ có ngay câu trả lời khi gặp những|chú chim cánh cụt diễu hành trên băng đồng thời tìm hiểu thông tin và cách bảo vệ chúng trong tự nhiên.

Bạn cũng có có thể cùng hội bạn thân cuộn mình trong tấm áo lông dày, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi trong quán cà phê băng trong khi nhiệt độ bên ngoài lên tới gần 40 độ.

Những vị khách nhỏ tuổi thỏa thích chơi đùa trong một thế giới tuyết dành riêng cho mình. Các bé tha hồ nghịch tuyết và cùng thả mình vào các trò chơi vận động trong nhà vui nhộn.

Tại Ski Ninh Chữ Bay, trải nghiệm tuyết vẫn rất “ấm áp” khi cùng bạn bè thưởng thức chocolate nóng.

Bạn cùng người thân còn có cơ hội sở hữu những tấm ảnh độc đáo trong khung cảnh băng tuyết bao phủ tại khu vực chụp hình, quay video lưu giữ những kỷ niệm về một kỳ nghỉ đáng nhớ với băng tuyết ngay giữa miền sa thảo nhiều nắng và gió.

Tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay tại Sailing Bay Ninh Chữ là mô hình đầu tư mới của chủ đầu tư Crystal Bay trong chiến lược khai thác du lịch bền vững tại các dự án bất động sản du lịch All – in one (tất cả trong một). Với những trải nghiệm băng tuyết mới lạ, Ski Ninh Chữ Bay được kỳ vọng sẽ là điểm đến thu hút hàng triệu lượt khách đến với Ninh Thuận trong tương lai không xa.

Sailing Bay Ninh Chữ - dự án mô hình ApartHotel của tập đoàn Crystal Bay sẽ được khởi dựng tại trung tâm khu du lịch quốc gia Ninh Chữ (TP Phan Rang – Tháp Chàm). Sailing Bay Ninh Chữ được kiến tạo trở thành điểm đến ấn tượng với hệ thống các tiện ích, dịch vụ phong phú, thỏa mãn tất cả nhu cầu trải nghiệm của du khách trong hành trình kỳ nghỉ.



Trong đó, điểm nhấn tiện ích đặc biệt là lần đầu tiên ở Việt Nam, trong dự án Sailing Bay Ninh Chữ có tổ hợp giải trí tuyết top 3 thế giới – Ski Ninh Chữ Bay. Tuyết cùng gió biển miền sa thảo sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo, với những những khoảnh khắc khó quên như đang ở Bắc Cực ngay giữa vùng nhiệt đới nhiều nắng và gió Ninh Thuận./.