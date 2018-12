Tân Hiệp Phát lần thứ 8 đồng hành cùng giải thưởng Quả Cầu Vàng

10 gương mặt tài năng xuất sắc nhất trong lĩnh vực Khoa học công nghệ đã được vinh danh và trao giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 vào tối 28/12 tại TP.HCM với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Giải thưởng Quả Cầu Vàng là giải thưởng dành cho các thanh niên tiêu biểu, những tài năng trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức với sự đồng hành trong nhiều năm qua của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Top 10 gương mặt Quả Cầu Vàng 2018

10 gương mặt đặc biệt xuất sắc trong số 61 hồ sơ của 31 đơn vị gửi về xét chọn giải thưởng trong năm nay thuộc các lĩnh vực như Công nghệ môi trường, Công nghệ sinh học, Công nghệ y - dược, Công nghệ vật liệu mới và CNTT và Truyền thông… Giải thưởng năm nay có nhiều điểm mới ấn tượng, nhiều hồ sơ của các ứng viên đang học tập, công tác ở nước ngoài; chất lượng hồ sơ tốt và ứng viên tham gia có nhiều thành tích xuất sắc hơn.

Đặc biệt, năm nay cũng là lần đầu tiên, giải thưởng Quả Cầu Vàng được tiến hành bình chọn online trên internet nhằm nâng cao uy tín, giá trị và tầm ảnh hưởng của giải thưởng đối với cộng đồng các nhà khoa học, với thanh niên và xã hội.

Top 10 Quả Cầu Vàng giao lưu cùng khán giả.

Trước đó vào sáng ngày 28/12, ban tổ chức, hội đồng chấm giải, top 10 gương mặt Quả Cầu Vàng cùng các nữ sinh viên tiêu biểu đã đến tham quan nhà máy sản xuất nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Tại chuyến tham quan, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2018 cho biết: “Đây là cơ hội để các tài năng Quả Cầu Vàng có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm công nghệ sản xuất nước giải khát tối tân bậc nhất thế giới của Tân Hiệp Phát. Đây cũng doanh nghiệp nước giải khát hàng đầu Việt Nam đặc biệt chú trọng phát triển các ứng dụng công nghệ cũng như các phát minh, sáng chế mới để phát triển sản xuất.”.

Ban tổ chức và Top 10 Quả Cầu Vàng cùng 20 nữ sinh viên KHCN tiêu biểu tham quan nhà máy Tân Hiệp Phát và giao lưu với CBCNV tại đây.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, bà Trần Uyên Phương trả lời các câu hỏi trong buổi giao lưu cùng đoàn tham quan tại Tân Hiệp Phát.

Sau buổi tham quan nhà máy Tân Hiệp Phát, chiều ngày 28/12 T.W Đoàn TNCS HCM phối hợp với Bộ KHCN và báo Thanh Niên tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Khơi nguồn đam mê sáng tạo trong thời đại 4.0” với top 10 Quả Cầu Vàng và Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN.

Tại buổi giao lưu, đại diện đơn vị đồng hành, bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, chia sẻ: "Với sự đồng hành liên tục 8 năm, Tân Hiệp Phát đánh giá rất cao thành tựu của các bạn, với những thành tựu nổi bật đưa các ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Các bạn chính là nguồn động lực, sự hứng khởi chứng minh tinh thần không gì là không thể. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục phát huy để tạo nên những đột phá trong cuộc sống”.

PC_Article_Middle

Bà Trần Uyên Phương (giữa), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại lễ trao giải thưởng Quả Cầu Vàng.

Chia sẻ về quyết định đồng hành cùng giải thưởng "Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ 2018” bà Trần Uyên Phương cho biết: “Chúng tôi nhận thấy, nữ giới góp phần quan trọng trong nguồn nhân lực (chiếm tới 51% nguồn nhân lực). Chính các bạn đã chứng minh một điều rằng chúng ta có thể làm xuất sắc và những cơ hội luôn nhiều hơn thách thức mà chúng ta thấy. Các bạn chính là hình mẫu, là người truyền cảm hứng cho các bạn nữ trẻ khác. Với chương trình hỗ trợ cho các bạn nữ, chúng tôi muốn các bạn tiếp tục mạnh dạn chứng minh mình làm được”.

Tại lễ trao Quả cầu vàng, Trung ương Đoàn và Bộ KHCN cũng trao phần thưởng "Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ 2018" lần thứ 20 cho 20 nữ sinh viên do Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành.

Qua chặng đường 16 năm tổ chức, giải thưởng Quả cầu vàng thu hút hàng ngàn các tài năng trẻ trong và ngoài nước tham gia. Đến nay đã có 154 tài năng trẻ đặc biệt xuất sắc được nhận giải thưởng, điều này khẳng định sự lan tỏa và sức hút của giải thưởng đối với thanh niên và xã hội. Giải thưởng được duy trì tổ chức hàng năm và được đổi mới qua mỗi kỳ tổ chức đã góp phần động viên, khích lệ các tài năng trẻ KHCN trên khắp mọi miền tổ quốc và đang học tập, công tác ở nước ngoài tiếp tục phấn đấu, phát triển sự nghiệp, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Giải thưởng Quả cầu vàng về Khoa học kỹ thuật do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2003. 10 gương mặt được trao giải trong năm 2018 tại các lĩnh vực như sau: Lĩnh vực công nghệ y - dược có TS. Vòng Bính Long, SN 1984 (Giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM); ThS. Đặng Hoàng Phú, SN 1989 (Giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM). Ở lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông có ThS. Đào Như Ngọc, SN 1986 (Nghiên cứu sinh Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Chung-Ang, Hàn Quốc). Lĩnh vực công nghệ môi trường có TS. Đào Sỹ Đức, SN 1983 (Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Hoá học, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội); TS. Phạm Thị Phương Thủy, SN 1983 (Giảng viên ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM); TS. Đinh Minh Quang, SN 1983 (Trưởng phòng thí nghiệm Động vật học, Khoa Sư phạm, ĐH Cần Thơ). Lĩnh vực công nghệ sinh học có TS. Chu Đình Tới, SN 1983 (Giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội); TS. Trịnh Kiều Thế Loan, SN 1988 (Trợ lý Giáo sư Khoa Công nghệ Sinh học Nano, Đại học Gachon, Hàn Quốc). Lĩnh vực công nghệ vật liệu mới có TS. Nguyễn Đại Hải, SN 1984 (Trưởng phòng Vật liệu Y - Sinh, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); TS. Phạm Văn Việt SN1978 (Phó Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQuốc gia TP HCM). Lĩnh vực công nghệ vật liệu mới có TS. Nguyễn Đại Hải, SN 1984 (Trưởng phòng Vật liệu Y - Sinh, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); TS. Phạm Văn Việt SN1978 (Phó Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQuốc gia TP HCM).

Cầu nối cho sinh viên Semester At Sea tham quan Tân Hiệp Phát VOV.VN -Cuốn sách Competing with Giants (tạm dịch: Vượt lên người khổng lồ) là cầu nối cho sinh viên Semester At Sea (Học kỳ trên biển) tham quan Tân Hiệp Phát.