Trở lại với bầu trời, Vietjet ưu đãi vé máy bay chỉ từ 9.000 đồng.

Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 23/4, Vietjet tăng tần suất khai thác các chuyến bay khứ hồi chở khách giữa Hà Nội và TP.HCM lên 6 chuyến mỗi ngày; tăng tần suất khai thác các chuyến khứ hồi chở khách giữa Hà Nội/ TP.HCM và Đà Nẵng lên 3 chuyến mỗi ngày; và khai thác 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày với một số chặng bay nội địa khác.

Trở lại với bầu trời, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet ưu đãi giá vé chỉ từ 9.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) với tất cả các chặng bay nội địa mở bán trên website www.vietjetair.com từ ngày 23/04/2020 tới 25/04/2020 trong khung giờ vàng từ 12h tới 14h hàng ngày. Thời gian bay áp dụng từ 23/04/2020 tới 31/12/2020 (không áp dụng với ngày lễ, tết). Hãy nhanh tay đặt vé để bay đến các điểm đến hấp dẫn, trên những chuyến bay xanh suốt cả năm cùng Vietjet.

Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam, lịch bay cụ thể sẽ được hãng thường xuyên cập nhật tới khách hàng qua các kênh thông tin chính thức của hãng tại website www.vietjetair.com, đường dây nóng 19001886, trang Facebook chính thức tại địa chỉ https://www.facebook.com/vietjetvietnam/, phòng vé và các đại lý chính thức của hãng.

Bên cạnh các chuyến bay chuyên chở hành khách, mỗi ngày hãng hàng không còn khai thác khoảng 10 chuyến bay chuyên chở hàng hóa. Bên cạnh hàng hóa thông thường, các chuyến bay còn thực hiện nhiệm vụ chuyên chở miễn phí vật tư, trang thiết bị y tế để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Vietjet cũng tài trợ vận chuyển miễn phí các y bác sĩ và nhân viên y tế đi trên những chuyến bay của hãng trong suốt thời gian này.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh, Vietjet sẽ tăng cường các công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, các yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang...

Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng./.