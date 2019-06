Vietjet mang cơ hội biến “giấc mơ bay” thành hiện thực tới Cần Thơ

Vietjet đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch tại Cần Thơ với những con người hiếu khách và danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Mới đây, hãng hàng không thế hệ mới đã mở thêm 5 đường bay đến và đi từ Cần Thơ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao tới tỉnh thành miền Tây Nam Bộ này.

Với kế hoạch mở rộng mạng bay và đội tàu bay toàn diện, Vietjet tổ chức ngày hội tuyển dụng tiếp viên quy mô lớn trong tháng 6 tại Cần Thơ tiếp theo 2 sự kiện hướng nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM trước đó.

Tại chuỗi các hoạt động hướng nghiệp trên toàn quốc, Vietjet đã thu hút hàng ngàn ứng viên là những bạn trẻ có đam mê trở thành tiếp viên hàng không bởi những chế độ đãi ngộ tốt về thu nhập, khả năng thăng tiến không giới hạn, cơ hội học tập trong và ngoài nước. Đặc biệt, các ứng viên sẽ được đào tạo tại Học viện Hàng không Vietjet – một trong những học viện hiện đại nhất khu vực với giáo trình và trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế.

Môi trường trẻ trung, sáng tạo tại Vietjet phù hợp với xu hướng chuyển dịch của nghề cũng như tạo động lực phát triển không ngừng cho các bạn trẻ. Đây cũng là môi trường kết nối toàn cầu với hơn 5000 thành viên đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau.

Mới đây, hãng hàng không thế hệ mới được vinh danh lần thứ 5 liên tiếp trong Top 100 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam (Vietnam 100 Best Places To Work) do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và Công ty Nghiên cứu Thị trường Intage công bố.

Đối với cơ hội trở thành tiếp viên hàng không Vietjet chào đón tất cả ứng viên trong độ tuổi từ 18 tới 30; tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên; trình độ tiếng Anh TOEIC trên 400 điểm hoặc tương đường; ngoại hình cân đối, nam cao từ 1m70 – 1m85, nữ cao từ 1m60 – 1m75; có khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt, yêu thích làm việc trong ngành dịch vụ tới tham dự ngày hội tuyển dụng tại khắp Việt Nam trong suốt tháng 6.

Sau hai buổi tuyển dụng với nhiều ứng viên tiềm năng tại Hà Nội ngày 15/06/2019 và tại TP.HCM ngày 22/06/2019, Vietjet tiếp tục mang “giấc mơ bay” tới với các ứng viên tại Cần Thơ và khu vực lân cận vào ngày 29/06/2019.

Ngày hội tuyển dụng tiếp theo của Vietjet sẽ diễn ra từ 8h30 ngày 29/06 tại khách sạn Mường Thanh, Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Thông tin chi tiết về yêu cầu và hồ sơ ứng viên được công bố tại website http://careers.vietjetair.com/Jobs/Vacancy/2029. Ứng viên cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ngày hội tuyển dụng.

Trong nhiều năm, Vietjet được vinh danh với hơn 30 giải thưởng trong nước và hàng chục giải thưởng quốc tế lớn. Hãng có chứng chỉ an toàn khai thác (IOSA) và là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Các chỉ số an toàn khai thác và độ tin cậy kĩ thuật của Vietjet luôn dẫn đầu trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với đội tàu bay mới, hiện đại và dịch vụ mới mẻ, đa dạng./.